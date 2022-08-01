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الهدهد

داعية عُماني يتسبب بموجة غضب ضده بعد هجومه على “باكو” ووصفه بالملعون

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعيد الحشر watanserb.com
المغرد الشهير "باكو" - الشيخ والداعية العماني سعيد الحشر
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وطن – تسبب الشيخ والداعية العماني، سعيد الحشر، بموجة غضب عارمة ضده بعد انتقاده لأغنية “وديني صلالة” التي أطلقها المغرد الشهير والمعروف باسم “باكو” بهدف التشجيع السياحة إليها.

ونشر “الحشر” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو له يعلق فيه على انتشار الأغنية الواسع وتصدر “باكو” للترند في السلطنة، موجها له انتقادات لاذعة، واصفا من يغني بالموسيقى بالملعون.

وانتقد “الحشر” أداء الأغنية بالموسيقى، معتبرا ان ما جرى الهدف منه “الشهرة”، مشيرا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه “صوتان ملعونان في الدنيا والآخر، صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنه عند مصيبة”.

انتقد “الحشر” لأغنية “باكو” واتهامه بالسعي للشهرة وتصدر الترند انقلب عليه عكسيا، حيث انتقد المغردون متابعته للأغنية وحفظها، مشيرين إلى سعيه هو الآخر للشهرة وتصدر الترند عبر انتقاده.

وانتقد المغرد “يحيى” الشيخ “المحشر” قائلا: “يستظرف الأخ ونحن نسانده الرجل روج لصلالة بالطريقة التي يراها مناسبة أنت ماذا فعلت ؟”.

وقال المغرد “ماهر علي السلامي”: “والله اخي سعيد اكن لك كل الاحترام والتقدير لكن الي ينصح ما كذا!! والواضح انه حقيقي باغي تطلع ترند ع ظهر باكو ولا ما بتستخدم الهاشتاج مرة ثانية!!قلنالك باكو ترند بسبب محبة الناس وانت شكلك بتطلع ترند بسبب كره الناس خف على نفسك شوي وما تعلم يمكن باكو فالخفاء احسن مني ومنك عند الله”.

من جانبه، قال المغرد “أحمد” منتقدا “المحشر”: “يا مطوعناا اشوفك انت جالسلناا حي ع الصلاه حي ع الفلاح مانزل شي غير انت معلق عليه وما عجبنك مره القفول ومره الحفلات ومره باكو .انت مهتم ف البرامج التواصل اكثر عن القران الكريم.التصوير حرام وانت 24ساعه تصور وتشوف البرامج خذلك برنامج صيفي ف المساجد وعلم الصغيرين احسلك عن فلان وعلان”.

وانتقد المغرد “محمد الحسني” أسلوب “المحشر” في النصيحة بالقول: “حاول تصلح كمتك قبل لا تحاول تصلح غيرك واذا المقصد نصيحة فما كذا النصيحة”.

وكان “باكو” قد أطلق قبل يومين أغنية “لصلالة وديني” تشجيعا للسياحة في صلالة.

وقال في تغريدة لاحقة موضحا المغزى من الأغنية بالقول: “حبايب الاغنية بسيطة جداً وبطريقة فكاهية منها ضحك ومنها ترويج لصلالة لاحد يشدها رجاء”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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