الإثنين, أغسطس 1, 2022
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حياتنا

تقرير صادم….جوني ديب حاول تقديم صور عارية لآمبر هيرد كدليل في المحكمة

دفع معجبو جوني ديب 3 آلاف دولار لكشف مستندات قانونية رفضتها المحكمة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com
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وطن– بعد الإنتصار في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، كشف تقرير حديث لصحيفة ديلي بيست أن جوني ديب وفريقه القانوني حاولوا تقديم صور عارية لأمبر كدليل لدعم قضيته، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

وقالت صحيفة الماركا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم الكشف عن أكثر من 6000 صفحة من سجلات المحكمة من قضية ديب وآمبر هيرد.

معلومات جديدة

ألقت هذه الوثائق ضوءا جديدا على القضية التي انتشرت على نطاق واسع.

كما كشفت خاصة معلومات جديدة حول الإستراتيجية القانونية لكل من فريق هيرد وديب وجبال الأدلة التي تم تجاهلها.

إلى جانب محاولة تقديم صور هيرد، حاول الفريق القانوني لديب كذلك إلقاء اللوم عليها في وفاة صديقها.

من جهته، أكد فريق هيرد القانوني للقاضي أن جوني ديب حاول “بشكل غير لائق” تقديم معطيات وأدلة غير لائقة موضحين أن محاكمة التشهير يجب ألا تتضمن شهادة فيها “أمور شخصية غير ذات الصلة” منها الصور العارية لهيرد والفيديو الواقعي لشقيقتها ويتني.

كما زعموا بأن ديب حاول الإيحاء بأن أمبر كانت في مرحلة من المراحل تعمل كمرافقة لأشخاص في المناسبات الاجتماعية.

آمبر هيرد وشقيقتها ويتني
المصدرصحيفة الماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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