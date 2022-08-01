الرئيسيةالهدهدمشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)
الهدهد

مشاهد مرعبة لسيول المنخفض المداري في عُمان.. انهيار طرق ونساء محتجزات (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
سيول والمنخفض المداري في عُمان watanserb.com
سيول والمنخفض المداري في عُمان
- Advertisement -

وطن- شهدت سلطنة عمان جريان سيول جارفة في عدة مناطق بمحافظات السلطنة المختلفة، جراء الأمطار الغزيرة الناتجة في عن المنخفض المداري الذي يضرب منطقة الخليج.

المنخفض المداري وسيول سلطنة عمان

وأصدرت “الأرصاد العمانية” في بيانات لها عدة تحذيرات للمواطنين بشأن السيول، وضرورة الابتعاد عن مجاريها خلال هذه الأيام حتى تنتهي هذه الموجة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في عُمان، مشاهد مرعبة لجريان السيول التي تسببت بإغراق الطرق والسيارات ومحاصرة بعض المواطنين.

أحد هذه المقاطع من ولاية العوابي، وثق مشهد مرعب لجريان وادي “بني خروص” وهو يجرف السيارات وكأنها قطع من الكرتون.

هذا وتُشير الخرائط الجوية إلى توقعات بتجدد نشاط التكونات المحلية على طول جبال الحجر في سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، والتي ستكون مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة تجري على إثرها الأودية والشعاب في العديد من المناطق.

وأظهر مقطع فيديو آخر من ولاية ينقل محاصرة السيل الجارف، لعدد من النساء واحتجازهم في الوادي.

وأظهرت صور الأقمار الإصطناعية نشاط واسع للتكونات المحلية على جبال الحجر وخاصةً الحجر الغربي وتحديداً المناطق الجبلية الواقعة في شمالي الداخلية والظاهرة. وشمال وجنوب الباطنة والبريمي.

وتترافق هذه السُحب بأمطار مُتفاوتة الغزارة تؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق وتترافق بِحُدوث العواصف الرعدية.

منخفض السيل الخصيب.. الأرصاد العمانية تصدر التنبيه رقم “1” وتحذر الجميع

وداي بني خروص بولاية العوابي وجرفة تاريخية

وبحسب ناشطون عمانيون فإن “وادي بني خروص” بولاية العوابي، يشهد جرفة تاريخية لا تزال مستمرة إلى الآن.

وبحسب الأهالي، فإنه لأول مرة يصل الوادي لهذا الارتفاع الشاهق ويأتي من فوق الجسر.

ونبهت هيئة “الأرصاد العمانية” المواطنين إلى استمرار تشكل السحب الركامية اليوم على جبال الحجر والمناطق المجاورة. مع فرص هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة (مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانا وجريان الأودية) خلال فترة الظهيرة والمساء.

كما كشف بيان للأرصاد عن نشاط خلايا رعدية على أجزاء من جبال الحجر الغربي (أجزاء من المناطق الجبلية من محافظتي البريمي وشمال الباطنة)وفرص هطول أمطار متفرقة.

وتستمر فرص تشكل السحب الركامية وتوسعها وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر خلال قادم الوقت، بحسب البيان.

موجة طقس سيء تضرب الخليج

ويشار إلى أنه شهدت حالة الطقس في بعض دول الخليج خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول في الإمارات خلال اليومين الماضيين.

وكذلك تأثر مناطق من المملكة العربية السعودية بعواصف رعدية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

وتأتي هذه الحالة الجوية التي أطلق عليها “المنخفض المداري” في سلطنة عمان، نتيجة وجود منخفض سطحى متعمق ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

حيث تأثرت بعض دول الخليج بحالة استثنائية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة.

“شاهد” ما فعله المنخفض المداري بسلطنة عمان كارثي وهذا موعد نهايته

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

المرح كاد أن يتحول إلى كارثة.. إنقاذ شاب عماني أمام سيل جارف في اللحظة الأخيرة (فيديو)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

زيارة وفد عماني لبشار الاسد والتقاطهم صورة جماعية تثير غضبا وردودا ساخطة (شاهد)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 31 يوليو 2022

الهدهد

انقطاع الاتصال بسفينة عُمانية تجارية متجهة إلى سقطرى.. ما علاقة الإمارات بالأمر؟!

الهدهد

من هو منصور بن ماجد بن تيمور مستشار سلطان عمان الخاص الذي أعلن عن وفاته؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 29 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

الهدهد

بينهم 32 خليجيا.. طيران شرطة عمان السلطانية ينفذ عملية إخلاء لـ 134 شخصا حاصرتهم الأودية (شاهد)

الهدهد

شملت أقلام ودفاتر وحقائب.. حماية المستهلك بسلطنة عمان تضبط محلات تبيع أدوات تروج للشذوذ

الهدهد

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يزعم: سلطنة عمان مرشحة رئيسية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الهدهد

سيول غير مسبوقة تُغرق الإمارات.. وتحركات عاجلة من السلطات (فيديوهات)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 28 يوليو 2022.. ارتفاع طفيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا