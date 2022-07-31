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موريتانيا.. نهاية مؤثرة لملحمة الطفل “شبو” الذي هز العالم بصراعه مع السيول 20 ساعة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
موريتانيا.. نهاية مؤثرة لملحمة الطفل
تم إنقاذ شبو بطائرة عسكرية
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وطن– تصدر الطفل الموريتاني أحمد ولد محمد “شبو”، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو عالق منذ صباح السبت الماضي، في السيول في مدينة بومديد شرق البلاد.

عجز وترقب

ويظهر الطفل شبو (11 عاماً) بالفيديو المتداول الطفل، وهو يصارع السيول. محاولاً تثبيت جسده الصغير فوق صخرة، وقد أنهكه الإرهاق بسبب الجوع والعطش.

وكان الطفل قد توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى سد بومديد. حيث يسبحون في العادة حين باغتته سيول من هضبة تكانت المجاورة وحاصرته من كل الجوانب.

وتجمهر عدد من المواطنين حول المكان، وحاول بعضهم إنقاذه دون جدوى، فيما كان آخرون يشجعون الطفل على المقاومة.

كما يظهر والد الطفل وهو يراقب عاجزاً ابنه الوحيد محاصراً بين مياه السيول، مطالباً إياه بألا يستسلم إلى حين وصول المساعدة.

لحظات حاسمة

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الداخلية الموريتانية أن فرق الإنقاذ وصلت إلى سد بومديد لإنقاذ الطفل،  موضحة في إيجاز صحفي أن خطوات الإنقاذ تسير بوتيرة متسارعة.

وبعد مرور 20 ساعة. أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نجاح جهود إنقاذه الطفل “شبو” عبر طائرة عسكرية تابعة للجيش.

وكتب الغزواني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى. فله الحمد والشكر. وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ”.

وقالت وزارة الدفاع الموريتانية في بيان. إن نجاح هذه العملية كان ثمرة إعداد وتنسيق ومتابعة على مدار الساعة للجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بعملية الإنقاذ.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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