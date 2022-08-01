آخر ظهور لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله (شاهد)

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وطن– في خبر فجر موجة جدل واسعة في شتى أنحاء العالم، أعلنت أمريكا، الاثنين، عن مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في غارة أمريكية بالطائرات المسيرة في أفغانستان.

وبحسب موقع قناة “foxnews” فقد تمت عملية استهداف الظواهري، عبر طائرات بدون طيار في غارة جوية بأفغانستان.

وقالت القناة إن أمريكا نفذت عملية “ناجحة” لمكافحة الإرهاب ضد هدف “مهم” وهو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

آخر ظهور لأيمن الظواهري

ويشار إلى أن آخر ظهور لأيمن الظواهري كان في خطاب مصور بمايو الماضي، لإحياء الذكرى الحادية عشرة لوفاة سلفه أسامة بن لادن.

ونشرت مجموعة “سايت” SITE للاستخبارات وقتها خطاب الظواهري الذي استغرق 27 دقيقة.

وهاجم زعيم تنظيم القاعدة أمريكا في حديثه، وقال إن ضعف الولايات المتحدة كان السبب وراء تحول حليفتها أوكرانيا إلى ضحية للغزو الروسي.

كما حث الظواهري المسلمين في الفيديو على الاجتماع والوحدة، وقال إن أمريكا في حالة ضعف وانحدار.

واستشهد زعيم تنظيم القاعدة، الذي أعلن مقتله بتأثير حربي العراق وأفغانستان اللتين بدأتا بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان بن لادن العقل المدبر والطرف الممول لهذه الهجمات.

وظهر الظواهري آنذاك جالسا تحيط به كتب وإلى جانبه سلاح ناري.

وقال ما نصه:”ها هي أمريكا بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان والكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس”.

وبحسب “فوكس نيوز” فقد تم اغتيال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الأسبوع الماضي بعد معلومات استخبارية في أول عملية عسكرية منذ انسحاب أمريكا من أفغانستان في أغسطس الماضي.

كما تأتي العملية بعد 11 عاماً من اغتيال أمريكا لأسامة بن لادن، في عهد الرئيس الأسبق أوباما.

هذا وقال مصدران استخباراتيان لـ “Fox News” إن زعيم القاعدة أيمن الظواهري، قُتل في غارة جوية بطائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية.

ويشار إلى أن إدارة بايدن، كانت قد أغلقت السفارة الأمريكية في كابول وسحبت جميع الأصول العسكرية من أفغانستان في 31 أغسطس 2021 ، منهية أطول حرب للولايات المتحدة.