زيد العتوم.. ما السبب الحقيقي وراء ذهاب النائب الأردني للمجلس على “سكوتر”؟

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وطن– تصدر النائب الأردني بمجلس الشعب زيد العتوم، حديث الأردنيين على مواقع التواصل، الاثنين، بعد انتشار مقاطع وصور له توقف وصوله للمجلس على ظهر “سكوتر”.

“سكوتر” زيد العتوم

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بصور النائب “العتوم” على ظهر الأسكوتر الأصفر الخاص به، وتباينت ردود أفعال النشطاء بين تأييد فعل النائب من جهة، والاستنكار والسخرية من جهة أخرى.

#عاجل..بعد زيادة مخصصات النواب " ٢٠٠ " دينار لمواجهة الإرتفاعات المتكررة على أسعار المحروقات..

# النائب زيد العتوم يصل مجلس النواب على سكوتر .#مجلس_النواب pic.twitter.com/oybNqVI3Pl — وكالة الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) August 1, 2022

وكان زيد العتوم يرتدي بذته الأنيقة ونظارته الشمسية، عندما ظهر على باب مجلس النواب الأردني صباح، الاثنين، وهو يضع خوذة سوداء فوق رأسه، ويستقل الاسكوتر الخاص به ذو اللون الأصفر.

وفي كلمة له بالفيديو مع مقدم أحد البرامج، ذكر “العتوم” أنه فعل ذلك للتوفير بعدما ارتفعت أسعار البنزين في الأردن للمرة الخامسة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف مصدر نيابي، أنه قد تم زيادة المكآفات الممنوحة للنائب بواقع 200 دينار شهريا، تحت بند “التنقلات والمواصلات”.

مكافآت النواب

وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه صحيفة ”الغد” الأردنية، فقد أشار إلى أن “تلك الزيادات بدأ العمل بها في شهر مايو الماضي”.

ورأى ناشطون أن زيد العتوم أراد لفت الأنظار إليها وإثارة الجدل حوله بهذا الفعل، ووجهوا له سهام الانتقاد والسخرية.

ويشار إلى أن النائب في مجلس الشعب الأردني، يحصل على مكأفاة شهرية بواقع 3500 دينار.

وانتقد ناشط باسم علي موقف النائب “العتوم” بقوله:”هذا شايف صور لرئيس وزراء دولة أجنبية رايح على الشغل بالبسكليت.. وقلك خليني أعمل زيو عشان يحكو عني.”

النائب زيد العتوم يأتي إلى مجلس النواب بالسكوتر ،، هزلت على هيك مجلس بده يطلع قرارات صاروخية متل سرعة السكوتر اللي راكبه النائب ،،، والله هزلت على هيك مجلس #مجلس_النواب #هزلت #زيد_العتوم pic.twitter.com/WEyrkc8Vxo — Bassima Saman (@BassimaS) August 1, 2022

فيما غردت بسمية السمان:”هزلت على هيك مجلس بده يطلع قرارات صاروخية متل سرعة السكوتر اللي راكبه النائب.. والله هزلت على هيك مجلس.”

وسخر أيمن الوريدات من زيد العتوم بقوله:”شفتو اللي بصير فينا ليش؟

النائب زيد العتوم قادما إلى مجلس النواب لأنه البنزين ارتفع.. أخذها من مطعم حارتهم يروح يحضر الجلسة ويرجع، يا حرام.”

شفتو اللي بصير فينا ليش؟

النائب زيد العتوم قادما إلى مجلس النواب لأنه البنزين ارتفع…

أخذها من مطعم حارتهم يروح يحضر الجلسة ويرجع، يا حرام.. pic.twitter.com/CMpYLokfFv — أيمن عبد الحميد الوريدات (@aymanworidat) August 1, 2022

ويشار إلى أن النائب الأردني زيد العتوم، دائم الإثارة للجدل وسبق أن طالب بفرض رسوم على مواقع التواصل، ما فجر موجة غضب ضده في الأردن وقتها.

رفع سعر البنزين في الأردن للمرة الخامسة

ويشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت، الأحد، رفع أسعار المحروقات مجددا لتكون هذه الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي، في قرار تسبب بموجة غضب واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية، فإنه وفقا لأسعار المحروقات الجديدة تصبح تسعيرة شهر آب كما يلي: البنزين 90 ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 99 قرش/لتر، أو 19.8 دينار التنكة.

وبالنسبة للبنزين 95 فقد ارتفع 6 قروش/لتر ليصبح 130 قرش/لتر او 26 دينار التنكة.

والسولار والكاز ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 75.5 قرش/لتر 15.1 دينار التنكة.

وتسبب هذا القرار في موجة غضب عارمة بين الأردنيين على مواقع التواصل.