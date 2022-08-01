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حياتنا

نجل آمال ماهر يحملها بين ذراعيه في أول ظهور له! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نجل آمال ماهر يحملها بين ذراعيه watanserb.com
نجل آمال ماهر يحملها بين ذراعيه
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وطن – بعد أزمتها الأخيرة، والجدل الذي صاحب اختفائها لفترة، ثمّ عودتها لإحياء حفلات فنية، شاركت الفنانة آمال ماهر صورة، لابنها عمر، في أول ظهور له على السوشال ميديا.

وظهر “عمر” نجل آمال ماهر، وهو يحملها “كطفلة” بين يديه، فيما كانت الفنانة ترتدي فستاناً أبيض اللون. بينما علّقت على الصورة بالقول: “كل حاجة في حياتي”.

والصورة التي نشرتها آمال ماهر من كواليس حفلها الذي أحيته في 29 تموز في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري.

و”عمر” نجل آمال ماهر من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، وعمره الآن 18 عاماً.

 

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حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

آمال ماهر أحيت، مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

وبدأت آمال ماهر حفلها وأنهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، وأعلام مصر.

كما قدمت باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهد حفل آمال ماهر حالات اغماء بسبب الازدحام الشديد، كما شهد الحفل حضور شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء وعدد كبير من الفنانين.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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