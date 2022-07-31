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النوم مع الحرارة: كيف تخدع جسدك بهذه الطريقة للنوم؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
النوم مع درجات الحرارة العالية watanserb.com
النوم مع درجات الحرارة العالية
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وطن-يبدو أن النوم في هذه الحرارة شبه مستحيل، ولكن هناك حيل بسيطة يمكن أن تساعدك على ذلك.

عُرف صيف 2022 بدرجات حرارة عالية للغاية وتجاوزت الأرقام المعقولة، ومع هذه الحقيقة، أصبح النوم ليلاً صعبا للغاية. فيلجأ بعض الناس إلى التكييف أو فتح النوافذ.

ووفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن مع استخدام التكييف تصبح تكلفة فاتورة الكهرباء أكثر  غلاءً، أما مع فتح النوافذ فهناك، خطر دخول البعوض للمنزل. وهكذا تنتهي الخيارات، ولكن مع اللجوء إلى هذه الحيلة ستتمكن من النوم على الرغم من درجات الحرارة العالية.

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كيف تخدع الجسد للنوم براحة؟

وفقا لما ترجمته “وطن“، يبدو أن تبريد المنزل خلال النهار (هذه الحيل الذكية غير المعروفة دائمًا) لم يكن كافيًا هذا العام. فإذا كنت تريد حقًا النوم في الليل  فلديك علاج مدهش حقًا؛ حيث تم الكشف عن ذلك من قبل الدكتورة نيرينا راملاكان، خبيرة النوم ومؤلفة كتاب “The Little Book of Sleep“، والتي أوضحت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحيلة لتجنب الشعور بالأرق بسبب الحرارة التي لا تطاق.

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عُرف صيف 2022 بدرجات حرارة عالية للغاية وتجاوزت الأرقام المعقولة
عُرف صيف 2022 بدرجات حرارة عالية للغاية وتجاوزت الأرقام المعقولة

هذه خدعة غير مكلفة ومنعشة، كما أنها سهلة التطبيق للغاية، وكما أوضحت راملاكان، فهي تتكون من شيء بسيط مثل وضع القليل من المنثول على جبهتك.

فبمجرد وضعه على الجبهة، تقول الطبيبة أنه يجب فركه عليها حتى تنتشر رائحة المنثول المنعشة. وأوضحت الخبيرة أن “هذا التأثير ناتج عن الغدة الصنوبرية التي” تخدع “الجسم للاعتقاد بأن درجة حرارة الجسم أقل قليلاً”.

تعمل الغدة الصنوبرية على تنظيم دورة النوم وإنتاج الميلاتونين، الذي يشارك في عملية النوم الأكثر هدوءًا أو أقل.

الحيلة تبدو جيدة للغاية من الناحية النظرية، ولكن هل ستكون كافية لنرتاح طوال الليل؟ توضح الطبيبة أنه بالإضافة إلى ما تسميه “الحيلة الصغيرة”، فإنه من المهم أن تبقي الستائر والنوافذ مغلقة في أثناء النهار ثم يُفتح كل شيء في الليل: وبهذه الطريقة تظل الغرفة أكثر برودة خلال النهار وتكون درجة الحرارة في الخارج في الليل أقل بالتأكيد مما كانت عليه خلال ساعات الشمس.

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تعمل الغدة الصنوبرية على تنظيم دورة النوم وإنتاج الميلاتونين، الذي يشارك في عملية النوم الأكثر هدوءًا أو أقل.
تعمل الغدة الصنوبرية على تنظيم دورة النوم وإنتاج الميلاتونين، الذي يشارك في عملية النوم الأكثر هدوءًا أو أقل.

علاوة على ذلك، هناك احتياطات أخرى؛ حيث يمكن  وضع أغطية الوسائد في الفريزر قبل بضع دقائق قبل النوم واستخدام أغطية خفيفة مصنوعة من مادة طبيعية. ما رأيك في هذا الحل؟ هل تعرف علاجات أخرى لمكافحة حرارة الليل؟

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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