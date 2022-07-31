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خاشقجي يطارد محمد بن سلمان حيا وميتا.. تفعيل شكوى ضده في فرنسا ولا حصانة له

باسل النجار
كتب باسل النجار
خاشقجي يطارد محمد بن سلمان watanserb.com
خاشقجي يطارد محمد بن سلمان
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وطن- كشفت صحيفة “lemonde لوموند” الفرنسية عن شكوى رفعت في باريس ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن قضية اغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي.

شكوى قضائية ضد ابن سلمان في باريس

وبحسب الصحيفة الفرنسية فقد استفادت منظمتان غير حكوميتين من وجود ابن سلمان، على الأراضي الفرنسية لتقديم الشكوى لمحكمة باريس، على أساس الولاية القضائية العالمية.

ولفت التقرير الذي ترجمته (وطن)، إلى أن “عودة ابن سلمان إلى الساحة الدولية وزيارته إلى فرنسا، لا تعني أن مخاوفه المرتبطة بقضية خاشقجي قد انتهت.”

ودللت “لوموند” على ذلك بالشكوى التي رفعت ضده أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس، بتهمة “التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري”.

وشددت الصحيفة على أنه لا حصانة دبلوماسية لولي العهد السعودي، فقد تم تقديم الشكوى ضده بموجب الاختصاص القضائي العالمي.

لأن النظام القضائي الفرنسي ـ وفق التقرير ـ له القدرة في الحكم على الجرائم التي أرتكبها أجانب خارج فرنسا، ومحاكمة المشتبه به، طالما أنه موجود على الأراضي الفرنسية.

وجاءت هذه الشكوى من منظمتين أجنبيتين حقوقيتين، هما منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة أمريكية لحقوق الإنسان، كان قد اسسها جمال خاشقجي ، قبل وقت قصير من اغتياله.

بالإضافة لمنظمة و”ترايل إنترناشونال”، وهي منظمة سويسرية تكافح إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب.

ويشار إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي كان يقيم بالولايات المتحدة، ويكتب عامود في “الواشنطن بوست” عن السياسات القمعية لمحمد بن سلمان، قتل على يد فريق سعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

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وحتى اليوم لم يتم العثور على جثته التي تم تقطيعها بـ”منشار العظم”.

جدير بالذكر أنه في تقرير رفعت عنه السرية في فبراير 2021، وبعد وقت قصير من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحكم قدرت المخابرات الأمريكية أن مثل هذه العملية لم يكن من الممكن تنفيذها دون موافقة ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب اليد العليا على الأجهزة الأمنية في المملكة.

وأوضح محامي المنظمتين هانري تولييز، أن الشكوى من جانب الادعاء بالحق المدني قُدّمت لدى كبير قضاة التحقيق في محكمة باريس صباح، الخميس الماضي.

وأضاف المحامي “بموجب الاختصاص العالمي الذي بات ممكنًا بفضل الاتفاقيات الموقعة لمكافحة التعذيب والإخفاءات القسرية، فإن المحاكم الفرنسية تتمتع بالاختصاص لفتح تحقيقي قضائي بحق أي مشتبه به يكون موجودًا على الأراضي الوطنية لحظة تقديم الشكوى”، أينما ارتُكبت الجرائم المذكورة في الدعوى.

تؤدي هذه الشكوى بشكل شبه تلقائي إلى فتح تحقيق قضائي وتعيين قاضي تحقيق.

في البداية، ينبغي على القضاء الفرنسي التأكد من اختصاص فرنسا ومسؤولية الشخص المستهدف عن الوقائع ووجود أو عدم وجود حصانة للأخير، قبل بدء تحقيقاته.

جولة محمد بن سلمان الأوروبية

وشهدت جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أوروبا، حالة من الترف الشديد، بحسب تقريرين لصحيفة جارديان وموقع ميديل إيست آي.

وهذه الزيارة هي الأولى لولي العهد إلى أوروبا، منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في خطوة تندرج في إطار عملية إعادة تأهيل تأمل منها السعودية إنهاء سنوات من العزلة للحاكم الفعلي للمملكة.

ووُصفت التجهيزات بأنها “مترفة”، بسبب ضخامة الوفد الذي رافق محمد بن سلمان، والتجهيزات اللوجستية الأخرى التي صاحبته.

كان الأمير “بن سلمان”، زار اليونان وفرنسا نهاية الأسبوع الفائت، وذلك في أول زيارة له إلى القارة الأوروبية منذ العام 2018.

وقالت صحيفة “جارديان”، إن محمد بن سلمان، وصل إلى أثينا، بوفد قوامه 700 فرد على 7 طائرات، يقال إن إحداها كانت منتظرة كمستشفى.

وطلبت البعثة السعودية 350 سيارة ليموزين، وكان لافتا أنها طلبت إحضار السيارات من بلغاريا وألمانيا.

كما تم إرسال 180 حقيبة مليئة بالملابس والأحذية والأغراض الشخصية الأخرى من أجل إقامة ولي العهد في فندق فورسيزونز في الريفيرا الأثينية.

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المصدرصحيفة lemonde لوموند الفرنسية، صحيفة جارديان، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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