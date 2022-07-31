تحرش بها والدها وأخاها.. وسام السويلمي توجه نصيحة للسعوديات بعد عودتها للمملكة

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وطن– وجهت الشابة السعودية وسام السويلمي، العائدة إلى المملكة بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، رسالة لكل الفتيات، اللواتي يفكرن في مغادرة وطنهن.

وقالت في مقطع فيديو: “لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل.. إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك”.

وأضافت: “أقسم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم.. اسأل مجرب ولا تسأل دكتور”.

وأسدلت الفتاة السعودية الهاربة إلى ألمانيا، وسام السويلمي، الستار على قصة لجوئها إلى ألمانيا، حيث وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت، بعد تلقيها تعهدا من الديوان الملكي بحمايتها.

وفور وصولها للمطار، نشرت “السويلمي” عبر حسابها في موقع التدوين المصغر “تويتر” صورةً لها وهي حاملة باقة من الورود، وكتبت أعلاها “وسام في السعوديه”.

وكانت وسام السويلمي، قد أعلنت قبل نحو شهر، رغبتها في العودة لبلدها، بعد إقناعها من قِبل الفنان فايز المالكي، الذي دعاها – خلال بث مباشر على تيك توك – للتواصل مع السفارة السعودية في ألمانيا حيث تعيش.

كان عندي ١٪ احترام ل فايز المالكي لين شفته يستدرج #وسام_السويلمي بنبرة تهديد قذرة.

المشكلة ان فايز قال لي في عام ٢٠١١ في الهايدبارك كورنر ان الوضع زفت في المملكة وسب الحكومة ولما سألته ليه مايقوم بدوره كممثل مشهور اجاب كل عملنا تشرف عليه وزارة الداخلية pic.twitter.com/Sl7W2rbJgi — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 29, 2022

ووجه فايز المالكي، نصيحة للفتاة وسام السويلمي قائلاً لها: “مثل ما خاف على بنتي، أخاف عليك، ابيك ترجعين معززة مكرمة لوطنك، ومتل ما عندي بنت أخاف عليها، والله لا إله إلا هو أنك بمقام بنتي، بعيد عن كل شي حصل، مافي حد ما يغلط (..) إن شا الله ترجعين وانتي بخير وصحة”.

وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية قد نقلت عن الفتاة حديثها عن تعرضها للتحرش في ألمانيا لكونها سعودية الجنسية بالإضافة للضرب والعنصرية قائلة: “تعرضت للضرب حتى في المستشفى في ألمانيا.. تمنيت لو أني ما طلعت لو ظليت مسجونة، هنا جحيم غربة وسجن وأمراض نفسية وخوف ورعب، ما قلك بكيت دم”.

فايز المالكي طالب الفتاة بالتوجه إلى السفارة وأنها ستحميها قائلاً: “ارجعي للسفارة وأنا متأكد سفارة الحرمين في ألمانيا تستقبلك بكرة وتامنك وتحسين بالأمان”.

الناشطة السعودية كانت قد هربت إلى ألمانيا إثر خلافات أسرية اجتماعية تعرضت لها من طرف والدها وأخاها (تحرشا بها) خلال فترة مراهقتها.

قضت وسام ثلاث سنوات في ألمانيا، وكانت قد أبدت مخاوفها من تبعات عودتها إلى بلدها السعودية.

وتداول نشطاء سعوديون بيانا منسوبا إلى شرطة المنطقة الشمالية (التي كانت تقطن وسام بها)، قالت فيه إنه بالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوى فتاة في مقطع فيديو من تحرش أحد أقاربها بها، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه.

ثريد | عودة المواطنة #وسام_السويلمي أولاً فيما يتعلق بقضية المواطنة يجب أن نعلم أن الجهات المختصة في المملكة لم تتلق حينها أي بلاغ عن الحادثة، وعندما علمت تم القبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/KkpPCQX9Ht — عبدالله البندر (@a_albander) June 29, 2022

وأضاف البيان أن المتهم مواطن جرى إيقافه وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

وتبين من إجراءات الاستدلال وجود الفتاة خارج المملكة حاليا، وأن الحادثة وقعت منذ ثلاث سنوات ولم تتلقَ الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك، على حد قول البيان.