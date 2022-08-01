تقرير صادم….جوني ديب حاول تقديم صور عارية لآمبر هيرد كدليل في المحكمة

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وطن– بعد الإنتصار في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، كشف تقرير حديث لصحيفة ديلي بيست أن جوني ديب وفريقه القانوني حاولوا تقديم صور عارية لأمبر كدليل لدعم قضيته، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

وقالت صحيفة الماركا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم الكشف عن أكثر من 6000 صفحة من سجلات المحكمة من قضية ديب وآمبر هيرد.

معلومات جديدة

ألقت هذه الوثائق ضوءا جديدا على القضية التي انتشرت على نطاق واسع.

كما كشفت خاصة معلومات جديدة حول الإستراتيجية القانونية لكل من فريق هيرد وديب وجبال الأدلة التي تم تجاهلها.

إلى جانب محاولة تقديم صور هيرد، حاول الفريق القانوني لديب كذلك إلقاء اللوم عليها في وفاة صديقها.



من جهته، أكد فريق هيرد القانوني للقاضي أن جوني ديب حاول “بشكل غير لائق” تقديم معطيات وأدلة غير لائقة موضحين أن محاكمة التشهير يجب ألا تتضمن شهادة فيها “أمور شخصية غير ذات الصلة” منها الصور العارية لهيرد والفيديو الواقعي لشقيقتها ويتني.

كما زعموا بأن ديب حاول الإيحاء بأن أمبر كانت في مرحلة من المراحل تعمل كمرافقة لأشخاص في المناسبات الاجتماعية.