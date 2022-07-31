مغني “مهرجان مفيش صاحب يتصاحب” يتوب ويتبرأ من أعماله.. ويوجه مناشدة مؤثرة

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وطن- قرر مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير “مفيش صاحب يتصاحب”، التوبة إلى الله والتبرؤ من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية.

فارس نشر عبر قناته على موقع “يوتيوب“، أنشودة تحمل عنوان “العليل”، من توزيع محمد بدر، وكتابة الشيخ عبد الرحمن العماري.

وتقول كلمات الأنشودة: “عليل يا رب وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول”.

وقال فارس، معلقا على ذلك، عبر حسابه بموقع “فيسبوك“: “مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل”.

وقبل طرح الأنشودة؛ كان مغني المهرجانات فارس حميدة، كتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغاني تحتوي على صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات”.

أثارت خطوة فارس تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع “تويتر”، إذ قال الداعية محمود الحسنات: “صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب .. أسأل الله لك الثبات”.

صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب ❤️

أسأل الله لك الثبات pic.twitter.com/qN5auNdWft — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) July 30, 2022

وكتب “Osama Dmour”: “الشاب صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء واصدر عمل بغاية الروعة والجمال بعنوان وكيف السبيل لأن اتوب.. ثبته الله واعانه”.

الشاب صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء واصدر عمل بغاية الروعة والجمال بعنوان وكيف السبيل لأن اتوب. ثبته الله واعانه pic.twitter.com/l9EGpgvsM9 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) July 30, 2022

وكتب “إبراهيم”: “فارس حميدة المشارك في اغنية مفيش صاحب يتصاحب بعد ان منَّ الله عليه بالهداية”.

فارس حميدة المشارك في اغنية مفيش صاحب يتصاحب بعد ان منَّ الله عليه بالهداية pic.twitter.com/wItlMsoPGI — إبراهيم (@Ebrahimovch1983) July 30, 2022

وتفاعلت “memo”: “حد يعرف النطع إبراهيم عيسى أن هذا الجيل الذي كنت تتمناه لكن الله يهدي من يشاء.. صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب .. أسأل الله لك الثبات”.

#ابراهيم_عيسي حد يعرف النطع إبراهيم عيسى أن هذا الجيل الذي كنت تتمناه لكن الله يهدي من يشاء

صاحب أغنية ( مفش صاحب بتصاحب ) اعتزل الغناء وصار أجمل صاحب يتصاحب ❤️

أسأل الله لك الثبات pic.twitter.com/ZBGBTQPUWb — 🇵🇸Memo🇪🇬 (@Memo82370776) July 30, 2022

وقال “ابن الخليل”: “بتعرفوا أغنية المهرجان “مفش صاحب بتصاحب” اللي غناها الشاب فارس حميده وانتشرت بكل مكان ؟.. فارس حميده أعتزل الغناء وصار منشد، فارس صار أجمل صاحب يتصاحب .. سبحان مغير الأحوال، أسأل الله لك الثبات”.

بتعرفوا أغنية المهرجان "مفش صاحب بتصاحب" اللي غناها الشاب فارس حميده وانتشرت بكل مكان ؟! فارس حميده أعتزل الغناء وصار منشد، فارس صار أجمل صاحب يتصاحب 💚 سبحان مغير الأحوال، أسأل الله لك الثبات 💚 #فارس_حميده#ابن_الخليل pic.twitter.com/zIovK2gpKE — ابن الخليل (@abn_alkhalil) July 30, 2022

وكتبت “Eman Farid”: “مفيش صاحب يتصاحب” .. فاكرين المهرجان ده ؟؟ .. الشاب الجميل اللي بينشد هو “فارس حميدة” من اللي غنوا في مهرجان مفيش صاحب يتصاحب وكمان غنى مهرجنات تانية كتير.. حبيت اشارك معاكم الموضوع ده لأني فرحان جدا بسببه وحقيقي جتلي حالة من الصدمة من رحمة ربنا وقدرته الواسعة القوية على كل شيء”.

"مفيش صاحب يتصاحب"

فاكرين المهرجان ده ؟؟

الشاب الجميل اللي بينشد هو "فارس حميدة" من اللي غنوا في مهرجان مفيش صاحب يتصاحب وكمان غنى مهرجنات تانية كتير.. حبيت اشارك معاكم الموضوع ده لأني فرحان جدا بسببه وحقيقي جتلي حالة من الصدمة من رحمة ربنا وقدرته الواسعة القوية على كل شيء،👇 pic.twitter.com/YIskkD0Ipm — Eman Farid (@Emy4freedom) July 30, 2022

وفارس كان قد غنّى مهرجان “مفيش صاحب يتصاحب” الذي كان قد حقق نجاحا كبيرا، رفقة حسن البرنس وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.