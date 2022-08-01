شكل ملكات جمال لبنان قبل وبعد التتويج سيفاجئك! (شاهد)

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وطن- يتغيّر شكل المرأة بشكل تدريجي مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من انتشار عمليات التجميل بشكل واسع، إلا أن ذلك لن يعيد الملامح كما كانت.

لذلك، تُشكل صور المشاهير دائماً قبل وبعد التجميل، محط اهتمام وأنظار الجمهور.

جورجينا رزق

كذلك الأمر بالنسبة لملكات جمال لبنان الآن، مقارنةً بلحظة تتويجهن باللقب قبل سنوات.

فنلاحظ ملكة جمال لبنان والعالم عام 1971، جورجينا رزق، قد اختلفت اليوم قليلاً.

فلم يعد شعر جورجينا نحاسي اللون كما كان لحظة تتويجها، بينما لا تزال جاذبية عينها الخضراويين تأسران الجمهور.

وبانت على جورجينا زوجة الفنان وليد توفيق، علامات التقدم في السن، وصبغت شعرها بالأشقر، ولا تزال أيقونة جمال لا تنسى.

نادين نجيم قبل وبعد

أما الفنانة اللبنانية نادين نجيم، فقد تغيرت ملامحها بشكل جذري منذ تتويجها ملكة جمال لبنان عام 2004 .

فقد اختلف شكل الوجه، والأنف، الحنك، رسمة الحواجب، والشفاه، والأسنان وغيرها من التفاصيل.

فاليري أبو شقرا ودينا عازار

لكن ملكة جمال لبنان في العام 2015، فاليري أبو شقرا، لا تزال تحافظ على جمالها الطبيعي.

رغم مرور 27 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 1995، لاتزال دينا عازار تحافظ على جمالها. ولم تنجر كثيرا الى القيام بالكثير من عمليات التجميل كباقي الملكات. لكن ملامح التقدم بالسن واضحةً عليها.

ومثلها ملكة جمال لبنان 1997جويل بحلق. لم يتغيّر جمالها على الرغم من مرور 25 عاماً على تتويجها.

بعد مرور 22 عاماً على تتويجها ملكة على عرش الجمال اللبناني، لا تزال كليمانس أشقر تحافظ على جمالها الطبيعي الذي أثرت من خلاله مشاهدي شاشة الـLBCI عام 1998.

ومثلهن نورما نعوم، ساندرا رزق، كريستينا صوايا، ماري جوزيه حنين، غابريال بو راشد، نادين ويلسون، روزاريتا طويل، ورهف عبدالله كما يتضح في الصور التالية: