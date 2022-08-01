منها لسان البقر وكبد الدجاج.. أفضل 5 أطعمة تحتوي على فيتامين B5

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وطن-يؤدي فيتامين B5 أو حمض البانتوثنيك، دورًا أساسيًا في الأداء السليم للجهاز العصبي، وكذلك استقلاب البروتينات والكربوهيدرات والدهون. يوجد فيتامين B5 بشكل رئيسي في الخميرة والكبد والحبوب ومنتجات الألبان والبيض.

وللبقاء بصحة جيدة وتجنب أي نقص في حمض البانتوثنيك، استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، الأطعمة الأكثر ثراء بفيتامين B5.

1. أعضاء الحيوانات (مثل الكبد الدماغ والكلى) من الأطعمة الغنية جدا بفيتامين ب 5

وفقا لما ترجمته “وطن“، غالبًا ما يتم تجنب هذه الأعضاء، على الرغم من أنها من أهم مصادر فيتامين B5. فهي توفر لنا العديد من الفوائد، كما أنها غنية جدًا بالحديد، وكذلك البروتين والمعادن.

مساهمة الكبد بفيتامين B5 مهمة للغاية

يعتبر كبد الخروف وكبد الدواجن وكبد العجل، من الأعضاء المهمة التي تحتوي على معدلات عالية من فيتامين B5. في الواقع، إن استهلاك 100 غرام منها في نظامنا الغذائي، يوفر لجسمنا بين 8.5 و 12.6 ملليغرام من فيتامين B5.

الكلى من مصادر الطعام الممتازة لفيتامين B5

توفر الكلى المقلية أو المشوية، أعلى معدل من فيتامين B5. مقابل 100 غرام، يبلغ إمدادات حمض البانتوثينيك 5.6 ملليغرام. تقدم كلى لحوم البقر أو كليتي الخروف، ما بين 2.04 و 2.87 ملليغرام من فيتامين B5 لكل 100 غرام.

تناول بعض الأعضاء الأخرى للحيوانات يمدك بقدر جيد من فيتامين B5

تحتوي لحوم الأعضاء الأخرى أيضًا على معدل عالي من فيتامين B5. من لسان اللحم البقري إلى قلب الدجاج و دماغ الضأن، تتراوح كمية فيتامين B5 من هذه الأعضاء ما بين 0.99 و 2.65 ملليغرام لكل 100 غرام.

2. الحبوب لديها كمية كبيرة من فيتامين B5

الحبوب غنية جدًا بفيتامين B5، وغنية كذلك بالألياف والمعادن. وبالتالي، فإن الحبوب ضرورية للعمل السليم للجسم.

الحبوب المخصبة، تحتوي على فيتامينات ومعادن للحفاظ على معدل فيتامين B5 الخاص بك

الحبوب المخصبة للفيتامينات والمعادن غنية جدًا بفيتامين B5.

الحبوب الطبيعية: 6.98 ملليغرام لكل 100 غرام.

الشوكولاتة: 5.46 ملليغرام لكل 100 غرام.

الحبوب الكاملة: 5.1 ملليغرام لكل 100 غرام.

الذرة هي واحدة من أغنى الحبوب في فيتامين B5

100 غرام من بتلات الذرة الطبيعية، المخصبة بالفيتامينات والمعادن، تحتوي على 5.51 ملليغرام من فيتامين B5. وبالمثل، تحتوي 100 جرام من كرات الذرة ذات العسل المخصب بالفيتامينات والمعادن على 5.28 ملليغرام من حمض البانتوثنيك.

القمح من الأطعمة السخية بفيتامين B5

يحتوي دقيق القمح على 0.56 ملليغرام فقط من فيتامين B5 لكل 100 جرام. ومع ذلك، فإن بتلات القمح من الشوكولاتة وحبوب القمح مع العسل لها معدل مرتفع من فيتامين B5. يحتوي كلاهما ما بين 5.24 و 5.27 ملليغرام من حمض البانتوثيلو لكل 100 غرام على التوالي.

الحبوب الأخرى غنية جدًا بفيتامين ب 5

الحبوب الأخرى التي تحتوي على العديد من الفيتامينات B5 هي كما يلي.

الأرز: 7.39 ملليغرام لكل 100 غرام.

حبوب الافطار المقرمشة بالفواكه| Fruit Müsli : 5 ملليغرام لكل 100 غرام.

3. منتجات الألبان ، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B5

من خلال استهلاك 100 جرام من مسحوق الحليب الدسم، يتلقى الجسم 3.5 ملليغرام من فيتامين B5. كما أن الجبن من نوع Saint-Marcelin، يحتوي على 2.49 ملليغرام من فيتامين B5 لكل 100 جرام، أما جبن Langres فيحتوي على 2.18 ملليغرام من حمض البانتوثنيك لكل 100 جرام.

4. البيض، من المصادر المهمة لفيتامين B5

100 غرام من صفار البيض المسحوق يحتوي على 8.42 ملليغرام من فيتامين B5. كما يحتوي صفار البيض المطبوخ، من جانبه، على 4.54 ملليغرام من فيتامين B5 لكل 100 غرام.

5. الخميرة: طعام غني جدًا بحمض البانتوثنيك

خميرة بيكر المجففة هي بلا شك واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين B5 في الطعام. في الواقع، 100 غرام منها تحتوي على 13.5 ملليغرام من فيتامين B5. فضلا عن ذلك، فإن الخميرة الغذائية لديها 5.14 ملليغرام من فيتامين B5 لكل 100 غرام.

المنتجات الغذائية السخية الأخرى في فيتامين B5

مسحوق الشوكولاتة للشراب الحلو والمثري بالفيتامينات والمعادن، هو مصدر ممتاز لفيتامين B5. مقابل 100 غرام، يحتوي مسحوق الشوكولاتة هذا على 6.02 ملليغرام من فيتامين B5. أما بالنسبة للأطفال، فيحتوي البسكويت على 4.69 ملليغرام من فيتامين B5 لكل 100 غرام. هذه الأطعمة هي أيضًا غنية جدًا بفيتامين B5.

ختاما، فإن المساهمة المَرْضَيّة لفيتامين B5 يوميًا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تتراوح من 2 إلى 5 ملليغرام للأطفال. وتزداد إلى 6 ملليغرام للرجال و 5 ملليغرام للنساء. ومن أجل الحد من أي خطر من النقص في الفيتامينات B5، من الجيد استهلاك أعضاء الحيوانات المذكورة أعلاه والحبوب ومنتجات الألبان والبيض والخميرة.