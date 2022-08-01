استئصال “كُلية” أردنية بالخطأ.. شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث (فيديو)

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وطن- كشفت وزارة الصحة في الأردن عن فتح تحقيق عاجل، بشأن خطأ طبي وقع في مستشفى “الزرقاء” الحكومي، ونتج عنه استئصال “كُلية” سليمة لمريضة أردنية بدلا من الكلية التالفة.

تفاصيل استئصال كلية أردنية بالخطأ في مستشفى الزرقاء

وجاء بيان وزارة الصحة الأردنية بعد انتشار مقاطع فيديو توضح ازدحام شديد وفوضى في مستسفى الزرقاء، بعدما علمت أسرة المريضة بالكارثة.

تعزيزات أمنية في مستشفى الزرقاء.. وشقيق ضحية الخطأ الطبي لـ"العربية الأردن": "شالوا الكلية السليمة"..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/g3ad1tBCrq — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) August 1, 2022

وفي لقاء مع شقيق المريضة ضحية الخطأ الطبي بثته قناة “العربية”، أكد أنهم استأصلوا كلية أخته السليمة بدلا من التالفة وقال: “شالوا الكلية السليمة”.

وعرف شقيق الضحية نفسه وقال إن اسمه خالد الحيواتي، كاشفا أن أخته تتابع في مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين.

وأوضح:”وجدوا عندها دمور في الكلية.. وحجزوا لها العمليات على أساس إنهم يشيلوا الكلية اللي فيها ضمور ونسبة العمل فيها أقل من 10%.”

شقيق ضحية مستشفى الزرقاء يكشف ما حدث

وتابع كاشفا عن كارثة الخطأ الطبي:”راح الدكتور بخطأ طبي شال الكلية السليمة.. اللي هي شغالة بنسبة 100%.”

وشدد خالد الحيواتي، شقيق ضحية الخطأ الطبي في مستشفى الزرقاء، على أن وزير الصحة الأردني لابد أن يتحمل نتائج المستشفيات.”

واختتم مطالبا بحل لكارثة أخته الضحية:”بدي حل لأختي فهي لديها طفل صغير عمره أقل من سنتين.. وهي موجودة الآن بالعناية المركزة.

بيان وزارة الصحة بشأن الخطأ الطبي بمستشفى الزرقاء

ويشار إلى أن محيط مستشفى الزرقاء الحكومي، شهد تواجدا أمنيا احترازيا على خلفية هذه الحادثة، وخوفا من الشغب وغضب أهل الضحية.

وبعد الجدل الواسع اضطرت وزارة الصحية الأردنية لإصدار بيان عن الحادث، أكدت فيها أنها تتعامل “مع خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص، الاثنين.”

وبينت الوزارة في بيانها، أنها شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الخطأ الطبي.

كما لفتت وزارة الصحة في الأردن إلى اتخاذها الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات الخطأ على المريض.

وأكدت الصحة في بيانها أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج تحقيقاتها بكل شفافية فور الانتهاء منها.