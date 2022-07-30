خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

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وطن – كشفت خبيرة سفر عن سبب وجوب عدم ارتداء أحذية رياضية في المطار، مبينةً أن ذلك قد يسبب لك كمسافر مشاكل لدى رجال الأمن.

تجنب ارتداء أحذية رياضية في المطار

ومعروف أنّ العديد من المسافرين يختارون الحذاء المريح للوصول إلى المطار. لكن يُنصح باختيار الحذاء بحكمة كي لا تواجه مشاكل في أمن المطار.

ومع ذلك، قالت “Lisa Kay” من مؤسسة “Sole Bliss“، إن “ارتداء الأحذية الرياضية يجعل المسافر عند خلعها يتوقف لفك الأربطة ثم إعادة ربطها مرة أخرى. مما قد يجعلك تشعر بالاندفاع والارتباك قليلاً أثناء جمع أغراضك.”

وأوصت بارتداء حذاء سهل الارتداء أو حذاء رياضي بسحاب لتسهيل الأمر.

وتابعت: “من السهل جدًا خلع هذا النوع من الأحذية أثناء الفحوصات الأمنية”. وفق “ذا صن” البريطانية

وقالت: “لا يتعين على الجميع خلع أحذيتهم، فهذا يعتمد على المطار. ولكن إذا كنت ترتدي أحذية لها كعب، فسيثير ذلك الشبهات لدى رجال الأمن خشية استخدامها للتهريب”.

وينصح بالتأكد من أن لديك جوارب حيث حذر الخبراء أيضًا من أن المشي حافي القدمين عبر منطقة الأمن بالمطار قد يؤدي إلى إصابة الجلد بالعدوى.

ونقل عن مدرس لطب الأقدام في جامعة إيموري بأتلانتا: “الأرضية في المطار غالبًا ما تكون قذرة. ولا تتعرض لأشعة الشمس.”