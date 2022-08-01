مضيفة طيران تكشف سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة

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وطن – يقضي مضيفو الطيران معظم وقتهم على متن الطائرات، ويميلون إلى معرفة المزيد عن طريقة عمل الطائرة أكثر من الركاب.

في هذا السياق، شارك أحد أفراد الطاقم سرًا “مقلقًا” بشأن الجلوس على متن الطائرة.

لم يتم تدريب مضيفات الطيران فقط على تقديم الطعام والمشروبات أثناء الرحلة.

يجب أن تكون المضيفات على جهوزية للحفاظ على سلامة الجميع في حالة الطوارئ، وقد تم تدريبهن على كل شيء بدءًا من الحوادث الطفيفة إلى الأخطار التي تهدد الحياة.

حثت مضيفة طيران في منتدى Reddit المخصص لـ “الأسرار المزعجة التي يجب أن يعرفها الركاب”، الركاب على التخطيط لمكان جلوسهم بعناية على متن الطائرة.وفق موقع “إكسبريس”

قالت المضيفة المجهولة، التي نشرت تحت اسم HausOfDarling: “أنا مضيفة طيران لفترة طويلة ، تصل إلى ست سنوات. لقد عملت في رحلات طيران قصيرة وطويلة والآن لمسافات طويلة جدًا . من الدرجة الاقتصادية إلى الدرجة الأولى وكل شيء بينهما”.

وقالت: “آرائي خاصة بي ولا تعكس صاحب العمل ولا يمكنني التحدث إلا باسم شركات الطيران التي عملت بها”.

وأضافت: “بالنسبة لي، يعتبر الكثير منها معرفة أساسية عامة.”

على الرغم من أن جميع شركات الطيران لا تسمح للركاب باختيار مقاعدهم مجانًا، إلا أنه إذا كان بإمكانك إنفاق القليل من المال الإضافي، أو كان لديك خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت، فقد يكون الأمر يستحق ذلك.

وأوضحت المضيفة أن “الإقلاع والهبوط هما أخطر وقت في الرحلة”.

ونصحت الركاب: “حاولوا أن تجلسوا بالقرب من الباب قدر الإمكان”.

“الأمر واضح جدًا. لكنهم أجروا دراسات حيث تقل فرصتك في البقاء على قيد الحياة بشكل كبير مع كل صف تكون بعيدًا عن الباب.”وفق المضيفة

ومع ذلك، إذا وجدت نفسك جالسًا في صف مخرج الطوارئ، فهذا يأتي مع عدد من المسؤوليات المهمة.

وفقًا لهيئة الطيران المدني، يجب على الأشخاص الذين يجلسون في صف مخرج الطوارئ تلبية معايير معينة.

إذ يجب أن تكون شخصًا بالغًا غير معاق وفي كامل لياقته البدنية وأن تكون قادرًا على فهم التعليمات المطبوعة والشفهية المقدمة باللغة الإنجليزية.

كما يجب أن يكون الركاب أيضًا مستعدين وقادرين على المساعدة في حالة الإخلاء.

وقبل الجلوس في هذا الصف، سيُطلب منك تأكيد استيفائك لهذه المعايير.

وفقًا للخطوط الجوية البريطانية: “تقع مقاعد صف الخروج إما بجوار باب مخرج الطوارئ أو خلفه مباشرةً، لذلك في حالة حدوث إخلاء غير محتمل، يُتوقع منك المساعدة في فتح باب مخرج الطوارئ”.

وبحسب الخطوط البريطانية: “بمجرد وصولك إلى المطار، سوف نتحقق مما إذا كنت تفي بمتطلبات السلامة الصادرة عن هيئة الطيران المدني التي وافقت عليها عند حجز مقعدك في صف الخروج”.

وأضافت: “إذا لم تقم بذلك، فسوف نتخذ قرارًا بتعيين مقعد آخر لك. ولن يتم استرداد أموالك”.

وتذكر الخطوط البريطانية للمسافرين: “إذا تغيرت ظروفك ولم تعد تستوفي متطلبات، يجب أن تخبرنا قبل 48 ساعة على الأقل من مغادرة رحلتك لتتمكن من المطالبة باسترداد الأموال.”