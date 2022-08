قتل أيمن الظواهري.. ماذا قال أوباما عن استهداف زعيم القاعدة في غارة أمريكية؟

- Advertisement -

وطن– علق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على عملية استهداف زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة جوية أميركية في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“، أشاد أوباما بنجاح عملية استهداف أيمن الظواهري، وامتد قيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وقال أوباما: “هذه الأخبار دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان”، وأعرب عن أمله بأن “توفر قدرا صغيرا من السلام لعائلات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة”.

Tonight’s news is also proof that it’s possible to root out terrorism without being at war in Afghanistan. And I hope it provides a small measure of peace to the 9/11 families and everyone else who has suffered at the hands of al-Qaeda. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

وأشار إلى أن نجاح العملية تكريم لقيادة بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات الذين عملوا لعقود من الزمن لأجل هذه اللحظة، ومحترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من إخراج الظواهري من دون أي إصابة مدنية.

It’s a tribute to President Biden’s leadership, to the members of the intelligence community who have been working for decades for this moment, and to the counterterrorism professionals who were able to take al-Zawahiri out without a single civilian casualty. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

وقال أوباما، الذي قتل في عهده الزعيم السابق للتنظيم، أسامة بن لادن: “بعد أكثر من عشرين عاما على أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة – أيمن الظواهري – إلى العدالة”.

More than 20 years after 9/11, one of the masterminds of that terrorist attack and Osama bin Laden’s successor as the leader of al-Qaeda – Ayman al-Zawahiri – has finally been brought to justice. — Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022

وأعلن بايدن، قبل ساعات، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أمريكية نفذت في أفغانستان، وقال إنها “خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين”.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل، أسامة بن لادن، الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة “من دون وجود قوات أمريكية على الأرض”، مضيفا أن العملية “تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية”.

صور حصلت عليها #العربية تظهر منزل زعيم تنظيم #القاعدة بـ #أفغانستان #أيمن_الظواهري، بعد استهدافه بغارة أميركية بطائرة من دون طيار، أسفر عنها مقتله pic.twitter.com/lg8LxpRJV2 — العربية (@AlArabiya) August 2, 2022

وأضاف: ” أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابل (العاصمة الأفغانية) للقاء أفراد من عائلته”.

وأكد أنه “بعد مراجعة المعلومات بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي ستخرجه من ميدان المعركة، مرة وإلى الأبد”، ولفت إلى أنه “لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين آخرون إلى الضرر بسبب الضربة”.

صورة البيت الذي قتل فيه ايمن الظواهري من قبل القوات الامريكية وباستخدام درونز (مسيرات) من نوعية خاصة. مصادر تفيد بان اثنين على الاقل من اقارب/مساعدي سراج حقاني، وزير داخلية افغانستان قتلوا ايضا في الهجوم وقتل معهم عدد من المقاتلين العرب. وفقا للعربية وصحيفة نيويورك تايمز @nytimes https://t.co/1G2LFtmy9S — Talal Al-Haj (@TalalAlhaj) August 1, 2022

وأوضح أن “كل من يهدد الأمريكيين، لا يهم الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولا يهم أين يختبئ، ستجده الولايات المتحدة وستتخلص منه”.

وأكد أن واشنطن “لن تسمح بتحول أفغانستان إلى منصة لانطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة”.

وتابع: “لم نسع إلى هذه الحرب ضد الإرهابيين بل هم جاؤوا إلينا.. ولن نسمح بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب، وسنبقى متيقظين وسنفعل كل ما يلزم لضمان سلامة الأميركيين في العالم”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن حركة طالبان انتهكت “على نحو صارخ” اتفاق الدوحة من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه.

في المقابل، نددت حركة طالبان، الثلاثاء، باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أميركية نفذت بطائرة مسيرة.

وقالت الحركة إن طائرة مسيرة استهدفت منزل الظواهري بمنطقة شيربور وسط العاصمة الأفغانية كابل.

#عاجل | #طالبان: الغارة الأميركية التي قتلت أيمن الظواهري تتعارض مع مصالح #أميركا في #أفغانستان، والغارة بطائرة بدون طيار على منزل في كابول «تنتهك اتفاق الدوحة» pic.twitter.com/bY3vSpyGDw — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 1, 2022

واعتبرت طالبان أن العملية الأمريكية تعد انتهاكا لسيادة البلاد، كما أنها تتعارض مع مصالح واشنطن في المنطقة.