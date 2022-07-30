مباراة مانشستر سيتي وليفربول على كأس الدرع الخيرية (البث المباشر)

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وطن – يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي وليفربول، السبت، على كأس درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية)، المقرر إقامتها على ملعب (كينغ باور).

وستنطلق بداية المباراة المشوقة لعشاق ومحبي كرة القدم بين مانشستر سيتي وليفربول، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وأخيرا .. يوم المباراة 🙌 مانشستر سيتي يفتتح الموسم بمواجهة ليفربول على درع الاتحاد الإنجليزي 👊#السيتي pic.twitter.com/OxPeOzQRrF — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

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بث مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وستبث المباراة النارية بين كلا الفريقين للمنافسة على التتويج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزي، قبيل بداية الموسم الجديد، على شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية.

كما وسيعلق على أحداث مباراة القمة بين مانشستر سيتي ليفربول، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط البث المباشر للمباراة بجودة عالية، على النحو الآتي:

تشكيلة مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة النهائية والقوية أمام نظيره ليفربول بتشكيلة أساسية.

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس

اليوم هو يوم المباراة 🙌 هيا بنا يا ريدز 🔴#ليفربول_سيتي pic.twitter.com/mfzG9StHF6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 30, 2022

مركز الدفاع: جواو كانسيلو، ناثان أكي، روبن دياس، كايل ووكر.

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كما وفي وسط الفريق: كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، رودريغو كاسكانتي.

هجوم الفريق: رياض محرز، جاك غريليش، إرلينغ هالاند.

تشكيلة ليفربول

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة أمام بطل الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم مانشستر سيتي بتشكيلة أساسية قوية.

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

دفاع الفريق: جو غوميز، إبراهيما كوناتي، فان ديك، ترنت أرنولد.

وسط الفريق: نبي كيتا، فابيو تافاريس ( ألكنتارا)، جوردان هندرسون.

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مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز (روبرتو فيرمينو).

وكان فريق ليفربول قد تلقى الخسارة بهدف نظيف دون رد في المباراة الودية للأندية أمام ريد بول سالزبورغ، على عكس منافسه مانشستر سيتي الذي حقق الفوز الصعب على بايرن ميونخ الألماني بهدف وحيد.

الاستعدادات الأخيرة من هداف الريدز للموسم الجديد @MoSalah 🔴💪 pic.twitter.com/Xy6jr6KUve — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 28, 2022

كما ومن الجدير بالذكر، بأن بداية الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، ستكون في ال6 من شهر أغسطس/ آب القادم.

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