ابن عم “ميسر الدهاشمة” يكشف مفاجأة بشأن بطلة الأردن التي انتصرت لفلسطين

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وطن– لقيت لاعبة أردنية تدعى “ميسر الدهاشمة” ترحيباً واسعاً على المنصات الأردنية والعربية، بعد انسحابها من بطولة العالم للتايكواندو ورفضها مواجهة لاعبة إسرائيلية.

ميسر الدهاشمة شرفت الأردنيين

وكانت لاعبة المنتخب الوطني الأردني للناشئات للتايكواندو “ميسر الدهامشة” 13 عاماً قد انسحبت، الأحد، من مباراة تحديد المركز الثالث، والمنافسة على ميدالية برونزية في بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا.

البطلة #ميسر_الدهامشة رفضت التطبيع مع اسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدها شهيد على أرض فلسطين.

وصلت إلى نهائيات بطولة العالم للتايكواندو في بلغاريا، وفازت على لاعبات اليونان ودومينيكا.

تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية. #الأردن pic.twitter.com/a7pIIcUWnk — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) July 31, 2022

مما أثار تفاعل الكثيرين وترحيبهم بهذه الخطوة التي تعكس المزاج الشعبي حيال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكشف الصحفي الأردني، “عمر الدهامشة”، وهو ابن عم ميسر، مزيدا من التفاصيل حول سبب رفض لاعبة التايكوندو الأردنية خوض هذه المواجهة.

وكتب الدهامشة عبر حسابه على “تويتر”: “رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدُّها شهيد على أرض فلسطين”.

البطلة #ميسر_الدهامشة رفضت التطبيع مع اسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدها شهيد على أرض فلسطين.

وصلت إلى نهائيات بطولة العالم للتايكواندو في بلغاريا، وفازت على لاعبات اليونان ودومينيكا.

تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية. #الأردن pic.twitter.com/a7pIIcUWnk — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) July 31, 2022

وثمن تجمع التحرّك الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع موقف لاعبة المنتخب الوطني للناشئات للتايكواندو البطلة، ميسر الدهامشة، على انسحابها من مباراة تحديد المركز الثالث والمنافسة على ميدالية برونزية في بطولة العالم بعد وقوعها بمواجهة لاعبة إسرائيلية.

ثمن تجمع اتحرّك الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع موقف لاعبة المنتخب الوطني للناشئات للتايكواندو البطلة، ميسر الدهامشة، على انسحابها من مباراة تحديد المركز الثالث والمنافسة على ميدالية برونزية في بطولة العالم بعد وقوعها بمواجهة لاعبة إسرائيلية. pic.twitter.com/RBXDTKce6V — مقاطعة (@Boycott4Pal) August 1, 2022

احتفاء واسع بميسر الدهاشمة على مواقع التواصل

ودشن مغردون وسماً باسم النجمة ميسر الدهامشة تصدر قائمة أكثر المواضيع تداولا على منصة “تويتر” في الأردن.

وفي هذا السياق علق المحلل السياسي “ياسر الزعاترة”، أن موقف “ميسر الدهامشة” يوجع الغزاة أكثر بكثير من الفوز في مباراة.واستدرك:”إنه رفض الاعتراف بشرعية كيانهم”.

لاعبة المنتخب الوطني الأردني للناشئات للتايكواندو (ميسر الدهامشة) تنسحب من مباراة تحديد المركز الثالث، والمنافسة على ميدالية برونزية في بطولة العالم بعد وقوعها بمواجهة لاعبة إسرائيلية.

موقفها يوجع الغزاة أكثر بكثير من الفوز في مباراة.

إنه رفض الاعتراف بشرعية كيانهم.

لها التحية. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 31, 2022

وعقب “سيد أحمد أمين”: “كل التحية والتقدير والاحترام للشابة الأردنية آنت اشرف ألف ألف مرة ممن يدعون الشرف وينبطحون حتى تمرغ أنوفهم في التراب.

كل التحية والتقدير والاحترام للشابة الاردنية انت اشرف الف الف مرة ممن يدعون الشرف وينبطحون حتى تمرغ انوفهم في التراب — sidahmedamine (@sidahmedamine8) July 31, 2022

وتساءلت “روزي” عن كثرة جمع القرع في الفترة الأخيرة بين لاعبين ومنتخبات خليجية وعربية مع لاعبي ما يُسمى بـ “إسرا ئيل”.

