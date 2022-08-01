صدر ضده قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات.. مصري يغافل الأمن في مطار الكويت

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وطن – استطاع مقيم مصري في الكويت، صدر بحقه قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات، الفرار من الجهات الأمنية بمطار الكويت الدولي خلال إجراءات ترحيله.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية، إنه عقب تكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبطه مجددا بمنطقة الجليب، وترحيله إلى مصر، حسبما نقل موقع “القاهرة 24” المصري.

القبض على مصري هرب من مطار الكويت قبل إبعاده بسبب تعاطي مخدرات – تم القبض عليه في منطقة الحساوي#الكويت pic.twitter.com/PqkNhMhkb6 — سنا نيوز (@SnaaNews) July 31, 2022

وأضاف المصدر أنه بسؤال الوافد المصري، أوضح أنه غافل الشرطة بالمطار واستقل سيارة تاكسي للجوء إلى أحد أقاربه للإقامة لديه.

احتجاز شرطيين في إدارة الإبعاد للتحقيق على خلفية الإهمال في حراسة مصري «مُبعد» عن البلاد بسبب تعاطيه المخدرات – الوافد تمكن من الهرب قبل ان تغادر طائرته من #مطار_الكويت بعدما غافل حارسيه واستقل تاكسي وتوجه الى الجليب في محاولة للإقامة لدى اقاربه ولكن تم ضبطه pic.twitter.com/TtOXi8RLJJ — المواطن نيوز (@almwatinnews) August 1, 2022

وقررت السلطات احتجاز شرطيين في إدارة الإبعاد للتحقيق على خلفية الإهمال في حراسة الوافد.

مصرع مصري في الكويت

وكان طالب مصري في دولة الكويت في المرحلة الإعدادية، قد لقي مصرعه داخل مستشفى مبارك، بعد ساعة من نقله إلى العلاج إثر تعرضه للدهس أمام مدرسته في منطقة السالمية.

والطالب، من مواليد 2007، وخلال عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته جاءت سيارة تقودها مواطنة من مواليد 1989 ودهسته ليتم نقله إلى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسجلت هذه الحادثة قضية دهس ووفاة، وتمت إحالة المواطنة إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

شوارع الكويت انترست سيارات توصيل الطلبات …

مصري عمره ماساق سياره في مصر يجي الكويت علي طول يعطونه سياره ..

ديره مافيها قانون .. — انا الشعب ,,salem_75_sfs🇰🇼 (@t3hKMFOdULmia5L) July 31, 2022

وأثارت وفاة الطالب أولياء الأمور والأهالي الذين ناشدوا وزارة الأشغال العامة العمل والتوجيه والإيعاز لإنشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي للبوليفارد ومبنى إدارة منطقة حولي التعليمية.

العمالة المصرية في الكويت

وفي فبراير الماضي، كشفت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء في الكويت، أن العمالة المصرية هي الأعلى في البلاد متقدمة على نظيرتها الهندية.

وأظهرت بيانات الإدارة أن عدد المصريين حتى نهاية سبتمبر 2021 بلغ 456.6 ألف عامل وعاملة؛ يمثلون 24% من العمالة الوافدة الموجودة بالبلاد.

محلل سياسى مصرى ينتقد سياسة الكويت المالية كيف أعطت الكويت ٩٠٠ منحة وقرض لمصر ، وأخيرا أعطت الكويت مبلغ ٦٠٠ مليون دولار أمريكى لربط الكهرباء بين مصر والسعودية ، وكذلك ينتقد المحلل السياسى والاقتصادى المصرى كيف تنقطع الكهرباء عن الوفرة والعبدلي والكويت تطور الكهرباء فى مصر ومنح — عبداللطيف البلوشي محقق عتيج (@a2UMe6FgDyov9MV) July 29, 2022

وأوضحت الإدارة أن عدد الوافدين في الكويت بلغ 1.9 مليون وافد في مختلف قطاعات سوق العمل باستثناء القطاع العائلي.

وغادر الكويت العام الماضي عشرات آلاف الوافدين الذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا وبالعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطتها لهيكلة التركيبة السكانية.