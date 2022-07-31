“بايرن ميونخ يكذب”.. ليفاندوفسكي يفضح العملاق البافاري (فيديو)

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وطن – رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، مهاجم برشلونة الإسباني، على الاتهامات التي وجهها ضده ناديه السابق بايرن ميونخ أمام جماهيره بشأن سبب رحيله هذا الصيف.

وقال لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، عن سبب رحيله عن صفوف العملاق البافاري، ” الأمر لم يكن له علاقة بقدوم إرلينغ هالاند، أنا شخص الحقيقة بالنسبة له. هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد”. لكن مانشستر سيتي نجح في الحصول على خدماته من بوروسيا دورتموند الألماني.

ليفاندوفسكي يفضح بايرن ميونخ

وأردف البولندي ليفاندوفسكي، في تصريح صحفي مع شبكة (espn) الأمريكية، ” أود الحديث عما حدث بالتحديد، وإذا كان السؤال عن أمر رحيلي سببه هالاند. الإجابة ستكون لا، كما لم أرى مشكلة في إمكانية انضمامه إلى البايرن”.

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كما وأضاف، ” بعض الناس لا يخبرونني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة عني. وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائماً وقول الحقيقة، وربما هذه مشكلة بعض الأشخاص”.

رحيلي كان في الوقت المناسب

واستكمل ليفاندوفسكي، ” في نهاية الأمر، أعرف أن أشياء ليس جيداً حدثت معي، كما وشعرت بأن ذلك ربما سيكون في الوقت المناسب للرحيل عن البايرن والقدوم إلى برشلونة”.

ويضيف، ” كان لديّ علاقة طبية مع زملائي والجهاز الفني والمدير الفني كذلك، كما أنني سأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك”.

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كما وبين صاحب المكينة التهديفية مع بايرن ميونخ سابقاً، قائلاً: ” لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك. ولكن في النهاية انتهى الفصل، وسأفتح فصلاً جيداً في حياتي ومسيرتي الاحترافي”.

بايرن ميونخ يكذب

وتابع، ” أشعر بأنني في الوضع المناسب بالنسبة لي، وكل ما حدث بشأني في الآونة الأخيرة بشأن رحيلي من قبل بايرن ميونخ. كان متأثراً بشكل كبير بسياسات إدارة النادي”.

روبرت ليفاندوفسكي يدافع عن نفسه ويتهم بايرن ميونخ بالكذب! 👀😳 pic.twitter.com/ZTrGOrafir — GOAL Arabia (@GoalAR) July 30, 2022

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وختم ليفاندوفسكي حديثه، ” لقد حاول نادي البايرن إيجاد ذريعة بشأن بيعي إلى نادٍ آخر، لأنه كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير. كان عليّ تقبل هذا الأمر رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي، لكنني أعرف بأن الجماهير لا تزال تدعمني”.

وكان نادي برشلونة قد نجح في التوقيع مع البولندي ليفاندوفسكي بصفقة. بلغت قيمتها 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت مالية، حتى صيف 2026.

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