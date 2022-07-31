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مغني “مهرجان مفيش صاحب يتصاحب” يتوب ويتبرأ من أعماله.. ويوجه مناشدة مؤثرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مغني المهرجانات فارس حميدة watanserb.com
مغني المهرجانات فارس حميدة
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وطن- قرر مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير “مفيش صاحب يتصاحب”، التوبة إلى الله والتبرؤ من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية.

فارس نشر عبر قناته على موقع “يوتيوب“، أنشودة تحمل عنوان “العليل”، من توزيع محمد بدر، وكتابة الشيخ عبد الرحمن العماري.

وتقول كلمات الأنشودة: “عليل يا رب وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول”.

وقال فارس، معلقا على ذلك، عبر حسابه بموقع “فيسبوك“: “مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل”.

وقبل طرح الأنشودة؛ كان مغني المهرجانات فارس حميدة، كتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغاني تحتوي على صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات”.

أثارت خطوة فارس تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع “تويتر”، إذ قال الداعية محمود الحسنات: “صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب .. أسأل الله لك الثبات”.

وكتب “Osama Dmour”: “الشاب صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء واصدر عمل بغاية الروعة والجمال بعنوان وكيف السبيل لأن اتوب.. ثبته الله واعانه”.

وكتب “إبراهيم”: “فارس حميدة المشارك في اغنية مفيش صاحب يتصاحب بعد ان منَّ الله عليه بالهداية”.

وتفاعلت “memo”: “حد يعرف النطع إبراهيم عيسى أن هذا الجيل الذي كنت تتمناه لكن الله يهدي من يشاء.. صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب .. أسأل الله لك الثبات”.

وقال “ابن الخليل”: “بتعرفوا أغنية المهرجان “مفش صاحب بتصاحب” اللي غناها الشاب فارس حميده وانتشرت بكل مكان ؟.. فارس حميده أعتزل الغناء وصار منشد، فارس صار أجمل صاحب يتصاحب .. سبحان مغير الأحوال، أسأل الله لك الثبات”.

وكتبت “Eman Farid”: “مفيش صاحب يتصاحب” .. فاكرين المهرجان ده ؟؟ .. الشاب الجميل اللي بينشد هو “فارس حميدة” من اللي غنوا في مهرجان مفيش صاحب يتصاحب وكمان غنى مهرجنات تانية كتير.. حبيت اشارك معاكم الموضوع ده لأني فرحان جدا بسببه وحقيقي جتلي حالة من الصدمة من رحمة ربنا وقدرته الواسعة القوية على كل شيء”.

وفارس كان قد غنّى مهرجان “مفيش صاحب يتصاحب” الذي كان قد حقق نجاحا كبيرا، رفقة حسن البرنس وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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