استغلال جنسي لمغربيات في إسبانيا.. هكذا تم إنقاذهم وتفاصيل صادمة

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وطن- أكد الصليب الأحمر بإسبانيا أنه أنقذ مئات ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم مغربيات تم استغلالهن جنسيا. ويأتي هذا تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف الـ30 من يوليو حزيران من كل عام.

وقال الصليب الأحمر بإسبانيا، ضمن تقرير له، إنه تم إنقاذ 830 شخصا في حالة الاتجار والاستغلال الجنسي في النصف الأول من عام 2022.

من بينهم 280 امرأة مستغلة جنسيا، 201 منهن من أصل مغربي، إضافة إلى 425 شخصا آخر في حالة اتجار لغرض الاستغلال الجنسي.

ورصد الصليب الأحمر زيادة في حالات الاتجار هذا العام، حيث تجاوزت بالفعل الأرقام حتى الآن أرقام عام 2021.

سونيا من المغرب إلى اسبانيا

ومن بين ضحايا الاستغلال الجنسي اللواتي التقاهن فريق الصليب الأحمر “سونيا”-اسم مستعار حفاظاً على خصوصية الفتاة- وهي فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا أرادت القدوم إلى أوروبا لدراسة الطب، ومن خلال عمها، تواصلت مع معارفها الذين عرضوا عليها مساعدتها.

ويقول معدو التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه إن “سونيا” خاطرت بالخروج من المغرب على الرغم من عدم ثقتها لأنها كانت متحمسة للغاية، وأرادت تحقيق أحلامها.

ومع ذلك ، عندما وصلت إلى إسبانيا، تم حبسها في غرفة، حيث تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي.

إلى أن تمكنت ذات يوم من الفرار وهي في طريقها إلى منزل رجل بدعم من الصليب الأحمر.

فاطمة ضحية أخرى

وسرد التقرير أيضاً قصة “فاطمة” وهي فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من الكوديفوار، كانت تمارس الدعارة في المغرب ثم تمكنت من المغادرة إلى إسبانيا. حيث تم الاعتناء بها من قبل المنظمة وما زالت تتلقى الدعم من فريق متعدد التخصصات من المحترفين لمتابعة حياتها الطبيعية.

ومن خلال وحدة مكافحة الاتجار بالصليب الأحمر، يقوم الموظفون بمكافحة حالات الاتجار بالبشر في أطر عمل مختلفة، واكتشاف الأشخاص ومرافقتهم في عمليات التعافي والوصول إلى الخدمات والحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مراكز استقبال شاملة ومتخصصة، مع 5 موارد في إسبانيا و45 مركزاً لرعاية الأشخاص في هذه الحالة.

تعزيز أنظمة الحماية

وتم تدريب فرق الصليب الأحمر في كل من البيئات الحدودية، والتجمعات المحلية على موارد مساعدة المهاجرين، ومشاريع لمساعدة النساء، وبيئات الاستغلال الجنسي والمستوطنات وغيرها.

وأشار التقرير إلى إن تعزيز أنظمة الحماية ، وضمان الوصول إلى جميع الأشخاص في حالة الاتجار ، من شأنه أن يقلل من مخاطر الاتجار والاستغلال بين الفئات الأكثر ضعفاً “.

كوفيد فاقم مشكلة الاتجار بالبشر

وأكدت الأمم المتحدة في تقرير لها أن الاحتياجات الاقتصادية هي عامل مسبب للاتجار بالبشر في 51٪ من الحالات. من ناحية أخرى .

كما ساهم الركود الناجم عن COVID-19 في تعريض الأشخاص للخطر فالملايين من النساء والأطفال والرجال في جميع أنحاء العالم عاطلون عن العمل خارج المدرسة وبدون دعم اجتماعي في أزمة COVID-19 المستمرة، مما عرضهم لخطر متزايد من الاتجار بالبشر.

وقالت “غادة والي” المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان “نحن بحاجة إلى إجراءات محددة لمنع المتاجرين المجرمين من استغلال الوباء لاستغلال الضعفاء”.

وبدورها قالت رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالصليب الأحمر “روزا فلوريس”: “علينا أن نحاول إيجاد خيارات حماية أكثر إبداعًا وعالمية تستجيب لاحتياجات كل من هؤلاء الأشخاص والأسر”.

لذلك ، فإن أحد أهداف المنظمة هو الاستمرار في نسج التحالفات مع الأشخاص والمهنيين والمنظمات والإدارات ، إلخ. لإنشاء شبكة حماية ترافق كل شخص وأسرة في حالة الاتجار، وتواجه وتحارب هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

وطالب الصليب الأحمر بإصدار قانون شامل لمكافحة الاتجار يحمي جميع الأشخاص “البالغين والقصر” الذين يمرون بهذه المواقف في أي نوع من أنواع الاستغلال.

وقالت المنظمة ذاتها: “إن القانون الشامل، الذي يركز على حقوق الإنسان وبنهج متعدد الجوانب للنوع الاجتماعي، سيؤدي إلى حماية الناس وتحسين المعرفة وتكييف السياسات والاستجابات لمناهضة الاتجار بالبشر”.