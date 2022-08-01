أقوى 10 صفقات في الدوري الإنجليزي هذا الصيف (صور)

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وطن – عززت العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صفوفها بالعديد من الصفقات المهمة والقوية، في ظل حالة الترقب والشغف لعشاق كرة القدم الإنجليزية في معرفة هوية البطل الجديد للموسم الجديد.

وشهدت سوق الميركاتو الصيفي 2022، إبرام العديد من الأندية الإنجليزية العديد من الصفقات من أندية دوري (البريميرليج)، كما من أندية أخرى في الدوريات الأوروبية الكبرى داخل القارة العجوز.

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أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي

كما ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، أبرز 10 صفقات تمت خلال الميركاتو الصيفي 2022، في الدوري الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

(1) إيرلينغ هالاند ( مهاجم نرويجي، مانشستر سيتي) 54 مليون جنيه إسترليني.

(2) داروين نونيز ( مهاجم أوروغوياني، ليفربول) 76.5 مليون جنيه إسترليني.

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(3) غابرييل جيسوس ( مهاجم برازيلي، أرسنال) 47 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

(4) كالفين فيليبس ( مدافع إنجليزي، مانشستر سيتي) 44 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

(5) كاليدو كوليبالي ( مدافع سنغالي، تشيلسي) 34.2 مليون جنيه إسترليني.

(6) ليساندور مارتينيز ( مدافع أرجنتيني، مانشستر يونايتد) 51.6 مليون جنيه إسترليني.

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(7) رحيم سترلينغ ( لاعب جناج إنجليزي، تشيلسي) 50.5 مليون جنيه إسترليني.

(8) جيانلوكا سكاماما ( مهاجم إيطالي، وست هام يونايتد) 32.4 مليون جنيه إسترليني.

(9) كريستيان إريكسن ( لاعب وسط دنماركي، مانشستر يونايتد) 55 مليون جنيه إسترليني.

(10) بوبكر كامارا ( لاعب وسط فرنسي، أستو فيلا) صفقة انتقال حر بالمجان.

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موعد الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، في ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري، كما وستكون ختام المسابقة كالعادة في ال28 من شهر مايو/ آيار العام المقبل.

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