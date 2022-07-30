خطاب ملك المغرب.. رسالة مباشرة وصريحة للجزائر ووعود للمغاربة وهذا ما قاله عن “الفتنة”

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وطن- وجه ملك المغرب محمد السادس، خطابا إلى الشعب المغربي، السبت، بمناسبة ما يسمى “عيد العرش”، الذي يوافق الـ30 من شهر يوليو في كل عام، وهو ذكرى تولي الملك العرش.

خطاب الملك محمد السادس في “عيد العرش”

ووجه محمد السادس رسائل عدة في خطابه أهمها للجزائر ـ التي خطب ودها مجددا ـ، كما قدم عدة وعود للمغاربة للارتقاء بمستوى معيشتهم.

وبحسب الخطاب الذي نقلت نصه وكالة الأنباء المغربية الرسمية وطالعته (وطن)، قال ملك المغرب إن احتفال هذه السنة، يأتي في ظروف متقلبة مطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.

وتابع:”لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.”

وعود للمغاربة

وأكد الملك أن جائحة “كوفيد19” أثرت على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع:”ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.

#خطاب_العرش

قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء يوم السبت، إن الاحتفال بعيد العرش ياتي هذه السنة "في ظروف متقلبة، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي". pic.twitter.com/AhMyKRBCiC — 2M.ma (@2MInteractive) July 30, 2022

وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة ـ بحسب الملك محمد السادس ـ لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.

واضاف الملك المغربي:”كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.”

واستطرد محمد السادس:”وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.”

ولفت ملك المغرب إلى أنه “في نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.”

كما دعا الملك الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية في المغرب، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية “التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.”

وشدد الملك محمد الاسدس:”لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.”

ملك المغرب: لن نسمح بالإساءة للجزائر

وفي رسائل هامة للجارة الجزائر ذكر ملك المغرب في خطابه، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، شدد محمد السادس على أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.”

وتابع موضحا:”بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”

خطاب تاريخي سامي لجلالة الملك #محمد_السادس يرسم خطة طريق واضحة لمغرب حديث ويمد يد السلام والتسامح والمحبة للقريب والبعيد . #المغرب يعيش عهداً زاهيا من النماء والإزدهار تحت ظل قيادة فذة واعية تسير بركبه الميمون لتتبوأ مكانة متميزة عربيا ودولياً ، حفظ الله المغرب ملكا وأمة وترابا pic.twitter.com/qs9ysfw6i0 — Ali Khalifa (@Bu3osha) July 30, 2022

وأهاب الملك في خطابه بالمغاربة “التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.”

“إشعال نار الفتنة” بين المغرب والجزائر

واستطرد الملك:”أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.”

وتابع أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، “غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.”

وأكمل الملك:”وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

كما شدد ملك المغرب على تطلعه للعمل مع الرئاسة الجزائرية “لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.”

وتابع:”إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.”

ويشار إلى أنه نشبت أزمة دبلوماسية حادة منذ أشهر بين المغرب والجزائر، وصلت إلى حد قطع العلاقات وسحب السفراء، فضلا عن التراشق بين مسؤولي البلدين في المحافل الدولية.