اطردوا شاتم الصحابة.. “زنديق شيعي” يسب الصحابة وزوجات النبي في الكويت

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وطن– أطلق نشطاء في الكويت، وسما بعنوان “اطردوا شاتم الصحابة”، ردا على قيام داعية شيعي يدعى أحمد الشيرازي بشتم الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

وطالب النشطاء، وزارة الداخلية بالتحرك الفوري وطرد الداعية الشيعي، من البلاد ووصفوه بـ”الزنديق“.

والشيرازي موجود في الكويت، وفق النشطاء الذين أكدوا أنه أحد الدعاة الذين اعتادوا على شتم الصحابة ومنهم الصحابي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولوحظ أيضا أن هذا الوسم حقق انتشارا كبيرا في السعودية والإمارات، تعبيراً عن موجة الاستياء والغضب من إقدام الإمام الشيعي أحمد الشيرازي على سب الصحابة.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي محمد هادي الجويلة عبر “تويتر”: “{الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها} مجتمعنا متماسك يلفظ كل شاذ يدق أسفين الفتنه، والمدعو أحمد الشيرازي دأب تحريض المسلمين على بعض واستمرأ سب أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم والشيخ طلال الخالد وزير الداخلية ممن نتوسم به الخير وندعوه لطرده حماية للمجتمع وانتصارًا لثوابته”.

وغرد “أبو سلمان اللبناني”: “اطردوا شاتم الصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”.

#اطردوا_شاتم_الصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين pic.twitter.com/oNCyVfAMUK — أبو سلمان اللبناني (@JihadAh57673639) July 29, 2022

وكتب “عبدالرحمن الطبطبائي”: “هذا الغراب الأسود النكرة الوافد يطعن في أبي بكر وعمر وهو والله وتالله أحقر من شسع نعال أحدهم وقد مسخ الله وجهه بالخبث والحقد ولا يشرفنا وجوده بيننا في الكويت”.

هذا الغراب الأسود النكرة الوافد يطعن في أبي بكر وعمر وهو والله وتالله أحقر من شسع نعال أحدهم وقد مسخ الله وجهه بالخبث والحقد ولا يشرفنا وجوده بيننا في الكويت #اطردوا_شاتم_الصحابه pic.twitter.com/HsgzoLda4a — عبدالرحمن الطبطبائي (@dohimy) July 30, 2022

وتفاعل “عبد الله السيف”: “( لا تَسُبُّوا أصْحابِي؛ فلوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ)

اذا وجدت في نفسك ان سب الصحابة مباح ومستساغ فأعلم انك على غير الاسلام وانه يتحقق فيك اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله كما قال الرسولﷺ”.

#اطردوا_شاتم_الصحابه

( لا تَسُبُّوا أصْحابِي؛ فلوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ)

اذا وجدت في نفسك ان سب الصحابة مباح ومستساغ فأعلم انك على غير الاسلام وانه يتحقق فيك اللعن وهو الطرد والابعاد عن رحمة الله كما قال الرسولﷺ pic.twitter.com/Q8KTonACNt — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) July 30, 2022

وغرد “فهد عبدالرحيم”: “أحمد الشيرازي في الكويت حسبنا الله ونعم الوكيل – هذا الذي يجهر بتكفيرنا وسب الصحابة رضوان الله عليهم – تفاعلو يا أحبة مع الهاشتاق – من أستضافه مثله أحمد عاشور تفو عليك وعلى امثالك”.

أحمد الشيرازي في الكويت حسبنا الله ونعم الوكيل – هذا الذي يجهر بتكفيرنا وسب الصحابة رضوان الله عليهم – تفاعلو يا أحبة مع الهاشتاق – من أستضافه مثله أحمد عاشور تفو عليك وعلى امثالك #اطردوا_شاتم_الصحابه pic.twitter.com/sOTbsn1S1B — فهد العبدالرحيم (@AbdulrahimFahad) July 29, 2022

وذكر “شاهر بن صالح العتيبي”: “المعمم السباب الأفاك أحمد الشيرازي.. سبّاب ولعّان لخيار الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته أم المؤمنين ليس عنده إلا السب والطعن وقلة الأدب وسوء الخلق. هذا وأمثاله سبب الفتنة الطائفية لعن الله من أيقظها”.

المعمم السباب الأفاك أحمد الشيرازي . سبّاب ولعّان لخيار الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته أم المؤمنين . ليس عنده إلا السب والطعن وقلة الأدب وسوء الخلق. هذا وأمثاله سبب الفتنة الطائفية لعن الله من أيقظها.@Moi_kuw

#اطردوا_شاتم_الصحابه pic.twitter.com/42yH1Fm8uy — شاهر بن صالح العتيبي (@Shaher) July 29, 2022

يُشار إلى أنه في 2014، أكدت محكمة التمييز في الكويت الاثنين عقوبة السجن 10 سنوات بحق مواطن شيعي أدين بشتم النبي محمد وزوجته عائشة والصحابة، في حسابه على موقع تويتر.