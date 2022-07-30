6 قواعد فرنسية لتبقى شابا ومتجددا مدى الحياة

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وطن-لم يقدم الفرنسيون دروسًا تعليمية في مجال السينما والأسلوب الحياتي فحسب، بل لديهم أيضًا بعض العادات اليومية المُعترف بها لتأخير الشيخوخة.

في الحقيقة، وفقا لما نشرته مجلة “جي كيو” المكسيكية، من الممكن أن تظل شابًا طوال حياتك، ولا علاقة لذلك بالخيال العلمي أو العمليات الجراحية باهظة الثمن أو العلاجات الثورية، ولكن مع العادات اليومية التي يمارسها الفرنسيين، يمكن أن يكون ذلك ممكنا ومُتاحا للجميع.

من الطبيعي أن نتقدم في العمر في مرحلة ما، كما تستكون هناك تجاعيد على الوجه وشعر رمادي، فالشيخوخة جزء من الحياة وتأتي مع بعض الخصال الجيدة (مثل المزيد من الحكمة والاستقرار)، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها للوصول إلى الشيخوخة في أفضل حالة ممكنة والحفاظ على درجة معينة من الشباب بغض النظر عن عمرك.

طبقا لترجمة “وطن“، لم يكن للفرنسيين قدرة كبيرة على صناعة الأفلام الجيدة، كما لم يكونوا مجرد أيقونات للأناقة فقط، بل إنهم مشهورون أيضًا بأسلوب حياتهم (حتى أن هناك كتبًا كثيرة عنها) ويبدو أنهم وجدوا طريقة للتقدم في العمر مع المحافظة على الشباب والحياة بداخلهم.

وهذا لا يعني أنهم يبحثون على الخلود، ووإنما يمارسون بعض القواعد بشكل مختلف، ما يجعلهم يحافظون على بشرتهم ومرونة عقلهم ونوعية حياتهم، وتساعدهم على البقاء في حالة جيدة دائمًا.

المشي في كل مكان

يتعلق الأمر بالبقاء نشيطًا، بغض النظر عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة 30 دقيقة. تكمن المشكلة في أننا معظمنا يقضي اليوم كله تقريبًا جالسًا في العمل، وهذا يؤدي إلى نمط حياة خامل ويسبب جميع أنواع العواقب السلبية، من آلام الظهر إلى زيادة الوزن.

يعد المشي شكلًا رائعًا من التمارين أو يمكنك القيام به كمكمل للتدريبات الخاصة بك. كلما استطعت المشي بدلاً من استخدام السيارة، يكون هذا مفيد للبيئة، فضلاً عن السماح لك بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق والحصول على جرعة جيدة من الشمس (مما يحسن صحتك العقلية).

وجبات محضرة في المنزل

لا شك في أن الجميع في العالم يعلمون فن المطبخ الفرنسي، بيد أن هذه القدرة الإبداعية على الطبخ تجاوزت المطاعم والفنادق، حيث أن الطهي في المنزل من التقاليد الفرنسية التي توارثتها الأجيال عقد بعد عقد.

لماذا ا؟ نظرًا لأن فوائد الطهي في المنزل لا حصر لها، بحيث تضمن أن ما تأكله طازجًا وتتحكم في الدهون والسكر. ووفقًا لـ Very Well Mind، يزيد الطهي من احترام الذات ويساعدك على أن تكون أكثر إبداعًا، فضلاً عن السماح لك بإنشاء علاقات قوية مع الأشخاص الذين يرافقونك في هذه العملية.

الأسلوب المثالي

لا شك في أن الملابس التي ترتديها يمكن أن يكون لها تأثير قوي عليك. فهي لا تساعدك فقط على الشعور بالأمان والثقة، ولكن المظهر الجيد يجعلك في الواقع تشعر بتحسن تجاه نفسك وتكون أكثر إنتاجية وتحافظ على مدى تحفيزك لقيامك بمهامك. بالإضافة إلى ذلك، هناك ألوان وقصات وأنماط من الملابس يمكن أن تساعدك على أن تبدو شابًا وجذابًا ومثاليًا دائمًا.

قيمة وقت فراغك

توجد في الفرنسية، كلمة Flâneur، والتي تُترجم بشكل أساسي على أنها الذهاب في نزهة على الأقدام وعدم القيام بأي شيء. يعد قضاء وقت الفراغ أمرًا مهمًا جدًا لصحتك العقلية ومستويات الطاقة لديك، بالإضافة إلى أنه وقت جيد يمكنك الاستفادة منه لتنمية عقلك.

لذلك من الجيد أن تقرأ كتابًا جيدًا أو تذهب إلى متحف ما أو تتجول في مدينتك أو تكتفي بمجرد الجلوس في مقهى، كل هذا يساعد على تقليل التوتر، بالإضافة إلى السماح لك بتنشيط عقلك والحفاظ على عقلك في حالة جيدة.

الأصدقاء هم أعظم كنز لك

من المهم جدًا أن تكون لديك علاقات وثيقة وقوية مع أشخاص ليسوا من عائلتك، وفي الواقع، هناك دراسات تقول أن هذا هو أحد مفاتيح السعادة التي من شأنها أيضا أن تجنبك مخاطر التدهور المعرفي والجسدي.

روتين العناية ببشرتك، أمر غير قابل للتفاوض

هناك كل أنواع الكتب التي تتحدث عن كيفية اهتمام الفرنسيين لبشرتهم وشعرهم، من خلال اتباع نصائح أجدادهم وأولياء أمورهم. ويُنصح أيضا بعدم الانجراف مع كل اتجاه جديد.

الشيء المهم في روتين العناية بالبشرة؛ أولاً، أن تختار المنتجات المناسبة لاحتياجاتك وثانيًا، أن تحافظ على ثباتك ولا تستسلم لاختراعات العالم في مجال التجميل. كما لا تنسى أن تغسل وجهك قبل النوم.

في النهاية، فإن استخدام المرطب وواقي الشمس والتقشير بانتظام هو ما سيساعد بشرتك على الظهور في أفضل حالاتها.