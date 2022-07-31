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كتائب القسام: إسرائيل قصفت موقعا به أحد جنودها الأسرى

استشهد أحد حرّاسه وأصيب 3 آخرون

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
كتائب القسام watanserb.com
ابو عبيدة - الناطق باسم كتائب القسام
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وطن- كشفت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم الأحد، عن قصف إسرائيل أحد الأماكن خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة عام 2021، كان موجودا فيه أحد جندييها الأسيرين لدى الحركة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة: “في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول (2014)، والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين، سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصف صهيوني أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين (في إشارة لآرون شاؤول و هدار غولدن)”.

وتعتبر “وحدة الظل” من الوحدات الأمنية السرية لدى كتائب القسام وتتمثل مهمتها في تأمين حياة الجنود الإسرائيليين المأسورين لديها.

وتحفظ الناطق العسكري لكتائب “عز الدين القسام” على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة “لأسباب أمنية متعهداً بالكشف عنه لاحقاً عندما تكون الظروف مواتية.”

وتتحتفظ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على 4 أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة ولا يعرف مكان احتجازهم.

أسير يعود إلى الحياة

وجاء هذا الإعلان بعد وقت وجيز من قَول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، إن أبو عبيدة، سينشر في وقت لاحق من اليوم، معلومات عن الأسرى الإسرائيليين بحوزتها.

وأرفقت الكتائب التغريدة بثلاثة هاشتاغات، هي “حكومتكم تكذب” و”سُمح بالنشر” و”العصف المأكول” أي العدوان على غزة في العام 2014.

الأسيرين “شاؤول أورون” و”هدار غولدن”

وعرضت كتائب القسام في 28 حزيران/يونيو الماضي، مشاهد مصورة للأسير هشام السيد “34 عاما” الذي ينحدر من بلدة حورة، وكان قد وقع في أسرها بعد أن دخل إلى قطاع غزة في نيسان أبريل 2015.

وهي المرة الأولى التي تعرض فيها حركة حماس مشاهد مصورة للأسير السيّد. إذ عادة ما تتحفظ الحركة عن الإفصاح عن مصير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة لديها أو عن وضعهم الصحي.

وظهر الأسير في المشاهد التي عرضها الإعلام العسكري لحركة “حماس” في مقطع مدته 39 ثانية، مستلقيا على سرير وهو يضع قناع تنفس تم وصله بأنبوبة أكسجين.

كما تم ربط ذراعه اليسرى بمصل سائل عبر القسطرة الوريدية.واستعرض المقطع بطاقة الهوية الخاصة بهشام السيّد

وفي تعقيبه على المقطع المصور وقتها، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حركة حماس باحتجاز “مدنيّين مضطربين نفسيًا، مريضين ويعانيان، خلافًا لجميع المواثيق والقوانين الدولية.

وفي محاولة للتغطية على فضيحة الاحتلال والضربة التي وجهتها له حماس، اعتبر بينيت أن بث مقطع فيديو يوثق أسيرا مريضا يعتبر “عملا شنيعا ويائسا”، وحمل حماس المسؤولية عن حالة “المدنيَين الأسيرَين”، مشددا على أن “هشام السيد ليس جنديا، لكنه مواطن إسرائيلي مصاب نفسيا عبر الحدود إلى قطاع غزة عدة مرات من قبل”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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