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قتل أيمن الظواهري.. ماذا قال أوباما عن استهداف زعيم القاعدة في غارة أمريكية؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أوباما وقتل أيمن الظواهري watanserb.com
أوباما وقتل أيمن الظواهري
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وطن– علق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على عملية استهداف زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة جوية أميركية في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، أشاد أوباما بنجاح عملية استهداف أيمن الظواهري، وامتد قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وقال أوباما: “هذه الأخبار دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان”، وأعرب عن أمله بأن “توفر قدرا صغيرا من السلام لعائلات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة”.

وأشار إلى أن نجاح العملية تكريم لقيادة بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات الذين عملوا لعقود من الزمن لأجل هذه اللحظة، ومحترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من إخراج الظواهري من دون أي إصابة مدنية.

وقال أوباما، الذي قتل في عهده الزعيم السابق للتنظيم، أسامة بن لادن: “بعد أكثر من عشرين عاما على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة – أيمن الظواهري – إلى العدالة”.

وأعلن بايدن، قبل ساعات، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أمريكية نفذت في أفغانستان، وقال إنها “خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين”.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل، أسامة بن لادن، الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.

تفاصيل مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان بعد 11 عاما من اغتيال بن لادن

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة “من دون وجود قوات أمريكية على الأرض”، مضيفا أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”.

وأضاف: ” أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابل (العاصمة الأفغانية) للقاء أفراد من عائلته”.

وأكد أنه “بعد مراجعة المعلومات بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي ستخرجه من ميدان المعركة، مرة وإلى الأبد”، ولفت إلى أنه “لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين آخرون إلى الضرر بسبب الضربة”.

وأوضح أن “كل من يهدد الأمريكيين، لا يهم الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولا يهم أين يختبئ، ستجده الولايات المتحدة وستتخلص منه”.

وأكد أن واشنطن “لن تسمح بتحول أفغانستان إلى منصة لانطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة”.

وتابع: “لم نسع إلى هذه الحرب ضد الإرهابيين بل هم جاؤوا إلينا.. ولن نسمح بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب، وسنبقى متيقظين وسنفعل كل ما يلزم لضمان سلامة الأميركيين في العالم”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن حركة طالبان انتهكت “على نحو صارخ” اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه.

في المقابل، نددت حركة طالبان، الثلاثاء، باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أميركية نفذت بطائرة مسيرة.

وقالت الحركة إن طائرة مسيرة استهدفت منزل الظواهري بمنطقة شيربور وسط العاصمة الأفغانية كابل.

واعتبرت طالبان أن العملية الأمريكية تعد انتهاكا لسيادة البلاد، كما أنها تتعارض مع مصالح واشنطن في المنطقة.

صور من عملية اغتيال أيمن الظواهري وتدمير منزله بأفغانستان (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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