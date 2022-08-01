داعية عُماني يتسبب بموجة غضب ضده بعد هجومه على “باكو” ووصفه بالملعون

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وطن – تسبب الشيخ والداعية العماني، سعيد الحشر، بموجة غضب عارمة ضده بعد انتقاده لأغنية “وديني صلالة” التي أطلقها المغرد الشهير والمعروف باسم “باكو” بهدف التشجيع السياحة إليها.

ونشر “الحشر” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو له يعلق فيه على انتشار الأغنية الواسع وتصدر “باكو” للترند في السلطنة، موجها له انتقادات لاذعة، واصفا من يغني بالموسيقى بالملعون.

وانتقد “الحشر” أداء الأغنية بالموسيقى، معتبرا ان ما جرى الهدف منه “الشهرة”، مشيرا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه “صوتان ملعونان في الدنيا والآخر، صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنه عند مصيبة”.

انتقد “الحشر” لأغنية “باكو” واتهامه بالسعي للشهرة وتصدر الترند انقلب عليه عكسيا، حيث انتقد المغردون متابعته للأغنية وحفظها، مشيرين إلى سعيه هو الآخر للشهرة وتصدر الترند عبر انتقاده.

وانتقد المغرد “يحيى” الشيخ “المحشر” قائلا: “يستظرف الأخ ونحن نسانده الرجل روج لصلالة بالطريقة التي يراها مناسبة أنت ماذا فعلت ؟”.

يستظرف الأخ

ونحن نسانده

الرجل روج لصلالة بالطريقة التي يراها مناسبة

أنت ماذا فعلت ؟ — Yahya (@Yahya4545) July 31, 2022

وقال المغرد “ماهر علي السلامي”: “والله اخي سعيد اكن لك كل الاحترام والتقدير لكن الي ينصح ما كذا!! والواضح انه حقيقي باغي تطلع ترند ع ظهر باكو ولا ما بتستخدم الهاشتاج مرة ثانية!!قلنالك باكو ترند بسبب محبة الناس وانت شكلك بتطلع ترند بسبب كره الناس خف على نفسك شوي وما تعلم يمكن باكو فالخفاء احسن مني ومنك عند الله”.

والله اخي سعيد اكن لك كل الاحترام والتقدير لكن الي ينصح ما كذا!! والواضح انه حقيقي باغي تطلع ترند ع ظهر باكو ولا ما بتستخدم الهاشتاج مرة ثانية!!قلنالك باكو ترند بسبب محبة الناس وانت شكلك بتطلع ترند بسبب كره الناس

خف على نفسك شوي

وما تعلم يمكن باكو فالخفاء احسن مني ومنك عند الله — maher ali alsalmi🇴🇲 (@maher_alsalmi) July 31, 2022

من جانبه، قال المغرد “أحمد” منتقدا “المحشر”: “يا مطوعناا اشوفك انت جالسلناا حي ع الصلاه حي ع الفلاح مانزل شي غير انت معلق عليه وما عجبنك مره القفول ومره الحفلات ومره باكو .انت مهتم ف البرامج التواصل اكثر عن القران الكريم.التصوير حرام وانت 24ساعه تصور وتشوف البرامج خذلك برنامج صيفي ف المساجد وعلم الصغيرين احسلك عن فلان وعلان”.

يا مطوعناا اشوفك انت جالسلناا حي ع الصلاه حي ع الفلاح مانزل شي غير انت معلق عليه وما عجبنك مره القفول ومره الحفلات ومره باكو .انت مهتم ف البرامج التواصل اكثر عن القران الكريم.التصوير حرام وانت 24ساعه تصور وتشوف البرامج خذلك برنامج صيفي ف المساجد وعلم الصغيرين احسلك عن فلان وعلان — ahmed (@A_ALMAMARI32) July 31, 2022

وانتقد المغرد “محمد الحسني” أسلوب “المحشر” في النصيحة بالقول: “حاول تصلح كمتك قبل لا تحاول تصلح غيرك واذا المقصد نصيحة فما كذا النصيحة”.

حاول تصلح كمتك قبل لا تحاول تصلح غيرك

واذا المقصد نصيحة فما كذا النصيحة — مـ〄ــمد الحسني🇴🇲 (@M0hammed_98) July 31, 2022

وكان “باكو” قد أطلق قبل يومين أغنية “لصلالة وديني” تشجيعا للسياحة في صلالة.

لصلالة وديني لصلالة وديني 🌴🌴🌴 pic.twitter.com/IlWS9m85vN — باكو (@PacoCule10) July 30, 2022

وقال في تغريدة لاحقة موضحا المغزى من الأغنية بالقول: “حبايب الاغنية بسيطة جداً وبطريقة فكاهية منها ضحك ومنها ترويج لصلالة لاحد يشدها رجاء”.