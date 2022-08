ابنة رياض محرز تخطف الأنظار عبر السويشال ميديا (صور)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ميلا ابنة رياض محرز من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد 24 عاماً، في أحدث ظهور لها عبر السويشال ميديا.

وكان الجزائري محزر قد رزق بمولودته الأولى من زوجته الثانية تايلور. بعد الارتباط بها العام الماضي، عقب طلاق زوجته الأولى ذو الأصول الهندية ريتا جوهال الذي أنجب منها طفلتين قبل قراره الانفصال عنها.

وكان إحدى الصفحات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قد نشرت صورة ميلا ابنة النجم الجزائري الدولي محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

قد لاقت تلك صورة ابنة محرز التفاعل الواسع من قبل النشطاء والمتابعين، الذين قاموا بتداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ونشرت زوجة محرز تايلور، عبر حسابها الشخصي على منصة ( الانستغرام)، صورة وهي تحمل ابنتها في آخر صورة لها بوقت سابق.

ولقت صورة تايلور زوجة رياض محرز مع ابنتها، تفاعل أكثر من 244 ألف متابع، كما وتعليق أكثر من 200 متابع عليها.

ولدى الجزائري محرز طفلتين من زوجته المطلقة الأولى جوهال، وهما عناية وإيلا محرز. بالإضافة إلى طفلته الثالثة من زوجته تايلور ميلا.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق، عن تجديد عقد الجزائري محرز. بطلب من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي يرغب في بقاء اللاعب مع الفريق السماوي الأزرق المواسم القادمة.

كما وجدد محرز عقد مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، لمدة 3 مواسم قادمة. أي حتى صيف عام 2025.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY

— Manchester City (@ManCity) July 15, 2022