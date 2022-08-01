الجماهير الإسرائيلية تهاجم اللاعب المغربي أشرف حكيمي

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وطن – بسبب تأييده ودعمه للقضية الفلسطينية، تعرض لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، لصرخات استهجان واستنكار من قبل الجماهير الإسرائيلية التي حضرت مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونانت، التي أقيمت مساء الأحد، بتل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أطلاق الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.

#شاهد جمهور اللي ما يتسمى (الكيان الصهيوني) يطلق صافرات الاستهجان مجددا كلما وصلت الكرة إلى أشرف حكيمي

مباراة السوبر الفرنسي تُقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة 🏆 #TDC2022 I #PSGFCN #حكيمي #أشرف_حكيمي pic.twitter.com/tjyPzdlcjK — Wael Owaida (@OwaidaWael) July 31, 2022

ولم تكتفِ الجماهير الإسرائيلية بذلك، بل كانت صرخاتها الاحتفالية وصياحها يعلو كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.

وتسبب موقف الجماهير الإسرائيلية من أشرف حكيمي بغضب عدد كبير من مشجعي باريس سان جيرمان، إذ عبّروا عن استيائهم من إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب المغربي.

ومنذ وصوله لتل أبيب، استُقبل “حكيمي” بالصافرات والانتقادات، عند تنقله إلى فندق الإقامة وملعب التداريب، ليستمر الوضع في المباراة التي بات لمس المغربي للكرة يقابله توجيه الصافرات.

تضامن “حكيمي” مع فلسطين

وكان أشرف حكيمي من اللاعبين المسلمين الذي أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مطالبين بتوقف زحف الاحتلال وعدوانه الذي يودي بحياة مواطنين جلهم أبرياء.

🚨The Moroccan football player🇲🇦 Achraf Hakimi currently has the protection of a bodyguard in Tel Aviv. Last year he suffered whistles during the Champions Trophy and insults on his social networks by Zionists following this tweet 👇🏻#achrafhakimi #FreePalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/cA8QJyn0Vx — Nouhaila🇲🇦 (@hernameNouha) July 31, 2022

وسبق لحكيمي أن خاض مباراة السوبر الفرنسي على الملعب ذاته في العام الماضي، وبالتحديد يوم 1 أغسطس/آب 2021، والتي خسرها فريقه ضد ليل بهدف دون رد.

مضايقات سابقة

وفي تلك المباراة تعرض حكيمي لمضايقات من الجماهير الإسرائيلية المتواجدة في المدرجات، للسبب ذاته، حيث تعرض لصيحات وصافرات الاستهجان، بعد أن عبّر قبلها بأسابيع عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى.

صافرات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية ضد أشرف حكيمي و السبب واضح هو ان اللاعب كان داعم للفلسطنيين ضد الاعتداءات من طرف الإسرائيليين فورزاااااااا اشرف ❤️❤️❤️❤️❤️

pic.twitter.com/gZ6tk3iBi2 — عزوز (@9Azizm) August 1, 2021

يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها “فلسطين حرة”.

وتوج باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي باللقب، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، سجلها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).