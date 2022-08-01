كيف تصنع قهوة مثلجة في المنزل؟ إليك خطوات بسيطة

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وطن– تعتبر القهوة المثلجة مشروبًا مثاليََا في أي وقت من السنة، لكنها في فصل الصيف تحديدا تمنح من يشربه شعور الانتعاش والتركيز.

وفي حين أن صنع القهوة الساخنة في المنزل أمر شائع، إلا أن الكثيرين لا يعرفون كيفية صنع القهوة المثلجة في المنزل.

وفيما يلي نستعرض إليكم طريقة لصنع قهوة مثلجة في المنزل، بحسب ما أوضحت خبيرة القهوة كلوي سايرز لصحيفة ميترو البريطانية.

المكونات

25 جم قهوة متوسطة مطحونة

150 جرام ثلج

125 جرام ماء ساخن من الغلاية

آلة ضغط القهوة



الطريقة

املأ كوبك بالثلج

ضع آلة ضغط القهوة فوق الكوب وأضف القهوة

أضف الماء الساخن بسرعة

اتركه لمدة دقيقة، ثم حرك الخليط قبل الإمساك بالمكبس

اضغط ببطء لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى يمر الماء بالكامل

أضف الحليب أو المحلي حسب الرغبة، إذا كنت ترغب في ذلك.

كيفية صنع القهوة الباردة المركزة



قهوة مطحونة متوسطة الخشونة

مياه باردة مفلترة

كيس فلتر لحفظ القهوة المطحونة

مصفاة كبيرة الحجم



املأ الحاوية بالكمية المرغوبة من الماء البارد

قم بوزن كميات متساوية من القهوة وضع القهوة المطحونة في مرشح

إذا لم يكن لديك مرشح، يمكنك إضافة الحبيبات المطحونة إلى الماء، لكن عليك أن تصفيها بمجرد الانتهاء

انقع القهوة في الماء لمدة 12-20 ساعة

احفظ الخليط في الثلاجة

يمكنك إضافة الحليب أو المحلي حسب الرغبة