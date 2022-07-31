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هل تشك في شريكك: حيلة على واتساب تكشف لك من يتحدث إلى شريكك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
واتساب watanserb.com
واتساب
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وطن-مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، يعتبر واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم. كما أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاحه هو تحديث التطبيق باستمرار وإطلاقه ميزات جديدة تستجيب لاحتياجات المستخدم.

الآن، أطلق واتساب أداة تسمح لك بمعرفة جهات الاتصال التي يتحدث معها الشخص أكثر من غيرها.

وطبقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، بفضل هذه الأداة، يمكنك معرفة مع من يتحدث شريكك ومن هم جهات الاتصال “المفضلة” لديه.

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صحيح أن هذه الوظيفة الجديدة لم يتم تصميمها لهذا الغرض بالتحديد، ولكن هناك من يعتبرها مفيدة جدًا “للتجسس” على الشريك.

كيف تعرف من يتحدث  إلى شريكك على واتساب؟

هذه الوظيفة الجديدة لم يتم تصميمها لهذا الغرض بالتحديد، ولكن هناك من يعتبرها مفيدة جدًا "للتجسس" على الشريك.
هذه الوظيفة الجديدة لم يتم تصميمها لهذا الغرض بالتحديد، ولكن هناك من يعتبرها مفيدة جدًا “للتجسس” على الشريك.

كما هو منطقي، لمعرفة ذلك، يجب أن تتمكّن أولا من الوصول إلى هاتف الشخص الذي تريد معرفة معلوماته، بالإضافة إلى أن تكون قادرًا على الدخول إلى تطبيق واتساب. عندما تستطيع ذلك، يجب عليك القيام بما يلي:

لن تحذف الرسائل المرسلة على تطبيق واتساب بعد الآن

  • بمجرد الدخول إلى تطبيق المراسلة الفورية، انتقل إلى “الإعدادات”.
  • في علامة التبويب، انقر فوق “التخزين والبيانات” ثم على “إدارة التخزين”.
  • بهذه الطريقة، سيعرض WhatsApp قائمة بجميع الأشخاص الذين تتحدث معهم بالترتيب.

وفقا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الطريقة ليست صحيحة بنسبة 100٪ ، لأنه إذا قام الشخص بحذف الرسائل مع جهة اتصال معينة، فلن يظهر على تطبيق الواتساب أنه تحدث معه.

لمنع عملية لقطة الشاشة: هل سيضيف تطبيق واتساب علامة زرقاء ثالثة

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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