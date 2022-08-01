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كيف تصنع قهوة مثلجة في المنزل؟ إليك خطوات بسيطة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطن تعتبر القهوة المثلجة مشروبًا مثاليََا في أي وقت من السنة، لكنها في فصل الصيف تحديدا تمنح من يشربه شعور الانتعاش والتركيز.

وفي حين أن صنع القهوة الساخنة في المنزل أمر شائع، إلا أن الكثيرين لا يعرفون كيفية صنع القهوة المثلجة في المنزل.

وفيما يلي نستعرض إليكم طريقة لصنع قهوة مثلجة في المنزل، بحسب ما أوضحت خبيرة القهوة كلوي سايرز لصحيفة ميترو البريطانية.

المكونات

25 جم قهوة متوسطة مطحونة

150 جرام ثلج

125 جرام ماء ساخن من الغلاية

آلة ضغط القهوة

الطريقة

املأ كوبك بالثلج

ضع آلة ضغط القهوة فوق الكوب وأضف القهوة

أضف الماء الساخن بسرعة

اتركه لمدة دقيقة، ثم حرك الخليط قبل الإمساك بالمكبس

اضغط ببطء لمدة 30 ثانية تقريبًا حتى يمر الماء بالكامل

أضف الحليب أو المحلي حسب الرغبة، إذا كنت ترغب في ذلك.

كيفية صنع القهوة الباردة المركزة

قهوة مطحونة متوسطة الخشونة
مياه باردة مفلترة
كيس فلتر  لحفظ القهوة المطحونة
مصفاة كبيرة الحجم


املأ الحاوية بالكمية المرغوبة من الماء البارد

قم بوزن كميات متساوية من القهوة وضع القهوة المطحونة في مرشح

إذا لم يكن لديك مرشح، يمكنك إضافة الحبيبات المطحونة إلى الماء، لكن عليك أن تصفيها بمجرد الانتهاء
انقع القهوة في الماء لمدة 12-20 ساعة

احفظ الخليط في الثلاجة

يمكنك إضافة الحليب أو المحلي حسب الرغبة

المصدرصحيفة ميترو البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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