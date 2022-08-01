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رياضة

أقوى 10 صفقات في الدوري الإنجليزي هذا الصيف (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي في صيف 2022 watanserb.com
10 صفقات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم
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وطن – عززت العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صفوفها بالعديد من الصفقات المهمة والقوية، في ظل حالة الترقب والشغف لعشاق كرة القدم الإنجليزية في معرفة هوية البطل الجديد للموسم الجديد.

وشهدت سوق الميركاتو الصيفي 2022، إبرام العديد من الأندية الإنجليزية العديد من الصفقات من أندية دوري (البريميرليج)، كما من أندية أخرى في الدوريات الأوروبية الكبرى داخل القارة العجوز.

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أبرز 10 صفقات في الدوري الإنجليزي

كما ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، أبرز 10 صفقات تمت خلال الميركاتو الصيفي 2022، في الدوري الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

(1) إيرلينغ هالاند ( مهاجم نرويجي، مانشستر سيتي) 54 مليون جنيه إسترليني.

إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي
إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي

(2) داروين نونيز ( مهاجم أوروغوياني، ليفربول) 76.5 مليون جنيه إسترليني.

داروين نونيز لاعب ليفربول
داروين نونيز لاعب ليفربول

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(3) غابرييل جيسوس ( مهاجم برازيلي، أرسنال) 47 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

غابرييل جيسوس لاعب أرسنال
غابرييل جيسوس لاعب أرسنال

(4) كالفين فيليبس ( مدافع إنجليزي، مانشستر سيتي) 44 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي
كالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي

(5) كاليدو كوليبالي ( مدافع سنغالي، تشيلسي) 34.2 مليون جنيه إسترليني.

كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي

(6) ليساندور مارتينيز ( مدافع أرجنتيني، مانشستر يونايتد) 51.6 مليون جنيه إسترليني.

ليساندور مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد
ليساندور مارتينيز

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(7) رحيم سترلينغ ( لاعب جناج إنجليزي، تشيلسي) 50.5 مليون جنيه إسترليني.

رحيم سترلينغ لاعب تشيلسي
رحيم سترلينغ لاعب تشيلسي

(8) جيانلوكا سكاماما ( مهاجم إيطالي، وست هام يونايتد) 32.4 مليون جنيه إسترليني.

جيانلوكا سكاماما
جيانلوكا سكاماما

(9) كريستيان إريكسن ( لاعب وسط دنماركي، مانشستر يونايتد) 55 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد
كريستيان إريكسن

(10) بوبكر كامارا ( لاعب وسط فرنسي، أستو فيلا) صفقة انتقال حر بالمجان.

بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا
بوبكر كامارا

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موعد الدوري الإنجليزي 

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، في ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري، كما وستكون ختام المسابقة كالعادة في ال28 من شهر مايو/ آيار العام المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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