هل تشك في شريكك: حيلة على واتساب تكشف لك من يتحدث إلى شريكك

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وطن-مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، يعتبر واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم. كما أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاحه هو تحديث التطبيق باستمرار وإطلاقه ميزات جديدة تستجيب لاحتياجات المستخدم.

الآن، أطلق واتساب أداة تسمح لك بمعرفة جهات الاتصال التي يتحدث معها الشخص أكثر من غيرها.

وطبقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، بفضل هذه الأداة، يمكنك معرفة مع من يتحدث شريكك ومن هم جهات الاتصال “المفضلة” لديه.

صحيح أن هذه الوظيفة الجديدة لم يتم تصميمها لهذا الغرض بالتحديد، ولكن هناك من يعتبرها مفيدة جدًا “للتجسس” على الشريك.

كيف تعرف من يتحدث إلى شريكك على واتساب؟

كما هو منطقي، لمعرفة ذلك، يجب أن تتمكّن أولا من الوصول إلى هاتف الشخص الذي تريد معرفة معلوماته، بالإضافة إلى أن تكون قادرًا على الدخول إلى تطبيق واتساب. عندما تستطيع ذلك، يجب عليك القيام بما يلي:

بمجرد الدخول إلى تطبيق المراسلة الفورية، انتقل إلى “الإعدادات”.

في علامة التبويب، انقر فوق “التخزين والبيانات” ثم على “إدارة التخزين”.

بهذه الطريقة، سيعرض WhatsApp قائمة بجميع الأشخاص الذين تتحدث معهم بالترتيب.

وفقا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الطريقة ليست صحيحة بنسبة 100٪ ، لأنه إذا قام الشخص بحذف الرسائل مع جهة اتصال معينة، فلن يظهر على تطبيق الواتساب أنه تحدث معه.