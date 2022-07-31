محمد رمضان في ورطة مجدداً.. ماذا تفعل الإسرائيلية مايا زخاريا بملابس البحر في حضنه؟

- Advertisement -

وطن– أثار الفنان المصري محمد رمضان، موجة غضب واسعة بعد انتشار صوره مع فتاة إسرائيلية تدعى مايا زخاريا.

مايا زخاريا

وظهر محمد رمضان في الصور التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها “وطن”، وهو يحتضن مايا زخاريا التي كانت ترتدي ملابس البحر. وذلك في حفله الأخير في اليونان.

وأكد ناشطون أن الفتاة إسرائيلية وقاموا بنشر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، وفيسبوك، حيث كتبت اسمها باللغة العبرية.

بدورها نشرت مايا الصورة معقبة: “أشعر بالحب مع المافيا”.

وأعادت الإعلامية المصرية سارة شريف، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، نشر الصورة معقبة: ” محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زخاريا في حفلة اليونان”.

كلاكيت تاني مرة

وكتب الإعلامي هاني عزب: “كلاكيت تاني مرة.. #محمد_رمضان مع فتاة إسرائيلية تدعو مايا زخاريا في حفلة اليونان”.

كلاكيت تاني مرة.. #محمد_رمضان مع فتاة إسرائيلية تدعو مايا زخاريا في حفلة اليونان pic.twitter.com/v1eQPuZiAa — Hani Azab (@Haniazab3) July 31, 2022

وجاء في تعليق آخر لناشط: “مايا زخاريا إسرائيلية نزلت صورها مع نمبر زفت في اليونان. .وبعدين لم الموضوع يتعرف والصور تملى الدنيا هيطلع يقولك مكنتش اعرف انها صهيونية”.

مايا زخاريا إسرائيلية نزلت صورها مع نمبر زفت في اليونان. .وبعدين لم الموضوع يتعرف والصور تملى الدنيا هيطلع يقولك مكنتش اعرف انها صهيونية .وانا بقولك A7A #محمد_رمضان pic.twitter.com/zQEkrMHIVS — المﻻك الحزين (@Lido8080) July 31, 2022

وكتب آخر: ” انت تعرف يا رمضان ان #المزة اللى كانت معاك فى اليونان #إسرائيلية واسمها مايا زخاريا ؟ طب اهي اللى نزلت الصور وفضحتك .. لو متعرفش تبقى #عبيط ولو تعرف تبقى #خاين .. نفس اللى عمله معاك المطرب الاسرائيلي فى #دبي ونزل الصور برضو .. #بيكرمشلكم_من_حقكم“.

انت تعرف يا محمد يا رمضان ان #المزة اللى كانت معاك فى اليونان #إسرائيلية واسمها مايا زخاريا ؟

طب اهي اللى نزلت الصور وفضحتك ..

لو متعرفش تبقى #عبيط ولو تعرف تبقى #خاين ..

نفس اللى عمله معاك المطرب الاسرائيلي فى #دبي ونزل الصور برضو ..#بيكرمشلكم_من_حقكم pic.twitter.com/DUNyr6gZyI — الكــ💪ــبير أوي أوي 〰️🔱 (@big_awy) July 31, 2022

وكتب العراب: “وتتوالى فضائح محمد رمضان مع التطبيع محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية تدعو مايا زخاريا في حفلة اليونان”.

وتتوالى فضائح محمد رمضان مع التطبيع محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية تدعو مايا زخاريا في حفلة اليونان. pic.twitter.com/38FpjgIizd — العراب Godfather (@zogbaralneny) July 31, 2022

ليست أول مرة

الجدير ذكره أن نقابة المهن التمثيلية في مصر، سبق أن قررت وقف محمد رمضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع.

واثارت صور وفيديوهات نشرت للفنان المصري في حينها بجوار بعض المشاهير الإسرائيليين غضباً عربياً ومصرياً, في حين زعم رمضان معرفته بهوية الشخصيات الإسرائيلية التي تصور معها.

وكان الإماراتي حمد المزروعي أول من نشر الصورة برفقة الفنانين الإسرائيلي والمصري مستخدما وسم #دبي_تجمعنا، قبل حذفها عقب موجة من الهجوم.

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”.