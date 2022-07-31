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رياضة

“بايرن ميونخ يكذب”.. ليفاندوفسكي يفضح العملاق البافاري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفاندوفسكي يكذب بايرن ميونخ بشأن سبب رحيله watanserb.com
ليفاندوفسكي يكذب بايرن ميونخ بشأن سبب رحيله
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وطن – رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، مهاجم برشلونة الإسباني، على الاتهامات التي وجهها ضده ناديه السابق بايرن ميونخ أمام جماهيره بشأن سبب رحيله هذا الصيف.

وقال لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، عن سبب رحيله عن صفوف العملاق البافاري، ” الأمر لم يكن له علاقة بقدوم إرلينغ هالاند، أنا شخص الحقيقة بالنسبة له. هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد”. لكن مانشستر سيتي نجح في الحصول على خدماته من بوروسيا دورتموند الألماني.

ليفاندوفسكي يفضح بايرن ميونخ

وأردف البولندي ليفاندوفسكي، في تصريح صحفي مع شبكة (espn) الأمريكية، ” أود الحديث عما حدث بالتحديد، وإذا كان السؤال عن أمر رحيلي سببه هالاند. الإجابة ستكون لا، كما لم أرى مشكلة في إمكانية انضمامه إلى البايرن”.

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كما وأضاف، ” بعض الناس لا يخبرونني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة عني. وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائماً وقول الحقيقة، وربما هذه مشكلة بعض الأشخاص”.

رحيلي كان في الوقت المناسب

واستكمل ليفاندوفسكي، ” في نهاية الأمر، أعرف أن أشياء ليس جيداً حدثت معي، كما وشعرت بأن ذلك ربما سيكون في الوقت المناسب للرحيل عن البايرن والقدوم إلى برشلونة”.

ويضيف، ” كان لديّ علاقة طبية مع زملائي والجهاز الفني والمدير الفني كذلك، كما أنني سأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك”.

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كما وبين صاحب المكينة التهديفية مع بايرن ميونخ سابقاً، قائلاً: ” لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك. ولكن في النهاية انتهى الفصل، وسأفتح فصلاً جيداً في حياتي ومسيرتي الاحترافي”.

بايرن ميونخ يكذب

وتابع، ” أشعر بأنني في الوضع المناسب بالنسبة لي، وكل ما حدث بشأني في الآونة الأخيرة بشأن رحيلي من قبل بايرن ميونخ. كان متأثراً بشكل كبير بسياسات إدارة النادي”.

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وختم ليفاندوفسكي حديثه، ” لقد حاول نادي البايرن إيجاد ذريعة بشأن بيعي إلى نادٍ آخر، لأنه كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير. كان عليّ تقبل هذا الأمر رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي، لكنني أعرف بأن الجماهير لا تزال تدعمني”.

وكان نادي برشلونة قد نجح في التوقيع مع البولندي ليفاندوفسكي بصفقة. بلغت قيمتها 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت مالية، حتى صيف 2026.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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