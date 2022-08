رومان رينز يقهر الوحش بروك .. نتائج سمر سلام 2022 للمصارعة الحرة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – شهد عرض سمر سلام 2022 للمصارعة العالمية الحرة، فوز المصارع رومان رينز على نظيره الوحش بروك ليسنر في نزال قوي ومثير، ليحافظ بذلك على لقب (WWE) يوتيفرسال الأوحد.

فوز رومان رينز على بروك ليسنر

ونجح المصارع الأمريكي المحترف رومان رينز من الحفاظ على لقب (WWE) يونيفرسال الأوحد، بعد الفوز المثير والقوي والمفتوح بدون أي قوانين أمام مواطنه بروك ليسنر. صاحب كسر هيمنة انتصارات المصارع الشهير أندرتيكر.

وشهد النزال المثير بين رينز وليسنر في عرض سمر سلام 2022، الذي بدأ بدخول الأخير على متن جرار زراعي. الذي استخدمه في اسقاط رومان رينز من على حلبة المصارعة ورفعها من مكانها وسط دهشة وذهول الجمهور المتواجد في المدرجات.

كما وحاول المصارع ثيري الذي فاز بحقيبة ( موني أن ذا بنك)، لاستغلال الإرهاق الكبير الذي ظهر عليه على المصارعين رينز وليسنر، إلا أن تلقى ضربة قوية من الأخير.

وانتهى النزال بضرب المصارع رينز بحقيبة موني ذا بنك ودفن منافسه بمساعدة ذا أوسوس تحت أنقاض الحلبة، ليحتسب بدها الحكم عشرة عدات على بروك ليسنر. والإعلان بعدها فوز رومان رينز في النزال.

ليف مورجان تحافظ على لقب سماكدوان للسيدات

وحافظت المصارعة وعارضة الأزياء الأمريكية ليف مورجان، على لقب بطولة سماكدوان للسيدات. بعد فوزها بطريقة ذكية على نظيرتها روندا راوزي. بعد محاولة الأخيرة تثبيت مورجان وإجبارها على الاستلام، لكنها نجحت في الصمود وتثبيت كتفيّ روندا وخطف الفوز في النزال.

كما وشهد نهاية النزال غضب المصارعة روندا راوزي، اعتدائها بشكل وحشي على مورجان. وكذلك الاعتداء على الحكم نفسه، إلا أن المسؤولين في اتحاد المصارعة (WWE) التدخل لإبعادها عن الحلبة.

فريق ذا أوسوس يتغلب على ذا ستريت بروفيتس

في تحكيم مثير للجدل من قبل عضو هيئة قاعة مشاهير اتحاد المصارعة الحرة (WWE) جيف جاريت، تمكن فريق ذا أوسوس من الحفاظ على لقب الفريق الموحد بعد الفوز على نظيره ذا ستريت بروفيتس. رغم الأداء الرائع الذي قدمه الأخير في النزال.

بات ماكافي والركلة الغير القانونية

وخطف المصارع بات ماكافي الفوز المثير للجدل، على منافسه هابي كوربن، بعد إسقاط على أرض الحلبة بركلة غير قانونية مستغلاً بذلك سقوط حكم النزال. والفوز بعدها في المباراة.

كما وخسر المصارع ذا ميز النزال أمام نظيره لوجان بول، بعد الأداء المميز الذي ظهر فيه في المباراة. بعد محاولة تشامبا مساعدة ذا ميز للفوز في النزال. قبل أن يخرج بقرار من الحكم.

بولي لاشلي يحافظ على لقب الولايات المتحدة

وتمكن المصارع بوبي لاشلي من الحفاظ على لقب الولايات المتحدة للمصارعة الترفيهية الحرة، بعد التغلب على منافسه ثيري الذي فاز بحقيبة (مستر موني ذا بنك) بحركة إخضاع للاستلام.

كما وفاز المصارعين راي ميستيريو ودومينيك على فريق ذا جادجمنت، بفضل عودة المصارع إيدج صاحب الضربة القاضية. من أجل الانتقام من فريقه السابق وتحقيق فريق ميستيريو الفوز في النزال.

