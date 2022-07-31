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كارثة جديدة في مرفأ بيروت ولحظة انهيار صوامع القمح (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
انهيار صوامع القمح watanserb.com
انهيار صوامع القمح
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وطن- انهارت أجزاء من إهراءات القمح في مرفأ بيروت التي كانت قد تضررت بشكل كبير جراء انفجار المرفأ في آب 2020. وذلك على أثر الانحناء الذي تسببت به الحرائق المشتعلة منذ فترة، بسبب تخمّر كميات كبيرة من القمح والحبوب الموجودة داخل الصوامع وخارجها.

انهيار إهراءات القمح في مرفأ بيروت

وفور انهيار الجزء المتصدع، غطى غبار كثيف أجواء مرفأ بيروت.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن صومعتين سقطتا حتى الآن، في حين أفاد الدفاع المدني بأن الإنهياء الجزئي للصوامع لم يُسفر عن سقوط أي ضحايا.

وبث نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار الجزء الشمالي من إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت.

وظهر في المقطع جزء كبير من الإهراءات يتهاوى مخلفاً غمامة كبيرة من الدخان الأسود. ثم تنبعث غمامة بيضاء مغطية على جزء كيير من الإهراءات ويسمع صوت شخص وهو يقول “نزل نزل كمامات يا شباب”.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

تحذير رسمي

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد حذر، الأربعاء، من أن صوامع الحبوب معرضة لخطر الانهيار بعد اندلاع حريق هذا الشهر، وذلك قبل أسبوع من الذكرى الثانية للانفجار.

وأفادت قناة الـLBCI، بأن “الجيش اللبناني حدد في محيط إهراءات القمح في مرفأ بيروت مساحة 150 مترا كقطر يمنع على أحد أن يتخطاها، كونها مهددة بالانهيار”.

ولفتت القناة إلى أنه تم إغلاق المساحة بالعوائق، بحال سقطت الإهراءات، والجزء المهدد بالسقوط هو الجزء الشمالي، والانحناء انتقل من 2.5 ملم باليوم إلى 2.5 ملم بالساعة إلى أن أصبح الإنحناء 6 ملم بالساعة.

كما أكد الخبراء المتابعون لانحناء الإهراءات” أنه “تم إخلاء الرصيفين 7 و8 ومنعت السفن التجارية من الرسو فيها”.

إرشادات في حال انهيار

وأصدرت “وزارة الصحة العامة” منذ أيام إرشادات في حال انهيار أجزاء من الإهراءات بمرفأ بيروت، مشيرة إلى أنه “في حال انهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت، تتعرض المنطقة التي تحوي الإهراءات، أي بمساحة 500 متر بمحيطها، لغبار كثيف.

أما المنطقة الأبعد، أي من 500 لـ100 متر، فتتعرض لغبار خفيف وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة في المحيط، وعلى الأشخاص الذين يتواجدون في داخل بيوتهم ومكاتبهم المغلقة إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية، وتشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع”.

استياء وغضب

وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.

وأثار خبر انهيار جزء منها موجة من الإستياء والغضب من قبل اللبنانيين الذين يئنون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ سنوات وعلقت “ران صوّان”: ” بعد ٣ أسابيع من حرائق مفتعلة وتعمد عدم إطفائها، سقط جزء”

واستدركت :”قد ما تعّب حالها منظومة الإجرام، ما رح تقوى عل الحقيقة”.

فيما حمل “ميشيل مواض” مسؤولية الجريمة المتمادية إلى كل من عطل التحقيقات وعمل القاضي وعمل القاضي طارق البيطار.

وأضاف أن انهيار جزء من الاهراءات بفعل إصرار من السلطة المتواطئة إنما هو انهيار لما تبقى من قيم أخلاقية تجاه هول الجريمة وذوي الضحايا.

وقال آخر إن انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت هو تذكير بجريمة لن تُمحى من ذاكرة اللبنانيين رغم محاولات إخفاء معالمها.

وتابع أن “العدالة والمحاسبة واجبة ضد السلطة المجرمة”

يذكر أن بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، تم في عهد الرئيس الراحل شارل حلو، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، اللذان وضعا حجر الأساس في 16 أيلول 1968.

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المصدرتويتر، قناة LBCI، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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