تفاصيل مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان بعد 11 عاما من اغتيال بن لادن

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وطن- كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن تنفيذ جهاز المخابرات الأمريكية “CIA” عملية نوعية في أفغانستان أسفرت عن مقتل، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية

وبحسب موقع قناة “foxnews” فقد تمت عملية استهداف الظواهري، عبر طائرات بدون طيار في غارة جوية بأفغانستان.

وقالت القناة إن أمريكا نفذت عملية “ناجحة” لمكافحة الإرهاب ضد هدف “مهم” وهو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك حسبما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة “فوكس نيوز”.

وذكرت القناة الأمريكية أن الرئيس بايدن متوقع أن يلقي كلمة، مساء الاثنين، ويخاطب الأمة من البيت الأبيض بشأن العملية.

وتم اغتيال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الأسبوع الماضي بعد معلومات استخبارية في أول عملية عسكرية منذ انسحاب أمريكا من أفغانستان في أغسطس الماضي.

اغتيال الظواهري جاء بعد 11 عاما من اغتيال أسامة بن لادن

كما تأتي العملية بعد 11 عاماً من اغتيال أمريكا لأسامة بن لادن، في عهد الرئيس الأسبق أوباما.

هذا وقال مصدران استخباراتيان لـ “Fox News” إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، قُتل في غارة جوية بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ويشار إلى أن إدارة بايدن، كانت قد أغلقت السفارة الأمريكية في كابول وسحبت جميع الأصول العسكرية من أفغانستان في 31 أغسطس 2021 ، منهية أطول حرب للولايات المتحدة.

آخر ظهور لأيمن الظواهري

ويشار إلى أن آخر ظهور لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، كان في مايو الماضي عبر شريط مصور تم تسجيله، بمناسبة اغتيال سلفه أسامة بن لادن قبل 11 سنة.

وفي هذا الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا بين أنصار التنظيم آنذاك، لام الظواهري الولايات المتحدة على غزو أوكرانيا.

وقال الظواهري خلال خطابه الذي استمر 27 دقيقة، إن ضعف الولايات المتحدة كان السبب وراء تحول حليفتها أوكرانيا إلى ضحية للغزو الروسي.

أيمن الظواهري ظهر في المقطع المشار له جالسا تحيط به كتب وإلى جانبه سلاح ناري.

وقال إن الولايات المتحدة في حالة ضعف وانحدار، مستشهدا بتأثير حربي العراق وأفغانستان اللتان أعلنتها أمريكا بعد هجمات سبتمبر.

وتابع زعيم تنظيم القاعدة: “ها هي الولايات المتحدة، بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان والكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس”.

وكانت أمريكا اغتالت الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في 2011 في باكستان ايضا.

وظل مكان وجود الظواهري غير معروف، إلى أن تم إعلان خبر اغتياله، الاثنين، حيث كان لا يزال مطلوبا من مكتب التحقيقات الفدرالي، لضلوعه في هجمات نيويورك 2001.