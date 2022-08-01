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رياضة

بيتسو موسيماني قريب من الوداد وشرط وحيد قد يعرقل المفاوضات

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني watanserb.com
المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني
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وطن – أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب الأهلي المصري السابق بيتسو موسيماني 58 عاماً، قريب من التوقيع مع الوداد المغربي خلفاً لرحيل وليد الركراكي الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ( iDiski Times) الجنوبية الأفريقية، بأن إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، مهتمة في التعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني الذي يعد من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

مطالب موسيماني قد تعرقل المفاوضات

من جهته، قال موقع (le360) المغربي، بأن الوداد البيضاوي بفعل دخل في مفاوضات مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد معه، إلا أن مطالب المالية للأخير قد تمنع من التوصل إلى اتفاق معه. لكنه يعد من أبرز المرشحين لتولي تلك المهمة.

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كما وبين الموقع، بأن هناك العديد من الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب الوداد البيضاوي، وهم راضي الجعايدي مدرب الترجي التونسي السابق، وكذلك البرتغالي ألسكندر سانتوس المدير الفني السابق لفريق بترو أتلتيكو الأنغولي. بعد نجاحه في قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رحيل وليد الركراكي

وكان نادي الوداد البيضاوي، قد أعلن في وقت سابق رحيل المدرب وليد الركراكي عن قيادة الفريق المغربي، بعد خسارة لقب كأس العرش أمام نظيره نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

لكن تقارير آخرى، نفت صحة أنباء اقتراب موسيماني من تولي مهمة تدريب الوداد البيضاوي خلفاً لركراكي، حيث أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع مدرب الأهلي المصري السابق حتى الآن.

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كما وحقق المغربي الركراكي الموسم المنصرم مع الوداد البيضاوي، لقب دوري أبطال أفريقيا. والدوري المغربي، ولكنه فشل في التتويج بكأس العرش مع الفريق.

خسارة دوري أبطال أفريقيا

ورحل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني عن صفوف الأهلي المصري، بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الوداد بهدفين نظيفين دون رد. كما أن المدرب من حينها لم يحسم وجهته المقبلة حتى يومنا هذا.

كما وذكرت تلك التقارير، بأن المدرب موسيماني يمتلك العديد من العروض في دول الخليج، إلى جانب عروض من المنتخبات العربية. من أبرزها تولي تدريب المنتخب العراقي ( أسود الرافدين).

ومن الجدير بالذكر، بأن بيتسو موسيماني حقق 5 ألقاب على الصعيد المحلي والقاري مع فريق الأهلي المصري، وهم دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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