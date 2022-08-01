الإثنين, أغسطس 1, 2022
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استئصال “كُلية” أردنية بالخطأ.. شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
استئصال كلية أردنية بالخطأ watanserb.com
استئصال كلية أردنية بالخطأ
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وطن- كشفت وزارة الصحة في الأردن عن فتح تحقيق عاجل، بشأن خطأ طبي وقع في مستشفى “الزرقاء” الحكومي، ونتج عنه استئصال “كُلية” سليمة لمريضة أردنية بدلا من الكلية التالفة.

تفاصيل استئصال كلية أردنية بالخطأ في مستشفى الزرقاء

وجاء بيان وزارة الصحة الأردنية بعد انتشار مقاطع فيديو توضح ازدحام شديد وفوضى في مستسفى الزرقاء، بعدما علمت أسرة المريضة بالكارثة.

وفي لقاء مع شقيق المريضة ضحية الخطأ الطبي بثته قناة “العربية”، أكد أنهم استأصلوا كلية أخته السليمة بدلا من التالفة وقال: “شالوا الكلية السليمة”.

وعرف شقيق الضحية نفسه وقال إن اسمه خالد الحيواتي، كاشفا أن أخته تتابع في مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين.

وأوضح:”وجدوا عندها دمور في الكلية.. وحجزوا لها العمليات على أساس إنهم يشيلوا الكلية اللي فيها ضمور ونسبة العمل فيها أقل من 10%.”

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شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث

وتابع كاشفا عن كارثة الخطأ الطبي:”راح الدكتور بخطأ طبي شال الكلية السليمة.. اللي هي شغالة بنسبة 100%.”

وشدد خالد الحيواتي، شقيق ضحية الخطأ الطبي في مستشفى الزرقاء، على أن وزير الصحة الأردني لابد أن يتحمل نتائج المستشفيات.”

واختتم مطالبا بحل لكارثة أخته الضحية:”بدي حل لأختي فهي لديها طفل صغير عمره أقل من سنتين.. وهي موجودة الآن بالعناية المركزة.

بيان وزارة الصحة بشأن الخطأ الطبي بمستشفى الزرقاء

ويشار إلى أن محيط مستشفى الزرقاء الحكومي، شهد تواجدا أمنيا احترازيا على خلفية هذه الحادثة، وخوفا من الشغب وغضب أهل الضحية.

وبعد الجدل الواسع اضطرت وزارة الصحية الأردنية لإصدار بيان عن الحادث، أكدت فيها أنها تتعامل “مع خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص، الاثنين.”

وبينت الوزارة في بيانها، أنها شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الخطأ الطبي.

كما لفتت وزارة الصحة في الأردن إلى اتخاذها الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات الخطأ على المريض.

وأكدت الصحة في بيانها أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج تحقيقاتها بكل شفافية فور الانتهاء منها.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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