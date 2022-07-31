موريتانيا.. نهاية مؤثرة لملحمة الطفل “شبو” الذي هز العالم بصراعه مع السيول 20 ساعة (فيديو)

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وطن– تصدر الطفل الموريتاني أحمد ولد محمد “شبو”، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو عالق منذ صباح السبت الماضي، في السيول في مدينة بومديد شرق البلاد.

عجز وترقب

ويظهر الطفل شبو (11 عاماً) بالفيديو المتداول الطفل، وهو يصارع السيول. محاولاً تثبيت جسده الصغير فوق صخرة، وقد أنهكه الإرهاق بسبب الجوع والعطش.

وكان الطفل قد توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى سد بومديد. حيث يسبحون في العادة حين باغتته سيول من هضبة تكانت المجاورة وحاصرته من كل الجوانب.

وتجمهر عدد من المواطنين حول المكان، وحاول بعضهم إنقاذه دون جدوى، فيما كان آخرون يشجعون الطفل على المقاومة.

كما يظهر والد الطفل وهو يراقب عاجزاً ابنه الوحيد محاصراً بين مياه السيول، مطالباً إياه بألا يستسلم إلى حين وصول المساعدة.

لحظات حاسمة

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية الموريتانية أن فرق الإنقاذ وصلت إلى سد بومديد لإنقاذ الطفل، موضحة في إيجاز صحفي أن خطوات الإنقاذ تسير بوتيرة متسارعة.

وبعد مرور 20 ساعة. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نجاح جهود إنقاذه الطفل “شبو” عبر طائرة عسكرية تابعة للجيش.

فيديو متداول للحظة إنقاذ طفل موريتاني حاصرته السيول 24 ساعة

الفيديو يظهر لحظة انتشال فرق إنقاذ في #موريتانيا للطفل الصغير محمد أحمد ولد محمد البالغ من العمر 11 عاماً، الشهير بـ «#شبو»، بعدما حوصر لمدة يوم كامل، وسط سيول جارفة في منطقة سد #بومديد. pic.twitter.com/Giiu5MJDlY — خالد اسكيف (@khalediskef) July 31, 2022

وكتب الغزواني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى. فله الحمد والشكر. وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ”.

أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر. وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 31, 2022

وقالت وزارة الدفاع الموريتانية في بيان. إن نجاح هذه العملية كان ثمرة إعداد وتنسيق ومتابعة على مدار الساعة للجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بعملية الإنقاذ.