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أمل الشهراني تتحدث بجرأة عن “تبييض المنطقة الحساسة” وتكشف سراً حول حبيبة “مالوما”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أمل الشهراني تتحدث بجرأة عن
أمل الشهراني
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وطن- لا تزال مشهورة السوشيال ميديا السعودية، أمل الشهراني، تمارس جرأتها سواء بالملابس الجريئة، أو التصريحات الخارجة.

مؤخرة بلاستيكية!

ومؤخراً، علقت أمل الشهراني على مشكلة نسائية تتعلق بالمنطقة الحساسة لديهن.

ونشرت أمل صورة للفنان العالمي مالوما وهو برفقة حبيبته أثناء قضائهما نزهة بحرية.

وعلقت أمل: “مالوما المغني ماشاء الله عنده كل الفلوس اللي تخلي حبيبته تقدر تركب فيها مؤخرة بلاستيكية”.

وتابعت: “ولا نفخت، ولا قالت فيني تشققات، ولا سليولايت، وعادي عايشة حياتها بجمالها”.

واستطردت ساخرة: “بعض السيدات تدور كريم تبييض للمنطقة الحساسة عشان ترضي المصقوع اللي لا وجه ولا فلوس ولاحب”.

وتعرضت أمل الشهراني إلى هجوم من المتابعين بسبب جرأتها، بينما سخر آخرون منها مرجحين أنها كانت مرتبطة برجل كان يُعلق على عيوب جسدها كثيراً.

ديانة زوج أمل الشهراني

وفي سياق آخر، تحدثت المشهورة السعودية لأول مرة عن ديانة أبنائها الثلاثة من زوجها السابق بعد ارتباطها بالأجنبي جوني لوكوستو.

وجاء حديث الشهراني رداً على سؤال من متابعيها على تطبيق “سناب شات”. وقالت: “حبيت أرد على سؤال الديانة التي سأعلمها لأولادي لأنه في نوع من تقبل الآخر. وهذا شيء جداً جميل أحييك بكل شدة عليه، شكراً”.

وتابعت: “لم أغيّر ديني وأنا مسلمة ولا جدال أو تشكيك في هذا الأمر”.

ونطقت الشهراني الشهادتين في الفيديو معقبة: “لم أغيّر ديني وأنا مسلمة ولا جدال أو تشكيك في هذا الأمر”.

وأردفت: “أبنائي مسلمون بدرجة عميقة جداً جداً. حتى لا سمح الله إذا حد يتكلم عن الموت ولادي يذكرون الله جيداً ويخشونه. ويشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وهم مسلمون تماماً”.

أما حول زوجها جوني، قالت أمل: “أتوقع أنه مسلم أكثر مني، ولكنه لم يُشهر إسلامه حتى الآن. لأن كل شيء يفعله في حياته مسلم، لا يشرب مسكّرات ولا يقترب من المحرّمات”.

أمل الشهراني كشفت لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو. وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج. لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.

بعد تفسيرها القرآن.. السعودية أمل الشهراني في وضع مُخل مع حبيبها جوني! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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