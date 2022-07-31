ديوكانوفيتش يوضح مصدر الصورة التي جمعته مع محمد دحلان

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وطن– قال ميلو ديوكانوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، لتلفزيون N1، إن الصورة الشهيرة التي جمعته رفقة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ومحمد دحلان، مستشار ولي عهد أبو ظبي، التقطت في منزل فوسيتش في بلغراد.

وتتهم السلطات التركية دحلان بالتورط في الانقلاب الفاشل لعام 2016 وعرضت 1.1 مليون يورو مكافأة لاعتقاله، حسب ما أورده موقع Balkan Insight (BIRN).

ديوكانوفيتش يوضح مصدر الصورة

وعندما سأله الصحفي الذي يشتغل في قناة N1 عن ظروف التقاط الصورة. رد ديوكانوفيتش أنها “التقطت في منزل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش” مضيفًا أنه في ذلك الوقت كان دحلان في بلغراد.

وتابع ديوكانوفيتش “في مرحلة ما، عندما أنهينا أنا والرئيس فوسيتش الحديث عن موضوعاتنا. انضم إلينا دحلان واحتسينا بعض الشراب”، مضيفًا أنه لا يستطيع تذكر أي سنة حدث هذا اللقاء.



وقال” كان هناك حديث عن استثمارات في بلغراد في ذلك الوقت وهذا الجزء من المحادثة قام به دحلان رفقة أشخاص في شركته، مع الرئيس فوسيتش. لقد كنت هناك لفترة قصيرة، وتحدثنا قليلاً عن بعض الموضوعات المحلية المشتركة وعدت إلى الجبل الأسود.”



لسنوات، اعتبر دحلان كشخصًا عمل مع كل من ديوكانوفيتش وفوسيتش.

كان الكثيرون ينظرون إلى دحلان، رئيس الأمن السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أنه الوريث المحتمل للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، لكنه خسر أمام الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس.

دحلان وتهم الفساد

بعد طرده من حركة فتح عام 2011، اتهم دحلان بقضايا فساد وبالتشهير وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين في مارس 2014، لكنه كان قد غادر بالفعل إلى الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت.

في الوقت الحالي، يعمل دحلان كمستشار لولي عهد أبو ظبي، الإمارة العربية التي استثمرت مبالغ كبيرة في الجبل الأسود وصربيا.

في عام 2010، حصل هو وزوجته على جنسية دولة الجبل الأسود. وأظهرت الوثائق الرسمية أن ذلك تم بناءً على طلب ديوكانوفيتش، الذي وصف دحلان بأنه “صديق” في البرلمان.



كما كشف الموقع أن حكومة صربيا منحته “بهدوء” كذلك الجنسية.