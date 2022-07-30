“ذرة رجولة”.. آمال ماهر تُحرج تركي آل الشيخ على الهواء (فيديو)

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وطن- غنت الفنانة المصرية آمال ماهر، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد، في حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، الجمعة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا، أرجعته تقارير لأزمتها مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار ولي العهد محمد بن سلمان.

“ذرة رجولة” لآمال ماهر

وكان ضمن ما غنته آمال ماهر من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

دي قادرة عالتحدي بجد 😂❤️

عاملة أغنية هتتخطف بسببها أهي 😂 pic.twitter.com/mot9SiPhUT — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) July 30, 2022

وبمجرد أن ذكرت آمال ماهر اسم الأغنية “ذرة رجولة”، علا التصفيق في المسرح من الجمهور الذين بدا عليهم علامات الاستغراب.

لترد آمال ماهر على الجمهور الذي أبدى علامة استفهام على اسم الأغنية بقولها: “متفهمونيش غلط”.

وجاء في كلمات أغنية “ذرة رجولة” ـ أو أغاني ألبوم آمال ماهر الجديد:” ذرة رجولة أو مسؤولية أو إنسانية.. حجات قاموسك ميعرفهاش.. والصوت اللي اتنبح وقلبي اللي اتفضح واللي ياما سرح في أحلام هبلة ومتسواش.”

كما جاء ضمن الأغنية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا:”لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها.. والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها.”

رسالة لتركي آل الشيخ وإحراج على الهواء

واعتبر العديد من النشطاء أن هذه الأغنية تحديدا “ذرة رجولة” موجهة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي تعتبره آمال ماهر أكبر “كابوس” عاشته في حياتها.

وعلق أحد النشطاء على هذا المقطع بقوله:”ده موضوع شخصى وليس لمصر دور.. نرجو عدم خلط الأوراق.”، في إشارة لأزمتها مع تركي آل الشيخ.

ويشار إلى أنه انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية التكهنات حول قيام تركي آل الشيخ، ببيع عقاراته ومنزله في مصر، وزادت التكهنات حول أسباب القرار المفاجئ.

وتساءل العديد حول ما إذا كان عودة طليقته آمال ماهر للظهور الفني مجدداً وتنظيم حفل ضخم لها في مدينة العلمين بالساحل الشمالي له علاقة بالامر أم أن الأمر أكبر من آمال ماهر؟! وهل كانت تصفية تركي الشيخ لممتلكاته في مصر قراره الشخصي أم أنه طُلب منه مغادرة القاهرة؟!

وفي هذا السياق، كشف صحفي مصري عمل لفترة بالقرب من المستشار السعودي أن قصة عودة آمال ماهر للغناء ليست سوى حلقة في مسلسل طويل من الاستفزازات.

مشيراً إلى أن الخلافات بدأت تزداد في الفترة الأخيرة بين المستشار السعودي وأصدقائه النافذين في جهاز سيادي مصري، وتكرار الاستفزازات لآل الشيخ دون سبب واضح بالنسبة له.

وقال الصحفي المصري في تصريحات لموقع “عربي بوست” إن آخر هذه الاستفزازات كان إقدام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات العامة المصرية. على تنظيم الحفل الغنائي المقرر أن تحييه آمال ماهر في العلمين.

وهي إشارة فهم منها تركي آل الشيخ ـ بحسب الصحفي المصري ـ أن هناك في الجهاز من يتحداه، مشيراً إلى أن ما علمه من المقربين من المستشار السعودي أن تنظيم الحفل لم يزعجه.

حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة.. إعلام تركي آل الشيخ “شيطنه”

ورغم النجاح الضخم للحفل الذي حضره وزراء وفنانين وشخصيات عامة كثيرة، من بينهم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين. إلا أن الإعلام السعودي الرسمي والخاص وحده هو من زعم أن الحفل كان حضوره ضعيفا وروج لذلك.

ظهرت #آمال_ماهر في حفل كبير بالأمس وسط فرحة المصريين واعتبارهم هذا الظهور انتصار كبير على #تركي_آل_الشيخ وسطوته ونفوذه الخبر كان ممكن ينتهي لحد كده لكن #شوال_الرز مستحملش الحفلة اللي اتعملت عليه وأطلق غلمانه في الإعلام السعودي يهاجموا آمال بالشكل ده👇🏻 معلش يا تركي متعيطش pic.twitter.com/9qMo7cUQa5 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 30, 2022

وبمتابعة (وطن) لوسائل الإعلام السعودية، اتضح انتهاجها لسياسة موحدة ـ يبدو أنها وصلتهم بالأمر المباشر ـ تجاه حفل آمال ماهر.

وكان ذلك واضحا في عناوين مجموعة “روتانا” السعودية، التي جاءت جميعها بصيغة موحدة محاولة إسقاط الحفل وتفشيله بالقوة، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما.

وكان العنوان الثابت عن حفل آمال ماهر في وسائل الإعلام السعودية أمس هو “آمال ماهر تخذل الجماهير وتقدم أداء في غاية السوء ليضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر مجانا.”

وتسبب هذا الإدعاء والعنوان المكرر والموحد بوسائل الإعلام السعودية، في فضيحة مدوية لرئيس هيئة الترفيه، وطليق آمال ماهر، المستشار تركي آل الشيخ، حيث يعرف الجميع أنه هو من يقف وراء حملة التشويه هذه، بحكم خلافاته مع آمال.

وفي هذا السياق تداول ناشطون صورا لعناوين وسائل الإعلام السعودية عن الخبر، وعلقوا عليها بردود هجومية ضد تركي آل الشيخ.

جدير بالذكر أن حفل آمال ماهر، الجمعة، في العلمين الجديدة شهد حالات إغماء بسبب الازدحام الشديد، وهو ما ينسف مزاعم الإعلام السعودي الموجه من تركي آل الشيخ، حول الحفل الذي جاء للفنانة المصرية بعد غياب طويل أثار جدلا.