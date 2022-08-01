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رياضة

رومان رينز يقهر الوحش بروك .. نتائج سمر سلام 2022 للمصارعة الحرة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج عرض سمر سلام 2022 watanserb.com
نتائج عرض سمر سلام 2022 للمصارعة الحرة الترفيهية
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وطن – شهد عرض سمر سلام 2022 للمصارعة العالمية الحرة، فوز المصارع رومان رينز على نظيره الوحش بروك ليسنر في نزال قوي ومثير، ليحافظ بذلك على لقب (WWE) يوتيفرسال الأوحد.

فوز رومان رينز على بروك ليسنر

ونجح المصارع الأمريكي المحترف رومان رينز من الحفاظ على لقب (WWE) يونيفرسال الأوحد، بعد الفوز المثير والقوي والمفتوح بدون أي قوانين أمام مواطنه بروك ليسنر. صاحب كسر هيمنة انتصارات المصارع الشهير أندرتيكر.

وشهد النزال المثير بين رينز وليسنر في عرض سمر سلام 2022، الذي بدأ بدخول الأخير على متن جرار زراعي. الذي استخدمه في اسقاط رومان رينز من على حلبة المصارعة ورفعها من مكانها وسط دهشة وذهول الجمهور المتواجد في المدرجات.

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كما وحاول المصارع ثيري الذي فاز بحقيبة ( موني أن ذا بنك)، لاستغلال الإرهاق الكبير الذي ظهر عليه على المصارعين رينز وليسنر، إلا أن تلقى ضربة قوية من الأخير.

وانتهى النزال بضرب المصارع رينز بحقيبة موني ذا بنك ودفن منافسه بمساعدة ذا أوسوس تحت أنقاض الحلبة، ليحتسب بدها الحكم عشرة عدات على بروك ليسنر. والإعلان بعدها فوز رومان رينز في النزال.

ليف مورجان تحافظ على لقب سماكدوان للسيدات

وحافظت المصارعة وعارضة الأزياء الأمريكية ليف مورجان، على لقب بطولة سماكدوان للسيدات. بعد فوزها بطريقة ذكية على نظيرتها روندا راوزي. بعد محاولة الأخيرة تثبيت مورجان وإجبارها على الاستلام، لكنها نجحت في الصمود وتثبيت كتفيّ روندا وخطف الفوز في النزال.

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كما وشهد نهاية النزال غضب المصارعة روندا راوزي، اعتدائها بشكل وحشي على مورجان. وكذلك الاعتداء على الحكم نفسه، إلا أن المسؤولين في اتحاد المصارعة (WWE) التدخل لإبعادها عن الحلبة.

فريق ذا أوسوس يتغلب على ذا ستريت بروفيتس

في تحكيم مثير للجدل من قبل عضو هيئة قاعة مشاهير اتحاد المصارعة الحرة (WWE) جيف جاريت، تمكن فريق ذا أوسوس من الحفاظ على لقب الفريق الموحد بعد الفوز على نظيره ذا ستريت بروفيتس. رغم الأداء الرائع الذي قدمه الأخير في النزال.

بات ماكافي والركلة الغير القانونية

وخطف المصارع بات ماكافي الفوز المثير للجدل، على منافسه هابي كوربن، بعد إسقاط على أرض الحلبة بركلة غير قانونية مستغلاً بذلك سقوط حكم النزال. والفوز بعدها في المباراة.

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كما وخسر المصارع ذا ميز النزال أمام نظيره لوجان بول، بعد الأداء المميز الذي ظهر فيه في المباراة. بعد محاولة تشامبا مساعدة ذا ميز للفوز في النزال. قبل أن يخرج بقرار من الحكم.

بولي لاشلي يحافظ على لقب الولايات المتحدة

وتمكن المصارع بوبي لاشلي من الحفاظ على لقب الولايات المتحدة للمصارعة الترفيهية الحرة، بعد التغلب على منافسه ثيري الذي فاز بحقيبة (مستر موني ذا بنك) بحركة إخضاع للاستلام.

كما وفاز المصارعين راي ميستيريو ودومينيك على فريق ذا جادجمنت، بفضل عودة المصارع إيدج صاحب الضربة القاضية. من أجل الانتقام من فريقه السابق وتحقيق فريق ميستيريو الفوز في النزال.

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المصدروطن + اتحاد المصارعة الحرة WWE
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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