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صدر ضده قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات.. مصري يغافل الأمن في مطار الكويت

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
إبعاد مصري من الكويت watanserb.com
ترحيل مصري في الكويت إلى مصر بعد تعاطيه المخدرات
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وطن – استطاع مقيم مصري في الكويت، صدر بحقه قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات، الفرار من الجهات الأمنية بمطار الكويت الدولي خلال إجراءات ترحيله.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية، إنه عقب تكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبطه مجددا بمنطقة الجليب، وترحيله إلى مصر، حسبما نقل موقع “القاهرة 24” المصري.

وأضاف المصدر أنه بسؤال الوافد المصري، أوضح أنه غافل الشرطة بالمطار واستقل سيارة تاكسي للجوء إلى أحد أقاربه للإقامة لديه.

وقررت السلطات احتجاز شرطيين في إدارة الإبعاد للتحقيق على خلفية الإهمال في حراسة الوافد.

مصرع مصري في الكويت

وكان طالب مصري في دولة الكويت في المرحلة الإعدادية، قد لقي مصرعه داخل مستشفى مبارك، بعد ساعة من نقله إلى العلاج إثر تعرضه للدهس أمام مدرسته في منطقة السالمية.

والطالب، من مواليد 2007، وخلال عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته جاءت سيارة تقودها مواطنة من مواليد 1989 ودهسته ليتم نقله إلى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسجلت هذه الحادثة قضية دهس ووفاة، وتمت إحالة المواطنة إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأثارت وفاة الطالب أولياء الأمور والأهالي الذين ناشدوا وزارة الأشغال العامة العمل والتوجيه والإيعاز لإنشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي للبوليفارد ومبنى إدارة منطقة حولي التعليمية.

العمالة المصرية في الكويت

وفي فبراير الماضي، كشفت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء في الكويت، أن العمالة المصرية هي الأعلى في البلاد متقدمة على نظيرتها الهندية.

وأظهرت بيانات الإدارة أن عدد المصريين حتى نهاية سبتمبر 2021 بلغ 456.6 ألف عامل وعاملة؛ يمثلون 24% من العمالة الوافدة الموجودة بالبلاد.

وأوضحت الإدارة أن عدد الوافدين في الكويت بلغ 1.9 مليون وافد في مختلف قطاعات سوق العمل باستثناء القطاع العائلي.

وغادر الكويت العام الماضي عشرات آلاف الوافدين الذين تأثروا بتداعيات جائحة كورونا وبالعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطتها لهيكلة التركيبة السكانية.

المصدرالقاهرة 24
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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