وتابعت: “هل يعقل أن هذا يأتي بالصدفة أم مُرتب له من أجل فرض التطبيع الشعبي ” بالقوة”.

لاحظت في الفترة الأخيرة

كثرة جمع القرعة

بين لاعبين ومنتخبات خليجية وعربية مع لاعبي ما يُسمى بـ "إسرا ئيل" هل يُعقل الموضوع صُدفة ؟!! أم مُرتب له من أجل فرض التطبيع الشعبي " بالقوة" ؟!!! ويمكرون ويمكر ﷲ والله خير الماكرين لكن الحمدلله مكرهم يرتد في نحورهم ويُخزيهم أمام العالم — rosy (@rosy77939010) August 1, 2022

فيما عقب “فايز جابر” قائلاً: “رغم مرور عشرات السنين على اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني لا تجد بين الأردنيين مطبعين”.

وأضاف أن “هناك من أقام علاقات مع الصهاينة منذ أشهر وأصبحت العلاقة حميمية. أما “ميسر الدهامشة” فلديها-كما قال- عزة وكرامة ليست لدى الكثيرين.

رغم مرور عشرات السنين على اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني لا تجد بين الأردنيين مطبعين. وهناك من أقام علاقات مع الصهاينه منذ أشهر واصبحت العلاقه حميميه. ميسر الدهامشه لديها عزه وكرامه ليست لدى الكثيرين. — فايز جابر (@UgidfRHsPq7B2dj) August 1, 2022

ومن جانبه رأى “بلال حمدان” أن البطلة الأردنية “ميسر الدهامشة”، تستحق التقدير والتكريم من كل المؤسسات الحزبية والنقابية والرياضية والأهلية بل ومن المواطنين بالشارع”.

#ميسر_الدهامشة

تستحق التقدير والتكريم من كل المؤسسات الحزبية والنقابية والرياضية والأهلية بل ومن المواطنين بالشارع…

كل احترام ميسر ولكل لاعب أو لاعبة يتخذك قدوة . pic.twitter.com/rBHfbBt1lO — Belal Hamdan (@BelalHamdan20) July 31, 2022

وعلق “فهد الغفيلي” أن المطبعين تلقوا صفعتين في بطولة العالم في بلغاريا في يوم واحد.

وأضاف: “لاعبا المنتخب الأردني للتايكواندو ميسر الدهامشة وعبد الله شاهين ينسحبان من بطولة العالم للناشئين في بلغاريا رفضًا لمواجهة لاعبين من الاحتلال الإسرائيلي”.

صفعتان للمطبعين في يوم واحد!!

لاعبا المنتخب الأردني للتايكواندو ميسر الدهامشة وعبد الله شاهين ينسحبان من بطولة العالم للناشئين في بلغاريا رفضًا لمواجهة لاعبين من الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/0kD8XtQxiV — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) August 1, 2022

وكان الناشئ عبدالله شاهين -بوزن 33 كغم- قد سار على نفس المنوال، وانسحب أمام لاعب إسرائيلي، في بطولة العالم للتايكواندو التي انتهت منافساتها الأحد في مدينة صوفيا البلغارية بصالة “أرينا أرميك”.

وتذكر حساب باسم “سعوديون مع الأقصى” أن جد “ميسر الدهامشة” كان أحد الشـ.هداء الذين سقطوا على أرض فلسطين وهم يدافعون عنها

جدّها كان أحد الشـ.هداء الذين سقطوا على أرض فلسطين وهم يدافعون عنها 💚

لاعبة المنتخب الأردني للتايكواندو ميسر الدهامشة التي انسحبت من بطولة العالم للناشئين في بلغاريا رفضًا لمواجهة لاعبة من الكيان المحتل. pic.twitter.com/99dQt3P8Z3 — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) August 1, 2022

وطالب آخر أن يكون هناك اتحاد للرياضين العرب الرافضين للتطبيع وعلى الجامعة العربية حفظ حقوقهم في المشاركات الدولية التي حرموا منها بسبب رفض التطبيع.