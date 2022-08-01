بيتسو موسيماني قريب من الوداد وشرط وحيد قد يعرقل المفاوضات

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وطن – أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب الأهلي المصري السابق بيتسو موسيماني 58 عاماً، قريب من التوقيع مع الوداد المغربي خلفاً لرحيل وليد الركراكي الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ( iDiski Times) الجنوبية الأفريقية، بأن إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، مهتمة في التعاقد مع المدرب بيتسو موسيماني الذي يعد من أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

تقارير جنوب إفريقية | بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق مرشح لتدريب الوداد المغربي ومنتخب العراق pic.twitter.com/n29Znk5WtW — kora11.com (@kora11) July 29, 2022

مطالب موسيماني قد تعرقل المفاوضات

من جهته، قال موقع (le360) المغربي، بأن الوداد البيضاوي بفعل دخل في مفاوضات مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد معه، إلا أن مطالب المالية للأخير قد تمنع من التوصل إلى اتفاق معه. لكنه يعد من أبرز المرشحين لتولي تلك المهمة.

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كما وبين الموقع، بأن هناك العديد من الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب الوداد البيضاوي، وهم راضي الجعايدي مدرب الترجي التونسي السابق، وكذلك البرتغالي ألسكندر سانتوس المدير الفني السابق لفريق بترو أتلتيكو الأنغولي. بعد نجاحه في قيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

العديد من التقارير الجنوب إفريقية والمغربية تؤكد اقتراب مدرب اللأهلي السابق بيتسو موسيماني من تدريب الوداد المغربي.. خاصة بعد رحيل وليد الركراكي عن تدريب وداد الأمة pic.twitter.com/KzUCM4SPZw — kora11.com (@kora11) July 29, 2022

رحيل وليد الركراكي

وكان نادي الوداد البيضاوي، قد أعلن في وقت سابق رحيل المدرب وليد الركراكي عن قيادة الفريق المغربي، بعد خسارة لقب كأس العرش أمام نظيره نهضة بركان بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

لكن تقارير آخرى، نفت صحة أنباء اقتراب موسيماني من تولي مهمة تدريب الوداد البيضاوي خلفاً لركراكي، حيث أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع مدرب الأهلي المصري السابق حتى الآن.

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كما وحقق المغربي الركراكي الموسم المنصرم مع الوداد البيضاوي، لقب دوري أبطال أفريقيا. والدوري المغربي، ولكنه فشل في التتويج بكأس العرش مع الفريق.

خسارة دوري أبطال أفريقيا

ورحل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني عن صفوف الأهلي المصري، بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الوداد بهدفين نظيفين دون رد. كما أن المدرب من حينها لم يحسم وجهته المقبلة حتى يومنا هذا.

دوري أبطال إفريقيا 🏆🏆🏆

كأس السوبر الإفريقي 🏆🏆🏆 🇿🇦 بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وماميلودي صنداونز السابق يتم عامه الـ 58. 🎂 عام سعيد للجنوب إفريقي. 🤩#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @Masandawana pic.twitter.com/tPajBONGW2 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 26, 2022

كما وذكرت تلك التقارير، بأن المدرب موسيماني يمتلك العديد من العروض في دول الخليج، إلى جانب عروض من المنتخبات العربية. من أبرزها تولي تدريب المنتخب العراقي ( أسود الرافدين).

ومن الجدير بالذكر، بأن بيتسو موسيماني حقق 5 ألقاب على الصعيد المحلي والقاري مع فريق الأهلي المصري، وهم دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر.

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