هدف خرافي لنيمار وروعة ميسي في نهائي السوبر الفرنسي (شاهد)

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وطن – شهد نهائي كأس السوبر الفرنسي، التألق الملفت للثنائي المخضرم نيمار وزميله البرغوث ميسي، أمام نظيره نانت، التي انتهت بفوز النادي الباريسي برباعية نظيفة دون رد وتتويجه باللقب للمرة ال11 في تاريخه.

هدف نيمار الخرافي وتسجيل ميسي

وافتتح باريس سان جيرمان بفتح رائع لجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد مراوغة عدد من المدافعين ليسددها ببراعة داخل شباك منافسه نانت في الدقيقة ال22.

وسجل البرازيلي نيمار ثنائية رائعة داخل مرمى الخصم، كان هدفه من ضربة حرة مباشرة التي نفذها بطريقة رائعة على يمين شباك نانت الفرنسي مع نهاية مجريات الشوط الأول، كما وأحرز الهدف الثاني بشكل رائع وبتركيز عالٍ على يسار الشباك في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء.

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كما وسجل المتادور الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث في المباراة بكعب قدمه داخل الشباك، بمهارة عالية في الدقيقة ال57. مستعداً بذلك مستواه المعهود بعد تعرضه للإصابات المتكررة وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة الموسم الماضي.

باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي

وتمكن باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، من حصد اللقب ال11 في تاريخ النادي الباريسي، على حساب نانت الفرنسي. عقب الفوز عليه برباعية نظيفة.

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كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق نانت جان شارل كاستيليتو، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء. ويخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة في الدقيقة ال81.

🎉 فرحة لاعبينا عقب التتويج بكأس الأبطال على حساب نانت (4-0)! 🏆❤️💙

pic.twitter.com/MqEJ13XjjJ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2022

تشكيلة باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير المباراة النهائية على كأس السوبر الفرنسي بتشكيلة أساسية، أمام نظيره نانت، فقد تواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، سيرخيو راموس، ماركينهوس، كيمبيمبي، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من: أشرف حكيمي، نونو مينديز، فيريرا، فيراتي.

واعتمد المدرب في مركز الهجوم على الثلاثي، نيمار، ميسي، بابلو سارابيا.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز 2022-2023، في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم، حيث سيخوض النادي الباريسي أولى مواجهاته أمام كليرمونت.

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