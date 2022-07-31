مفاجأة عن السبب .. لماذا دفن ترامب زوجته إيفانا في نادي الغولف الخاص به!؟

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ووطن– يواجه دونالد ترامب اتهامات تتعلق بدفن جثمان زوجته الأولى، إيفانا ترامب، في نادي ‏الجولف الخاص به. وذلك بهدف استغلال الإعفاءات الضريبية التي تقرها الولايات المتحدة على المقابر.‏

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن بروفيسورة علم الاجتماع في جامعة دارتموث، بروك هارنغتون قولها إنها راجعت قانون الضرائب في نيوجيرسي.

كما تبين أنه “يخضع للتهرب الضريبي من حيث الممتلكات والدخل وضريبة المبيعات.”



الإعفاءات الضريبية

غردت هارينجتون بأنه لا يوجد نص على كمية الرفات البشرية اللازمة، للتأهل للعفو الضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت لقطة شاشة لقوانين ولاية نيو جيرسي بشأن الإعفاءات الضريبية للمقابر، وذلك لإثبات وجهة نظرها.

كما أكدت أن قطع الأراضي في نيوجيرسي المخصصة للاستخدام كمقبرة، لا تخضع لضريبة الملكية أو الدخل أو المبيعات.

ودفنت إيفانا في قطعة أرض بالقرب من نقطة الإنطلاق الأولى لملعب الجولف. وذلك بعد جنازتها التي أقيمت في مانهاتن في 20 يوليو.

وتم العثور عليها ميتة في منزلها في 14 يوليو بعد سقوطها على بعض السلالم. وكانت تبلغ من العمر 73 عامًا.

في وقت سابق، قام ترامب، بتعيين قطعة الأرض (ملعب الغولف) كمزرعة للاستفادة من المزيد من الإعفاءات الضريبية.

وفي عام 2016، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن نادي بيدمينستر كان قطعة أرض زراعية.

في حين قدرت المجلة أنه بدون الإعفاء الضريبي للأراضي الزراعية، سيتعين على ترامب دفع حوالي 80 ألف دولار سنويًا كجبايات.



بدأ ترامب في وضع خطط للمقبرة العائلية في عام 2007.

كما ذكرت صحيفة The Post في ذلك الوقت أن خطط المقابر تضمنت أيضًا خططا لبناء كنيسة صغيرة للزفاف.



وفي عام 2009، تزوجت في هذا العقار ابنة ترامب إيفانكا بجاريد كوشنر.

