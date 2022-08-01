الرئيسيةالهدهدالجماهير الإسرائيلية تهاجم اللاعب المغربي أشرف حكيمي
الهدهدرياضة

الجماهير الإسرائيلية تهاجم اللاعب المغربي أشرف حكيمي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي watanserb.com
لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي
- Advertisement -

وطن – بسبب تأييده ودعمه للقضية الفلسطينية، تعرض لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، لصرخات استهجان واستنكار من قبل الجماهير الإسرائيلية التي حضرت مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونانت، التي أقيمت مساء الأحد، بتل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أطلاق الجماهير الإسرائيلية الحاضرة في الملعب صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي أشرف حكيمي، كلما وصلت إليه الكرة، وذلك بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية.

ولم تكتفِ الجماهير الإسرائيلية بذلك، بل كانت صرخاتها الاحتفالية وصياحها يعلو كلما تعرض للعرقلة من لاعبي الفريق المنافس.

وتسبب موقف الجماهير الإسرائيلية من أشرف حكيمي بغضب عدد كبير من مشجعي باريس سان جيرمان، إذ عبّروا عن استيائهم من إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب المغربي.

ومنذ وصوله لتل أبيب، استُقبل “حكيمي” بالصافرات والانتقادات، عند تنقله إلى فندق الإقامة وملعب التداريب، ليستمر الوضع في المباراة التي بات لمس المغربي للكرة يقابله توجيه الصافرات.

تضامن “حكيمي” مع فلسطين

وكان أشرف حكيمي من اللاعبين المسلمين الذي أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، مطالبين بتوقف زحف الاحتلال وعدوانه الذي يودي بحياة مواطنين جلهم أبرياء.

وسبق لحكيمي أن خاض مباراة السوبر الفرنسي على الملعب ذاته في العام الماضي، وبالتحديد يوم 1 أغسطس/آب 2021، والتي خسرها فريقه ضد ليل بهدف دون رد.

مضايقات سابقة

وفي تلك المباراة تعرض حكيمي لمضايقات من الجماهير الإسرائيلية المتواجدة في المدرجات، للسبب ذاته، حيث تعرض لصيحات وصافرات الاستهجان، بعد أن عبّر قبلها بأسابيع عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى.

يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها “فلسطين حرة”.

وتوج باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي باللقب، بفوزه على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، سجلها كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
رياضة

هدف خرافي لنيمار وروعة ميسي في نهائي السوبر الفرنسي (شاهد)

رياضة

نيمار يصدم باريس سان جيرمان بقراره!

حياتنا

أشرف حكيمي يثير غضب المغاربة بسبب إطلالة زوجته الفاضحة في مهرجان “كان”

رياضة

مبابي يعيش الأجواء الرمضانية مع زميله أشرف حكيمي (فيديو)

رياضة

أشرف حكيمي خارج قائمة تشكيلة باريس سان جيرمان والسبب؟!

رياضة

محمد صلاح يُواسي المغربي أشرف حكيمي بعد إقصاء بلاده خارج أمم أفريقيا (فيديو)

رياضة

شاهد تعليق “أبو تريكة” على تألق المغربي أشرف حكيمي مع أسود الأطلس

رياضة

أشرف حكيمي والهدف العالمي في شباك الغابون ببطولة كأس أمم أفريقيا (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ميتز

رياضة

ليل يتوج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى بتاريخه على حساب باريس سان جيرمان (شاهد)

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل مع إشبيلية في مباراة ودية مثيرة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا