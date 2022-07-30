عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة” .. مصدر مقرب من الفنانة يخرج عن صمته ويحسم الأمر

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وطن – أثيرت على منصات التواصل الاجتماعيّة، حالة من الجدل، بعد تداول معلومات عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى زوجها السابق مواطنها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

عودة ياسمين صبري إلى “أبو هشيمة”

لكنّ أحد المقربين من ياسمين صبري، نفى الأنباء عن عودتها الى “أبوهشيمة”.

كما أكد أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة منذ انفصالهما.

ونفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ”أبو هشيمة” خلال حفل أحياه الفنان عمرو دياب في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر.بحسب “ارم”

في حين أبدى تعجّبه من الشائعات التي أشارت إلى لقاء ياسمين بطليقها رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة أن الحفل كان مليئا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، بحسب تعبيره.

وانفصلت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عن أحمد أبو هشيمة في هدوء تام بعد زواج دام عامين.

وألغت الفنانة ياسمين صبري، متابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد دقائق من إعلان انفصالهما.

كما حذفت جميع الصور التي جمعتهما من حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

الأمر ذاته فعله أحمد أبوهشيمة، وحذف كل الصور التي تجمعه مع ياسمين من على حسابه في انستغرام، حسبما تابعت وطن الحسابين.

هذا وقالت ياسمين صبري لموقع “صدى البلد” المصري: إن الانفصال بينها وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تم بالفعل، مؤكدة أنها تكنّ له كل احترام.