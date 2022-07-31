شاهد أين ظهرت ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي لأول مرة منذ زواجهما! (صور)

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وطن – رصدت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان وزوجها الإماراتي بدر شماس، لأول مرة منذ أن تزوجا في حفل خاص في وقت سابق من هذا الشهر.

بدت لوهان وشماس يشكل غير رسمي، أثناء تجوالهما في شارع جون بمدينة نيويورك.

وكانت النجمة ترتدي قميصًا أبيض، وبنطال جينز أزرق فاتح، وحذاء رياضي، وقميص أسود، بينما كان زوجها يسير في الخلف مرتديًا قميصًا أسود وبنطلون جينز.

ولوحظ أن الثنائي تعمدا وضع الكمامة على وجهيهما، فيما يبدو للتخفي عن أنظار المصورين .

وبداية شهر يوليو الجاري، أعلنت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، الذي أعلنت خطبتها منه في شهر نوفمبر عام 2021.

ونشرت ليندسي لوهـان صورةً جمعتها بزوجها الإماراتي بدر شماس على حسابها الرسميّ في انستغرام.

وأرفقت “لوهان” صورتهما بتعليقٍ كتبت فيه: “أنا الأكثر حظا بين النساء في العالم. لقد وجدتني وعرفت أني أبحث عن السعادة والنعمة معا. أنا منبهرة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء” وفق تعبيرها الذي أنهته برسم لقلب أحمر اللون، تلته عبارة: “على كل امرأة الشعور بهذا كل يوم” وفق تعبيرها.

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ووفقاً لموقع “pagesix” فقد توجه الثنائي إلى تركيا لقضاء إجازة فخمة بعد عقد قرانهما.

من هو بدر شماس زوج ليندسي لوهان؟!

يعمل بدر شماس مساعدا لنائب رئيس مؤسسة Credit Suisse الدولية لإدارة الثروات

كما أن شماس رجل أعمال، درس الهندسة الميكانيكية، وحصل على بكالوريوس بالعلوم المالية من جامعة في الولايات المتحدة. وفقا للوارد عنه في كثير من مواقع الإنترنت.بحسب “العربية نت”

بينما تبلغ ثروة الممثلة ليندسي لوهان “مليون و500 ألف دولار” فقط، بحسب مجلة “فوربس” الاقتصادية الأميركية.