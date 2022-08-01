أيهما أفضل لحفظ الطعام في الفريزر: الأوعية الزجاجية أو البلاستيكية؟

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وطن-حفظ الأطعمة مهما كانت نوعها في أوعية مخصّصة، يعتبر الخيار المثالي للحفاظ على نكهتها وجودتها ولكن ما الجيد إذا كنا سنحفظ الطعام في الفريزر؟

عند الحفاظ على طعامنا في الثلاجة أوفي الفريزر، من الضروري أن نستخدم حاويات محكمة الإغلاق، تمنع دخول الهواء أو الروائح أو الكائنات الحية أو البكتيريا التي قد تؤثر على الطعام الذي نريد الاحتفاظ به لمدة معينة.

في الحقيقة، وبحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من الضروري في الواقع حفظ الطعام في أوعية محكمة الإغلاق، لاسيما عند أخذها إلى المكتب أو الشاطئ. علاوة على ذلك، تتوفر في الأسواق أحجام ومواد متنوعة تسمح بالحفاظ على جودة الأكل، ولكن في حال استخدامها للأطعمة المجمدة فقط، يبدو أن واحدة فقط هي الموصى بها.

فيما يلي تحدثت “وطن” عن الأوعية الزجاجية والبلاستيكية وكشفت عن المادة الأفضل لحفظ الطعام، وفقا لما ترجمته:

ما أفضل وعاء أو علبة لحفظ الطعام في الفريزر؟

أولاً، من المهم أن يكون تخزين الطعام أو بقاياها، في درجة حرارة الغرفة.

علاوة على ذلك، بمجرد أن تكون في درجة الحرارة المناسبة، يجب أن نضع الطعام أو بقايا الطعام في وعاء يحتوي على غطاء محكم الإغلاق. وإذا كنت تشك في اختيار البلاستيك أو الزجاج، يجب أن تعرف أنه عند وضع الطعام في الفريزر، من الأفضل أن تختار العلب البلاستيكية لأنها لا تنكسر، كما أنه من السهل تنظيفها بمجرد إخراجها من الفريزر وتفريغها.

لا يُنصح باستخدام وعاء الكريستال عند حفظ الطعام في الفريزر، لأنه ينكسر بسرعة.

الوقت الذي يمكنك فيه تخزين الطعام والبقايا

سيكون حفظ الطعام في أوعية من الزجاج أفضل عند وضعها في الثلاجة، كما يجب ألا تدع بقايا الطعام داخل العلبة الزجاجية أكثر من ثلاثة أيام.

والجدير ذكره أنه وضع الأطعمة في أوعية أو علب بلاستيكية في الفريزير، يمكّننا من الاحتفاظ بالطعام لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.