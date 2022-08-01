الإثنين, أغسطس 1, 2022
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اقتصاد

أحدث سعر للدولار في السوق السوداء بالسودان بعد ارتفاعات الأمس

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن- شهد سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) بالسودان، الاثنين، هبوطا طفيفا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العملة الخضراء أمس بهذه السوق.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان سعر الدولار قد قفز أمس، الأحد، داخل السوق السوداء بالسودان إلى ما فوق الـ570 جنيها، ليشهد اليوم هبوطا طفيفا.

حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، بحسب متعاملين في هذه السوق 568 جنيها.

ويشار إلى أن العملة الخضراء شهدت مؤخرا حالة من الجنون داخل السوق الموازية بالسودان، بين ارتفاع وهبوط مفاجئ وبأرقام كبيرة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وسجل سعر الدولار اليوم، الاثنين 1 أغسطس، 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيها للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 579 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وحافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، لـ 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.

وتحرص (وطن) دائما على إمداد متابعيها في السودان بأحدث سعر للدولار في السوق السوداء والبنوك، وتعتمد في ذلك على أحدث نشرات البنوك السودانية، وكذلك مصادرها الخاصة داخل السوق السوداء.

وتتسبب هذه التقلبات الكبيرة بأسعار العملة الخضراء في توقف حركة البيع والشراء، وربكة داخل السوق السوداء للعملة.

ويشار إلى أن الأسعار المنقولة لا يمكن البناء عليها بشكل عام، حيث يختلف السعر بالنسبة للدولار في السوق السوداء السودانية من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.

لذا ننصح متابعينا في السودان بالتحقق من الأسعار عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للدولار.

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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