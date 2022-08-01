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وطن – بعد أزمتها الأخيرة، والجدل الذي صاحب اختفائها لفترة، ثمّ عودتها لإحياء حفلات فنية، شاركت الفنانة آمال ماهر صورة، لابنها عمر، في أول ظهور له على السوشال ميديا.

وظهر “عمر” نجل آمال ماهر، وهو يحملها “كطفلة” بين يديه، فيما كانت الفنانة ترتدي فستاناً أبيض اللون. بينما علّقت على الصورة بالقول: “كل حاجة في حياتي”.

والصورة التي نشرتها آمال ماهر من كواليس حفلها الذي أحيته في 29 تموز في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري.

و”عمر” نجل آمال ماهر من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، وعمره الآن 18 عاماً.

View this post on Instagram A post shared by Amal Maher Fans (@amalmaher_fans)

حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

آمال ماهر أحيت، مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

مفاجأة مبهرة وكبيرة من فريق عمل #امال_ماهر والاحتفال بنجاح حفلها pic.twitter.com/qPlibMOkv2 — Hani Azab (@Haniazab3) July 30, 2022

وبدأت آمال ماهر حفلها وأنهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، وأعلام مصر.

كما قدمت باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهد حفل آمال ماهر حالات اغماء بسبب الازدحام الشديد، كما شهد الحفل حضور شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء وعدد كبير من الفنانين.