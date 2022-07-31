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جبروت سعودي.. صاحب شركة يمنع مصريا من العودة لوطنه والقاهرة تتدخل

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعودي يمنع مصري من العودة watanserb.com
سعودي يمنع مصري من العودة
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وطن– أعادت السلطات المصرية أحد مواطنيها، كان يعمل في المملكة العربية السعودية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، بعدما تلقت استغاثة منه حول أزمته مع صاحب العمل.

وقالت وزارة الهجرة المصرية في بيان، إن الأمر بدأ مع تلقي الوزارة طلبا من مواطن مصري في مدينة الرياض -يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الشركات لمدة عامين- يفيد بأن صاحب العمل قام بفصله تعسفيا وقدم بلاغ هروب ضده دون إبداء أي أسباب.

وأضافت أن ذلك أدى إلى تضرر المواطن ووقوعه في العديد من المشاكل ومنها عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.

وبحسب البيان، أجرت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم اتصالات للتنسيق لرفع الظلم عن المواطن المصري.

وأفادت بأنه بالمتابعة المستمرة مع المواطن والجهات المعنية حصل المواطن بالفعل على تأشيرة خروج نهائي وعاد إلى أرض الوطن بسلام.

وقالت مكرم، إن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف، وفق قولها.

وأضافت أن وزارتها تحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين في الخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد قالت يوم الخميس، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية تعرض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: “تتابع القنصلية المصرية على مدار الساعة هذا الأمر وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلا عن زيارة المواطن المصري المصاب، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية”.

وتابعت: “القنصل العام طارق المليجي يقوم بمتابعة تطورات القضية بشكل مستمر مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والداخلية في المملكة العربية السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودا مقدرة في التعامل مع تلك القضية”.

وأكدت الوزارة أنها “تستمر مُمثلة في قطاعها القنصلي ومن خلال قنصليتنا في الرياض، في متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري”.

في نفس الواقعة، قالت وزارة الهجرة المصرية، إن الوزيرة نبيلة مكرم، تواصلت مع الطبيب المصري، الذي يعمل بوزارة الصحة السعودية مديرا بمركز السموم بمنطقة القصيم، ويبلغ من العمر 60 عاما، تعرض لحادث اعتداء من أحد الأشخاص من أبناء منطقة القصيم على خلفية وفاة أخيه لوجود شبهة جنائية في الوفاة، قررت النيابة العامة تشريح الجثمان، وتنفيذا لقرار النيابة قام الطبيب الشرعي أيمن عبد السلام بالتشريح وإعداد التقارير.

ونتج عن الاعتداء إصابة الطبيب المصري بـ3 أعيرة نارية في صدره، فضلا عن ضربه بساطور في ذراعه.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع جميع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تطورات تلك الحادثة المؤلمة نظرا لكون الطبيب المصري المعتدى عليه أحد كوادر وزارة الصحة السعودية ومديرا لمركز السموم، وطبيبا شرعيا يقوم بأداء مهام وظيفته الرسمية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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