مشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)

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وطن- شهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة في عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

المنخفض المداري وسيول سلطنة عمان

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

وكأنها قطع من الكرتون! 🇴🇲

سيول قوية تجرف المركبات في وادي #بني_خروص بـ #العوابي بسلطنة #عُمان😨.!، pic.twitter.com/PVwJKSmjdg — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 1, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

مشهد مرعب لجريان وادي بني خروص، وهو يجرف السيارات.

يا رب تكون بدون ركاب.

نسأل الله السلامة للجميع.#المنخفض_المداري pic.twitter.com/u4bBmXClUh — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) August 1, 2022

هذا وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

وأظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.

ولاية ينقل نساء محتجزات في الوادي؛ شوف جذع النخله ضرب في الحرمه 😖 لا حول ولا قوة الا بالله. الأثنين – 1-8 -2022 م #مركز_رذاذ #المنخفض_المداري pic.twitter.com/wracrbAWzT — مركز رذاذ للأرصاد الجوية🇴🇲|الحساب الرسمي (@RaththWeather) August 1, 2022

وأظهرت صور الأقمار الإصطناعية نشاط واسع للتكونات المحلية على جبال الحجر وخاصةً الحجر الغربي وتحديداً المناطق الجبلية الواقعة في شمالي الداخلية والظاهرة. وشمال وجنوب الباطنة والبريمي.

مشهد لوادي شعمى بولاية الحمراء يدخل البيوت#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/5PmeCQ2ISs — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) August 1, 2022

وتترافق هذه السُحب بأمطار مُتفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق وتترافق بِحُدوث العواصف الرعدية.

وداي بني خروص بولاية العوابي وجرفة تاريخية

وبحسب ناشطون عمانيون فإن “وادي بني خروص” بولاية العوابي، يشهد جرفة تاريخية لا تزال مستمرة إلى الآن.

حسب الأهالي، لأول مرة يصل الوادي لهذا الارتفاع الشاهق ويأتي من فوق الجسر.!

وادي بني خروص بولاية العوابي يشهد جرفة تاريخية لا تزال مستمرة pic.twitter.com/38MjUZIpy3 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) August 1, 2022

وبحسب الأهالي، فإنه لأول مرة يصل الوادي لهذا الارتفاع الشاهق ويأتي من فوق الجسر.

ونبهت هيئة “الأرصاد العمانية” المواطنين إلى استمرار تشكل السحب الركامية اليوم على جبال الحجر والمناطق المجاورة. مع فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة (مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا وجريان الأودية) خلال فترة الظهيرة والمساء.

😳 قرية ستال وادي بني خروص ولاية #العوابي

متداول pic.twitter.com/1KDMHs5zKr — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) August 1, 2022

كما كشف بيان للأرصاد عن نشاط خلايا رعدية على أجزاء من جبال الحجر الغربي (أجزاء من المناطق الجبلية من محافظتي البريمي وشمال الباطنة)وفرص هطول أمطار متفرقة.

وتستمر فرص تشكل السحب الركامية وتوسعها وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر خلال قادم الوقت، بحسب البيان.

موجة طقس سيء تضرب الخليج

ويشار إلى أنه شهدت حالة الطقس في بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في الإمارات خلال اليومين الماضيين.

⚠️ لحظة انهيار جزء من طريق #نخل #العوابي و توقف الحركه المرويه بشكل تام حاليا، يرجى اخذ الحيطة والحذر‼️ #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/cznOmu8Jxh — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) August 1, 2022

وكذلك تأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

حيث تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة.