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شكل ملكات جمال لبنان قبل وبعد التتويج سيفاجئك! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شكل ملكات جمال لبنان قبل وبعد التتويج سيفاجئك! (شاهد) watanserb.com
جويل بحلق
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وطن- يتغيّر شكل المرأة بشكل تدريجي مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من انتشار عمليات التجميل بشكل واسع، إلا أن ذلك لن يعيد الملامح كما كانت.

لذلك، تُشكل صور المشاهير دائماً قبل وبعد التجميل، محط اهتمام وأنظار الجمهور.

كارين غراوي بالهوت شورت مع زوجها بعد 9 سنوات على تتويجها ملكة جمال لبنان

جورجينا رزق

كذلك الأمر بالنسبة لملكات جمال لبنان الآن، مقارنةً بلحظة تتويجهن باللقب قبل سنوات.

فنلاحظ ملكة جمال لبنان والعالم عام 1971، جورجينا رزق، قد اختلفت اليوم قليلاً.

فلم يعد شعر جورجينا نحاسي اللون كما كان لحظة تتويجها، بينما لا تزال جاذبية عينها الخضراويين تأسران الجمهور.

وبانت على جورجينا زوجة الفنان وليد توفيق، علامات التقدم في السن، وصبغت شعرها بالأشقر، ولا تزال أيقونة جمال لا تنسى.

نادين نجيم قبل وبعد

أما الفنانة اللبنانية نادين نجيم، فقد تغيرت ملامحها بشكل جذري منذ تتويجها ملكة جمال لبنان عام 2004 .

فقد اختلف شكل الوجه، والأنف، الحنك، رسمة الحواجب، والشفاه، والأسنان وغيرها من التفاصيل.

فاليري أبو شقرا ودينا عازار

لكن ملكة جمال لبنان في العام 2015، فاليري أبو شقرا، لا تزال تحافظ على جمالها الطبيعي.

رغم مرور 27 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 1995،  لاتزال دينا عازار تحافظ على جمالها. ولم تنجر كثيرا الى القيام بالكثير من عمليات التجميل كباقي الملكات. لكن ملامح التقدم بالسن واضحةً عليها.

ومثلها ملكة جمال لبنان 1997جويل بحلق.  لم يتغيّر جمالها على الرغم من مرور 25 عاماً على تتويجها.

بعد مرور 22 عاماً على تتويجها ملكة على عرش الجمال اللبناني، لا تزال كليمانس أشقر تحافظ على جمالها الطبيعي الذي أثرت من خلاله مشاهدي شاشة الـLBCI عام 1998.

ومثلهن نورما نعوم،  ساندرا رزق، كريستينا صوايا، ماري جوزيه حنين، غابريال بو راشد، نادين ويلسون، روزاريتا طويل، ورهف عبدالله كما يتضح في الصور التالية:

نسرين نصر ملكة جمال لبنان لعام 1996
نورما نعوم ملكة جمال لبنان لعام 1999
ساندرا رزق ملكة جمال لبنان لعام 2000
كريستينا صوايا ملكة جمال لبنان لعام 2001
ماري جوزيه حنين ملكة جمال لبنان لعام 2003
غابريال بو راشد ملكة جمال لبنان لعام 2005
نادين ويلسون ملكة جمال لبنان لعام 2007
روزاريتا طويل ملكة جمال لبنان لعام 2008
رهف عبدالله ملكة جمال لبنان لعام 2010
المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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