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عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة” .. مصدر مقرب من الفنانة يخرج عن صمته ويحسم الأمر

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة watanserb.com
أحمد أبو هشيمة انفصل عن ياسمين صبري في هدوء تام بعد زواج دام عامين
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وطن – أثيرت على منصات التواصل الاجتماعيّة، حالة من الجدل، بعد تداول معلومات عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى زوجها السابق مواطنها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة”

لكنّ أحد المقربين من ياسمين صبري، نفى الأنباء عن عودتها الى “أبوهشيمة”.

كما أكد أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ انفصالهما.

ياسمين صبري على يخت أبوهشيمة watanserb.com
ياسمين صبري على يخت أبوهشيمة

ونفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل أحياه الفنان عمرو دياب في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر.بحسب “ارم

في حين أبدى تعجّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وألغت الفنانة ياسمين صبري، متابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد دقائق من إعلان انفصالهما.

أحمد أبو هشيمة يتحدث لأول مرة عن طلاقه لياسمين صبري: "ده الطبيعي" (فيديو) watanserb.com
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

كما حذفت جميع الصور التي جمعتهما من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الأمر ذاته فعله أحمد أبوهشيمة، وحذف كل الصور التي تجمعه مع ياسمين من على حسابه في انستغرام، حسبما تابعت وطن الحسابين.

هذا وقالت ياسمين صبري لموقع “صدى البلد” المصري: إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكنّ له كل احترام.

 

المصدرإرم - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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