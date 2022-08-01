صور من عملية اغتيال أيمن الظواهري وتدمير منزله بأفغانستان (شاهد)

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وطن- نشرت وسائل إعلام صورا خاصة من عملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في أفغانستان بعدما أعلنت أمريكا عن اغتياله في عملية استهداف ناجحة.

عملية اغتيال أيمن الظواهري في منزله

ونشرت قناة “العربية” صورا خاصة التقطها مراسلها قالت إنها للمنزل الذي كان يقيم فيه الظواهري في أفغانتسان.

وأظهرت الصور وضع المنزل وحجم التدمير الذي حدث به، والذي لم يظهر كبيرا ولم يتضرر المنزل بشكل كبير.

ويبدو أن ذلك ناتج عن أن الهجوم كان عبر طائرات مسيرة موجهة بدقة، حيث لا يظهر ضرر بالمنزل إلا بنافذة واحدة مهشمة ومزالة من مكانها.

من جهتها، كشف صحيفة “نيويورك تايمز” أن المنزل الذي كان به الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني.

وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة “شيربور” بالعاصمة كابل.

اغتيال أيمن الظواهري

وكشفت مصادر إعلامية أمريكية عن تنفيذ جهاز المخابرات الأمريكية “CIA” عملية نوعية في أفغانستان أسفرت عن مقتل، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبحسب موقع قناة “foxnews” فقد تمت عملية استهداف الظواهري، عبر طائرات بدون طيار في غارة جوية بأفغانستان.

وقالت القناة إن أمريكا نفذت عملية “ناجحة” لمكافحة الإرهاب ضد هدف “مهم” وهو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك حسبما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة “فوكس نيوز”.

وذكرت القناة الأمريكية أن الرئيس بايدن متوقع أن يلقي كلمة، مساء الاثنين، ويخاطب الأمة من البيت الأبيض بشأن العملية.

وتم اغتيال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الأسبوع الماضي بعد معلومات استخبارية في أول عملية عسكرية منذ انسحاب أمريكا من أفغانستان في أغسطس الماضي.

هذا وقال مصدران استخباراتيان لـ “Fox News” إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، قُتل في غارة جوية بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ويشار إلى أن إدارة بايدن، كانت قد أغلقت السفارة الأمريكية في كابول وسحبت جميع الأصول العسكرية من أفغانستان في 31 أغسطس 2021 ، منهية أطول حرب للولايات المتحدة.