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الهدهد

من هو هلال بن جهام الكواري الذي أحزنت وفاته القطريين؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هلال بن جهام الكواري watanserb.com
هلال بن جهام الكواري
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وطن- أعلنت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، عن وفاة هلال بن جهام الكواري رئيس مؤسسة أسباير زون القطرية والقيادي في لجنة المشاريع والارث والذي قام بدور رئيسي في الاشراف على إعداد ملاعب كأس العالم المقبلة قطر ٢٠٢٢.

وأشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن المهندس هلال بن جهام الكواري توفي بعد صراع مع المرض.

ويمتلك المهندس هلال الكواري تاريخاً حافلاً على مستوى المشاريع الرياضية رفيعة المستوى، إضافة إلى المشاريع التنموية الضخمة بحسب موقع أسباير زون.

مؤسس أسباير زون

وأشرف على أعمال تطوير وتشغيل مشروع المدينة الرياضية والمعروفة باسم أسباير زون، بما في ذلك مراحل التخطيط وإنشاء البنى التحتية لأماكن استضافة دورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشر – الدوحة 2006.

كما كانت له إسهامات كبيرة في العديد من المشاريع بالأندية الرياضية في قطر، فقد شارك في تطوير أنظمة تكنولوجيا التبريد المبتكرة في نادي السد الرياضي، الأمر الذي يساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية على مدار السنة.

مواقع التواصل تتوشح بالسواد

وتوشحت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر بالسواد حزنا على الفقيد، حيث نعاه المغردون معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان هذه القامة، مشيدين بإنجازاته الكبيرة.

وفي هذا السياق، قال بدر عزيز الديهاني:”آلمنا نبأ وفاة المهندس هلال بن جهام الكواري، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، والذي كرّس حياته رحمه الله خدمةً للرياضة القطرية والاستضافة التاريخية لكأس العالم قطر 2022 والرياضة الخليجية بشكلٍ أوسع.”

من جانبه قال احمد الكواري:” الحمد لله رب العالمين.. لله ما أعطى وله ما أخذ ..وكل شيء عنده بأجل مسمى..توفى اخونا الغالي هلال بن جهام الكواري الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه لراجعون.”

كما نعاه عبدالعزيز أحمد المعرفي قائلا:”انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم المهندس هلال بن جهام الكواري الرجل الذي عمل بصمت حتى وهو في قمة معاناته وصراعه مع المرض بالاشراف على جاهزية ملاعب كأس العالم2022 الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويجعل مسكنك الفردوس”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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