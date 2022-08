الجماهير الإسرائيلية تهاجم اللاعب المغربي أشرف حكيمي

وطن – بسبب تأييده ودعمه للقضية الفلسطينية، تعرض لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، لصرخات استهجان واستنكار من قبل الجماهير الإسرائيلية التي حضرت مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونانت، التي أقيمت مساء الأحد، بتل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أطلاق الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.

ولم تكتفِ الجماهير الإسرائيلية بذلك، بل كانت صرخاتها الاحتفالية وصياحها يعلو كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.

وتسبب موقف الجماهير الإسرائيلية من أشرف حكيمي بغضب عدد كبير من مشجعي باريس سان جيرمان، إذ عبّروا عن استيائهم من إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب المغربي.

ومنذ وصوله لتل أبيب، استُقبل “حكيمي” بالصافرات والانتقادات، عند تنقله إلى فندق الإقامة وملعب التداريب، ليستمر الوضع في المباراة التي بات لمس المغربي للكرة يقابله توجيه الصافرات.

وكان أشرف حكيمي من اللاعبين المسلمين الذي أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مطالبين بتوقف زحف الاحتلال وعدوانه الذي يودي بحياة مواطنين جلهم أبرياء.

🚨The Moroccan football player🇲🇦 Achraf Hakimi currently has the protection of a bodyguard in Tel Aviv. Last year he suffered whistles during the Champions Trophy and insults on his social networks by Zionists following this tweet 👇🏻#achrafhakimi #FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/cA8QJyn0Vx

— Nouhaila🇲🇦 (@hernameNouha) July 31, 2022