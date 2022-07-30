هل سيعلق حفيظ دراجي على مباراة باريس سان جيرمان ونانت المقرر إقامتها غدا في تل أبيب؟

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وطن- نبرت بعض المواقع المغربية خلال الأيام القليلة الماضية بالحديث عن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، وإن كان سيعلق على المباراة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، و‌نانت بطل كأس فرنسا المقرر إقامتها غدا الأحد في تل أبيب.

وفي هذا السياق، حاول موقع “شوف” المغربي الشهير بالوقيعة بين “دراجي” ورئيس نادي باريس سان جيرما ورئيس مجلس إدارة شبكة “بي إن سبورت” القطري ناصر الخليفي.

وزعم الموقع “أن سيف التطبيع الذي كان يلوح به الصحافي الجزائري بقناة الجزيرة القطرية حفيظ الدراجي في وجه منتقديه لتبرير الدفاع عن النظام العسكري الجاثم على صدور الجزائريين وثروتهم، قد أصبح اليوم هو نفس السلاح الموجه ضد حفيظ الدراجي من معجبيه بل وأصدقاء طفولته بالجزائر”.

وادعى الموقع المغربي بأن “صفحات جزائرية على الفيسبوك، تساءلت عن سبب اختفاء الحديث عن التطبيع في صفحات حفيظ الدراجي على الفيسبوك وتويتر خلال الأيام الأخيرة، خاصة وأنه كان يسارع للتدوين والتغريد مباشرة بعد الحديث عن استقبال دولة إقليمية لوفد من إسرائيل”.

وفي هذا السياق، قال موقع “صفحة الشعب” المغربي “ماذا لو تم تعيين حفيظ دراجي، ليكون الواصف للمباراة التي سيحتضنها ملعب “بلوم فيلد” في إسرائيل والتي ستنقلها القناة العنَّابية، بين باريس سان جيرمان “القطري” ونانت الفرنسي، فهل سيرفض بدعوى ممانعته للتطبيع إرضاء للعسكر أم سيرضخ لأسياده الذين يقتات على أموالهم، أم سيدعي المرض أو الموت حتى؟”.

انتقاد “دراجي” للإمارات

وجاء هذا الادعاء على الرغم من تغريدة حفيظ دراجي قبل ثلاثة أيام انتقد فيه تمويل الإمارات لبناء ملعب في بلدة كفر قاسم التي شهدت مجزرة ضد الفلسطينيين.

وقال في تغريدته:”صحيفة (معاريف) تكشف عن تمويل إماراتي لبناء ملعب كرة القدم لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنقاض قرية كفر قاسم التي شهدت مذبحة بحق الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا”.

وأضاف قائلا:” الإسرائيليون يتوقعون صفقات أخرى من الأنظمة المطبعة “خدمة” للقضية الفلسطينية”.

واختتم ساخرا:” ما شاء الله على الكرم”.

صحيفة (معاريف) تكشف عن تمويل إماراتي لبناء ملعب كرة القدم لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنقاض قرية كفر قاسم التي شهدت مذبحة بحق الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا

الإسرائيليون يتوقعون صفقات أخرى من الأنظمة المطبعة "خدمة" للقضية الفلسطينية

ماشاء الله على الكرم pic.twitter.com/Ts4nlOAwnC — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 26, 2022

دراجي يؤكد دوما على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته

وسبق أن أكد المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي أن موقفه الرافض للتطبيع العربي الإسرائيلي، هو موقف الشعب العربي الإسلامي بما فيها الدول التي طبعت أنظمتها علاقاتها مع “اسرائيل” وكل أحرار العالم، موضحاً أن الرياضة لم تعد بحاجة للتطبيع، في ظل هرولة الأنظمة للتطبيع والارتماء في احضان أمريكا وإسرائيل.

وأوصى دراجي في مقابلة خاصة مع موقع “زوايا“، الفلسطينيين والإعلاميين منهم بأن يكونوا صوت المجتمع الفلسطيني وأن يواصلوا الكفاح ليس بالضرورة بالسلاح أو بالسياسة أيضاً في المجال الإعلامي ممكن ننقل رسالة للداخل والخارج أن هناك شعب لديه الحق في حياة كريمة وشبان ومواهب بإمكانها أن تبتدع وتتألق وتتميز على الصعيد المحلي العربي والعالمي ومن حقها أن تعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المعروف أن حفيظ دراجي متضامن ومعبر بقوة عن الحق الفلسطيني، حيث لا يترك فرصة يهاجم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يطبع معهم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت

وتنتظر جماهير الكرة العالمية المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت بالمباراة النهائية المقبلة لكأس الأبطال الفرنسي، ويسعى فريق باريس للحصول على البطولة للظهور بشكل قوي استعداد للموسم الجديد.

وكان قد حصل ميسي ورفاقه على بطولة الدوري الفرنسي، وتكون هي البطولة العاشر للفريق ليتساوى مع نادي سانت إيتيان، ليكونوا هم الفرق الأكثر تتويجا باللقب في الدوري الفرنسي.

وتم الإعلان من قبل الرابطة الفرنسية بموعد مباراة نهائي كأس الأبطال بين باريس سان جيرمان ونانت، ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.