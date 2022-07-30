من هو هلال بن جهام الكواري الذي أحزنت وفاته القطريين؟!

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وطن- أعلنت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، عن وفاة هلال بن جهام الكواري رئيس مؤسسة أسباير زون القطرية والقيادي في لجنة المشاريع والارث والذي قام بدور رئيسي في الاشراف على إعداد ملاعب كأس العالم المقبلة قطر ٢٠٢٢.

وأشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن المهندس هلال بن جهام الكواري توفي بعد صراع مع المرض.

ويمتلك المهندس هلال الكواري تاريخاً حافلاً على مستوى المشاريع الرياضية رفيعة المستوى، إضافة إلى المشاريع التنموية الضخمة بحسب موقع أسباير زون.

مؤسس أسباير زون

وأشرف على أعمال تطوير وتشغيل مشروع المدينة الرياضية والمعروفة باسم أسباير زون، بما في ذلك مراحل التخطيط وإنشاء البنى التحتية لأماكن استضافة دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشر – الدوحة 2006.

كما كانت له إسهامات كبيرة في العديد من المشاريع بالأندية الرياضية في قطر، فقد شارك في تطوير أنظمة تكنولوجيا التبريد المبتكرة في نادي السد الرياضي، الأمر الذي يساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية على مدار السنة.

مواقع التواصل تتوشح بالسواد

وتوشحت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر بالسواد حزنا على الفقيد، حيث نعاه المغردون معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان هذه القامة، مشيدين بإنجازاته الكبيرة.

وفي هذا السياق، قال بدر عزيز الديهاني:”آلمنا نبأ وفاة المهندس هلال بن جهام الكواري، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والذي كرّس حياته رحمه الله خدمةً للرياضة القطرية والاستضافة التاريخية لكأس العالم قطر 2022 والرياضة الخليجية بشكلٍ أوسع.”

آلمنا نبأ وفاة المهندس #هلال_بن_جهام_الكواري، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والذي كرّس حياته رحمه الله خدمةً للرياضة القطرية والاستضافة التاريخية لكأس العالم قطر 2022 والرياضة الخليجية بشكلٍ أوسع. — Bader Aziz Al-Dehani (@baaldehani) July 30, 2022

من جانبه قال احمد الكواري:” الحمد لله رب العالمين.. لله ما أعطى وله ما أخذ ..وكل شيء عنده بأجل مسمى..توفى اخونا الغالي هلال بن جهام الكواري الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه لراجعون.”

الحمد لله رب العالمين.. لله ما أعطى وله ما أخذ ..وكل شيء عنده بأجل مسمى..توفى اخونا الغالي هلال بن جهام الكواري الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه لراجعون. #هلال_بن_جهام_الكواري pic.twitter.com/IAvOPWYh7v — احمد الكواري (@1xbUhamad01) July 30, 2022

كما نعاه عبدالعزيز أحمد المعرفي قائلا:”انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم المهندس هلال بن جهام الكواري الرجل الذي عمل بصمت حتى وهو في قمة معاناته وصراعه مع المرض بالاشراف على جاهزية ملاعب كأس العالم2022 الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويجعل مسكنك الفردوس”.