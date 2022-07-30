سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 يوليو 2022.. انخفاض للأخضر وارتفاع لليورو والإسترليني

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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم السبت 30 يوليو 2022 تراجعا بسيطا وفق نشرة صادرة عن بنك الخرطوم أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 567 جنيها للشراء، و571.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم السبت في السودان 587.20 جنيه للشراء و591.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 682.44 جنيه للشراء و679.02 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.24 جنيه للشراء و150.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.40 جنيه للشراء و155.56 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1830.55 جنيه للشراء و1846.61 جنيها للبيع.

وانعكس انهيار الوضع الاقتصادي في السودان، بسبب توقف المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في أعقاب إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على العملة المحلية التي تشهد هذه الأيام تراجعاً كبيراً أمام الدولار الأمريكي.

وتخطى سعر الدولار الواحد حاجز 570 جنيه، وهي المرة الأولى منذ إعلان الحكومة السودانية في فبراير (شباط) الماضي، توحيد سعر الصرف، لتبلغ الفجوة السعرية بين المصارف الرسمية والسوق الموازية أكثر من 130 جنيها.